От теории к практике - страница 911
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сори что не поддержал дискуссию, пока искал свою шляпу Наполеона и фомку для киоска, тестер mt4 подкинул ребус - на полной скорости по ценам открытия и контрольным точкам пропускает бары в тестируемом индикаторе, но в еще раз накинутом этом же индикаторе в этом же тестировании все "ок" - как это все возможно одновременно, ума не приложу.
спред скока поставил?
От 16 до 100. Не влияет, переписал.
Для топик стартера.... и ваапще для философских размышлений.
А как еще на конкурсе выигрывать?! Чтобы место в 10-ке занять, надо набирать 500% в месяц... По другому - никак. Другое дело - я и со входом ошибся. Тьфу, еще раз...
Привет!
Есть здесь люде, кто кроме mql программирует так же на Java? Можете сказать, насколько сложно будет после Java научиться программировать на mql?
Если взять разные языки программирования, есть у них костяк одинаковый или они радикально отличаются друг от друга? Ну, если говорить в сравнениях, соотношение java и mql это как один славянский язык к другим славянским языкам (выучив один, сильно легче понять и выучить другие) или это как выучил славянский язык , а потом нужно учить, например, японский?
mql легче , чем Java
все языки одинаковы.
циклы, сравнения, массивы, функции...
только к другому синтаксису нужно будет привыкнуть.
М-да. А_К, цена никому ничего не обязана, в т.ч., куда-то стремиться. Средняя, аналогично, никому ничего не обязана. Цена идет к средней, или средняя к цене, лишь статистически. И никакие ухищрения, АКФ или неАКФ, вам не помогут узнать, когда именно это событие случится.
Ты, как всегда, прав, Юрий...
Даже если бы я зашел по индикатору Колдуна на 125.630 (ну, выше уж некуда!!!), все равно - это не гарантия безудержного стремления цены к средней... Я крайне разочарован...
А где ж искать эту гарантию?! Подскажите, люди добреньки - мы не местные...
Гарантий нет и не будет. Мы торгуем исключительно вероятностью.
А вы хотите подчинить цену под себя.)
Ах, да! Вы же физик.)
Таких уже многооо промелькало на этом форуме.
Подчинят цену под себя и исчезают навсегда.
Гарантий нет и не будет. Мы торгуем исключительно вероятностью.
А вы хотите подчинить цену под себя.)
Ах, да! Вы же физик.)
Таких уже многооо промелькало на этом форуме.
Подчинят цену под себя и исчезают навсегда.
Да, мне уж не до шуток... Бросать пора это дело...
Даже если бы я зашел по индикатору Колдуна на 125.630 (ну, выше уж некуда!!!), все равно - это не гарантия безудержного стремления цены к средней... Я крайне разочарован...
Выше на картинке наглядно видно, что это не правильный подход.