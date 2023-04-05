От теории к практике - страница 900

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Martin Cheguevara:

ахах) Ага ) куда?? на BUY или SELL или в  брокеры?)))

в прогнозе ж четко написано куда (нажми на ссылку)

тока он уже скоро высохнет, а новый я пока не делал

 
Renat Akhtyamov:

в прогнозе ж четко написано куда

тока он уже скоро высохнет, а новый я пока не делал


В выходные на неделю вперёд хоть по одной паре, потом посмотрим. Интересно же.

 
Evgeniy Chumakov:


В выходные на неделю вперёд хоть по одной паре, потом посмотрим. Интересно же.

этим я занимаюсь в другой ветке

будет

 
Renat Akhtyamov:

в прогнозе ж четко написано куда (нажми на ссылку)

тока он уже скоро высохнет, а новый я пока не делал

ну..Твой прогноз слишком точный чтобы быть верным))

Хотя тут на лицо если я правильно все понимаю явная положительная корреляция...

посмотрим)

 

На демке можно рискнуть апозориться ))))

 
Evgeniy Chumakov:

На демке можно рискнуть апозориться ))))

Эт твоя ТС отработала или вручную?

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Alexander_K:


Это ты?

 

.

 
Олег avtomat:

Это ты?

 

.

Мне стыдно, Олег... Убери с глаз долой...

 
Олег avtomat:

Это ты?

грааль светишь ?
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EURJPY дорога вверх. 

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