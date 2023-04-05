От теории к практике - страница 761
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остальное в далеком прошлом, т.е. получить верный сигнал можно, но это не самое главное
самые интересные ТС от 2000 сделок в месяц
У меня 5-10.
Дело не во мне, а в принципе!
А он таков: большинство трейдеров не шарят ни в чем, а шарящие не хотят друг с другом работать. Ну, ни в какую! Вот что печально...
А некоторые, типа Асауленки, еще более усугубляют этот раскол, нагло заявляя, что надо всем помалкивать, а разговаривать исключительно о закуске.
Как так?! Не понимаю... Пришел новый человек, типа ЧеГевары с новыми идеями и предложениями о сотрудничестве. Чё, помог ему кто-нить? Ни фига! Вы чё, сбрендили чё ли совсем? В одиночку осилить рынок хотите? Ха!
Ну, это я так- крик души, что называется.
Плотим зарплату, и начинаем ходить строем по распределениям под руководством великого и замечательно непревзойденного сиятельства наших душ А_К2. Налево пойдешь Лапласа найдешь, направо пойдешь монетки подбирать будешь, прямо пойдешь, не-не-не нельзя прямо ходить нельзя - там буфет.
Плотим зарплату, и начинаем ходить строем по распределениям под руководством великого и замечательно непревзойденного сиятельства наших душ А_К2. Налево пойдешь Лапласа найдешь, направо пойдешь монетки подбирать будешь, прямо пойдешь, не-не-не нельзя прямо ходить нельзя - там буфет.
Хорошо. Не надо никуда ходить под моим чутким, нет, даже так - отеческим руководством.
А куда надо ходить?! Где Грааль-то?! Подскажи направление, литературку подкинь, стэйт покажи. Жизнь начнется! Забурлит, интересно будет. А то, что якобы ТС перестанет работать - ерунда, не надо просто называть ключевые параметры в настройках, вот и все.
А направление к Граалю должно быть известно всем и каждому.
Alexander_K2:
Как так?! Не понимаю... Пришел новый человек, типа ЧеГевары с новыми идеями и предложениями о сотрудничестве. Чё, помог ему кто-нить? Ни фига! Вы чё, сбрендили чё ли совсем? В одиночку осилить рынок хотите? Ха!
Не дорабатываете со стилем, Александр. Так то лучше: "...Пришел новый человек, типа ЧеГевары с новыми идеями и предложениями о сотрудничестве. Чё, помог кто-нить Че?..." ...далее по тексту.
Хорошо. Не надо никуда ходить под моим чутким, нет, даже так - отеческим руководством.
А куда надо ходить?! Где Грааль-то?! Подскажи направление, литературку подкинь, стэйт покажи. Жизнь начнется! Забурлит, интересно будет. А то, что якобы ТС перестанет работать - ерунда, не надо просто называть ключевые параметры в настройках, вот и все.
А направление к Граалю должно быть известно всем и каждому.
Грааль не в чаше, а в понимании. Не в объекте, а в осознании его сущности. В элементарном понимании того, что именно здесь и сейчас происходит на рынке.
А направление к Граалю должно быть известно всем и каждому.
Сказал человек, не имеющий вообще ничего.
Так покажите направление-то. Начните с себя.
Сказал человек, не имеющий вообще ничего.
Так покажите направление-то. Начните с себя.
:))) Почему это ничего?! А рваные карманы?! Имею.
Хорошо - я бы мог пройтись по экономической и политической ситуации, тупо о том как нелегко простым людям жить - но, не буду этого делать. Запрещено на форуме.
Так вот для них, чё жалко сигнал открыть? Теоретически обоснованный, кращий так сказать... Пусть хоть квартплату отбивают. Это благое дело, или я чего-то совсем в жизни не понимаю.
:))) Почему это ничего?! А рваные карманы?! Имею.
Хорошо - я бы мог пройтись по экономической и политической ситуации, тупо о том как нелегко простым людям жить - но, не буду этого делать. Запрещено на форуме.
Так вот для них, чё жалко сигнал открыть? Теоретически обоснованный, кращий так сказать... Пусть хоть квартплату отбивают. Это благое дело, или я чего-то совсем в жизни не понимаю.
В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный. — Дядя! — весело кричал он. — Дай десять копеек! Молодой человек вынул из кармана налитое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и воскликнул:
— Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и немедленно отстал. (И.Ильф, Е.Петров Двенадцать стульев )Яблоко хотите? Хотя, я уже предлагал, не возьмете ведь. И удочку предлагал. Но вам ведь сразу рыба нужна.
:))) Почему это ничего?! А рваные карманы?! Имею.
Хорошо - я бы мог пройтись по экономической и политической ситуации, тупо о том как нелегко простым людям жить - но, не буду этого делать. Запрещено на форуме.
Так вот для них, чё жалко сигнал открыть? Теоретически обоснованный, кращий так сказать... Пусть хоть квартплату отбивают. Это благое дело, или я чего-то совсем в жизни не понимаю.
кстати, любопытный вопрос - как померить на сколько процентов/попугаев случайна цена ?
Во первых показатель Херста равен почти 51,6% за последние 10 лет.(справка - показатель Херста бесполезен на маленьких участках, его можно применить только ко всему участку в целом, не более)
Во вторых, чистых движений рынка - то есть неперекрытых = 0.05%, а те движения, которые перекрываются почти полностью случайным процессом гарантированно = 99,95%
так что 98% еще оптимистично))
Все уже давным давно можно просчитать посмотреть и увидеть,а не гадать на кофейной гуще что там да и как.