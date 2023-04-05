От теории к практике - страница 912
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Я лично ничё не вижу...
Вот если бы кто-нибудь наглядно и доступно объяснил - почему это после, казалось бы, шикарного наиэкстремальнейшего входа 125.630 по EURJPY, цена все равно упрямо ползёт вверх - я был бы тому человеку крайне признателен.
Я лично ничё не вижу...
Вот если бы кто-нибудь наглядно и доступно объяснил - почему это после, казалось бы, шикарного наиэкстремальнейшего входа 125.630 по EURJPY, цена все равно упрямо ползёт вверх - я был бы тому человеку крайне признателен.
Потому что сумма приращений в окне W уменьшается за счёт того, что то что было слева убирается из памяти, а то что прибавляется в том же направлении (что было слева) но меньше.
Поэтому сумма идёт вниз , а цена вверх.
Ретурны +10 +20 +30 - 10 +50 = 100
Будущие +20 +30 -10 +50 + 5 = 95
Потому что сумма приращений в окне W уменьшается за счёт того, что то что было слева убирается из памяти, а то что прибавляется в том же направлении (что было слева) но меньше.
Поэтому сумма идёт вниз , а цена вверх.
Т.е., 125.630 - это не шикарный вход??? Да, даже визуально видно, что это - самый что ни на есть экстремальный экстремум!!!
Потому что сумма приращений в окне W уменьшается за счёт того, что то что было слева убирается из памяти, а то что прибавляется в том же направлении (что было слева) но меньше.
Поэтому сумма идёт вниз , а цена вверх.
Ретурны +10 +20 +30 - 10 +50 = 100
Будущие +20 +30 -10 +50 + 5 = 95
чушь
чушь
Ну тогда свой пример давай, почему сумма приращений в скользящем окне уменьшается , а цена растёт.
Приведу пример о чем говорил. Вероятность.
В любой момент времени могут существовать несколько каналов в которых игроки с разными стратегиями включены в процесс.
В данный момент на H4 EURUSD одновременно существуют 3 канала. Основной вверх- синий. Зелёный показывает высокую вероятность горизонтального канала или просто называют флет. Ну и красный вероятносный.
На столбиковом графике видим вероятность в процентах. На падение 52%, флет 33%, на рост 15?.
Приведу пример о чем говорил. Вероятность.
В любой момент времени могут существовать несколько каналов в которых игроки с разными стратегиями включены в процесс.
В данный момент на H4 EURUSD одновременно существуют 3 канала. Основной вверх- синий. Зелёный показывает высокую вероятность горизонтального канала или просто называют флет. Ну и красный вероятносный.
На столбиковом графике видим вероятность в процентах. На падение 52%, флет 33%, на рост 15?.
Я прошу EURJPY проанализировать - почему это 125.630 не является шикарной точкой для SELL. Я лично - не понимаю, и до тех пор пока не пойму - даже не прикоснусь к форексу.
Т.е., 125.630 - это не шикарный вход??? Да, даже визуально видно, что это - самый что ни на есть экстремальный экстремум!!!
экстремум на каком ТФ? на минутках? А тренд на днях. Разворот вверх на неделях. Как говорится, "почувствуйте разницу".
Рынок -- это суперпозиция колебаний широчайшего спектра. От тиков и минуток до огромных интервалов. Вспомнить хотя бы о циклах Кондратьева с периодом порядка 60 лет.
А ты уцепился за самое мелкое и ничтожное -- за тики -- и думаешь, что ухватил Рынок?
Сделай модель многочастотную, и посмотри на её поведение. Тогда ты воочию увидишь, что тон задаёт самое крупное колебание. А мелочь тиковая -- это как пыль под ногами.
Я прошу EURJPY проанализировать - почему это 125.630 не является шикарной точкой для SELL. Я лично - не понимаю, и до тех пор пока не пойму - даже не прикоснусь к форексу.
Ну тогда свой пример давай, почему сумма приращений в скользящем окне уменьшается , а цена растёт.
Мож тебе уроки по ЦОС дать? Но ты ж слушать не хочешь.