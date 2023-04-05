От теории к практике - страница 900
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ахах) Ага ) куда?? на BUY или SELL или в брокеры?)))
в прогнозе ж четко написано куда (нажми на ссылку)
тока он уже скоро высохнет, а новый я пока не делал
в прогнозе ж четко написано куда
тока он уже скоро высохнет, а новый я пока не делал
В выходные на неделю вперёд хоть по одной паре, потом посмотрим. Интересно же.
В выходные на неделю вперёд хоть по одной паре, потом посмотрим. Интересно же.
этим я занимаюсь в другой ветке
будет
в прогнозе ж четко написано куда (нажми на ссылку)
тока он уже скоро высохнет, а новый я пока не делал
ну..Твой прогноз слишком точный чтобы быть верным))
Хотя тут на лицо если я правильно все понимаю явная положительная корреляция...
посмотрим)
На демке можно рискнуть апозориться ))))
На демке можно рискнуть апозориться ))))
Эт твоя ТС отработала или вручную?
Это ты?
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Это ты?
.
Мне стыдно, Олег... Убери с глаз долой...
Это ты?
EURJPY дорога вверх.