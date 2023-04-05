От теории к практике - страница 901

Новый комментарий
 
Alexander_K:

Эт твоя ТС отработала или вручную?


Это я попробовал, пока в экселе, рассчитать среднею за 1440 минут по другому способу и смотрю что она с обычной средней пересеклась в обратную. Вот и посмотрим - есть ли смысл её городить.  

[Удален]  
Alexander_K:

Мне стыдно, Олег... Убери с глаз долой...

не надо прятать голову в песок. 

Ничего страшного пока не произошло. Но если будешь упрямиться, то дождёшься стоп-аута.

Ещё раз повторяю: для EURJPY дорога вверх. 

 

Если со стороны посмотреть. То все правы. Но если только спросить про время удержания позиции, тут поплывут закономерно все.

Приведу пример из чисто теоретических идей этой ветки. Два периода обсуждаемой пары.  H4 и D1.

11h4


12d1

Вероятность высока но в каком диапазоне времени?

 
Мне пришлось внимательно слушать все высказывания на протяжении 600 страниц и создавать индикатор по существующей так сказать теме. Не обессудьте это не плагиат, а анализ ваших мыслей воплощенный в графику. 
[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Если со стороны посмотреть. То все правы. Но если только спросить про время удержания позиции, тут поплывут закономерно все.

Приведу пример из чисто теоретических идей этой ветки. Два периода обсуждаемой пары.  H4 и D1.


Вероятность высока но в каком диапазоне времени?

Не заумствуй. Речь идёт о "здесь и сейчас".

Текущая ситуация :

 

.

 
Uladzimir Izerski:
Мне пришлось внимательно слушать все высказывания на протяжении 600 страниц и создавать индикатор по существующей так сказать теме. Не обессудьте это не плагиат, а анализ ваших мыслей воплощенный в графику. 

Мне не жалко, (надеюсь, как и другим) идей из этой ветки.

Но, если беретесь - доводите теоретическое обоснование входа/выхода до конца, плиз.

Можно и в ветку "Прогнозы..." переместиться - главное, чтобы теория была.

 
Олег avtomat:

Не заумствуй.

Текущая ситуация :

 

.

Я дал слово. В бесполезную полемику с вами не вступать. Можете не провоцировать)))

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Я дал слово. В бесполезную полемику с вами не вступать. Можете не провоцировать)))

это не полемика, а мой призыв не разводить демагогию, образчиком коей является вот это :

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Uladzimir Izerski, 2019.02.01 20:08

Если со стороны посмотреть. То все правы. Но если только спросить про время удержания позиции, тут поплывут закономерно все.

Приведу пример из чисто теоретических идей этой ветки. Два периода обсуждаемой пары.  H4 и D1.



Вероятность высока но в каком диапазоне времени?


 
Alexander_K:

Мне не жалко, (надеюсь, как и другим) идей из этой ветки.

Но, если беретесь - доводите теоретическое обоснование входа/выхода до конца, плиз.

Можно и в ветку "Прогнозы..." переместиться - главное, чтобы теория была.

Мне интересно наблюдать и анализировать.

Теорию вы рассеяли на 900 страниц. По крупицам можно собрать. Не всем это под силу.

 
Олег avtomat:

это не полемика, а мой призыв не разводить демагогию.

Уже намекнул. Не обращайтесь ко мне никогДА.

1...894895896897898899900901902903904905906907908...1981
Новый комментарий