От теории к практике - страница 911

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Unicornis:

Сори что не поддержал дискуссию, пока искал свою шляпу Наполеона и фомку для киоска, тестер mt4 подкинул ребус - на полной скорости по ценам открытия и контрольным точкам пропускает бары в тестируемом индикаторе, но в еще раз накинутом этом же индикаторе в этом же тестировании все "ок" - как это все возможно одновременно, ума не приложу.

спред скока поставил?
 
Renat Akhtyamov:
спред скока поставил?

От 16 до 100. Не влияет, переписал.  

 

Для топик стартера.... и ваапще для философских размышлений.


 
Alexander_K:

А как еще на конкурсе выигрывать?! Чтобы место в 10-ке занять, надо набирать 500% в месяц... По другому - никак. Другое дело - я и со входом ошибся. Тьфу, еще раз...

там выигрывает, кто в 50 раз счет увеличит. это 50 00 процентов.
 
Yevhenii Levchenko:

Привет!

Есть здесь люде, кто кроме mql программирует так же на Java? Можете сказать, насколько сложно будет после Java научиться программировать на mql?


Если взять разные языки программирования, есть у них костяк одинаковый или они радикально отличаются друг от друга? Ну, если говорить в сравнениях, соотношение java и mql это как один славянский язык к другим славянским языкам (выучив один, сильно легче понять и выучить другие) или это как выучил славянский язык , а потом нужно учить, например, японский?

mql легче , чем Java

все языки одинаковы.
циклы, сравнения, массивы, функции...

только к другому синтаксису нужно будет привыкнуть.

 
Yuriy Asaulenko:

М-да. А_К, цена никому ничего не обязана, в т.ч., куда-то стремиться. Средняя, аналогично, никому ничего не обязана. Цена идет к средней, или средняя к цене, лишь статистически. И никакие ухищрения, АКФ или неАКФ, вам не помогут узнать, когда именно это событие случится.

Ты, как всегда, прав, Юрий...

Даже если бы я зашел по индикатору Колдуна на 125.630 (ну, выше уж некуда!!!), все равно - это не гарантия безудержного стремления цены к средней... Я крайне разочарован...

 
А где ж искать эту гарантию?! Подскажите, люди добреньки - мы не местные...
 
Alexander_K:
А где ж искать эту гарантию?! Подскажите, люди добреньки - мы не местные...

Гарантий нет и не будет. Мы торгуем исключительно вероятностью.

А вы хотите подчинить цену под себя.)

Ах, да! Вы же физик.) 

Таких уже многооо промелькало на этом форуме.

Подчинят цену под себя и исчезают навсегда.

 
Uladzimir Izerski:

Гарантий нет и не будет. Мы торгуем исключительно вероятностью.

А вы хотите подчинить цену под себя.)

Ах, да! Вы же физик.) 

Таких уже многооо промелькало на этом форуме.

Подчинят цену под себя и исчезают навсегда.

Да, мне уж не до шуток... Бросать пора это дело...

 
Alexander_K:


Даже если бы я зашел по индикатору Колдуна на 125.630 (ну, выше уж некуда!!!), все равно - это не гарантия безудержного стремления цены к средней... Я крайне разочарован...


Выше на картинке наглядно видно, что это не правильный подход.

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