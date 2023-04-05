От теории к практике - страница 761

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Renat Akhtyamov:

остальное в далеком прошлом, т.е. получить верный сигнал можно, но это не самое главное

самые интересные ТС от 2000 сделок в месяц

У меня 5-10. 

 
Alexander_K2:

Дело не во мне, а в принципе!

А он таков: большинство трейдеров не шарят ни в чем, а шарящие не хотят друг с другом работать. Ну, ни в какую! Вот что печально...

А некоторые, типа Асауленки, еще более усугубляют этот раскол, нагло заявляя, что надо всем помалкивать, а разговаривать исключительно о закуске.

Как так?! Не понимаю... Пришел новый человек, типа ЧеГевары с новыми идеями и предложениями о сотрудничестве. Чё, помог ему кто-нить? Ни фига! Вы чё, сбрендили чё ли совсем? В одиночку осилить рынок хотите? Ха!

Ну, это я так- крик души, что называется.

Плотим зарплату, и начинаем ходить строем по распределениям под руководством великого и замечательно непревзойденного сиятельства наших душ А_К2. Налево пойдешь Лапласа найдешь, направо пойдешь монетки подбирать будешь, прямо пойдешь,  не-не-не нельзя прямо ходить нельзя - там буфет.

 
Unicornis:

Плотим зарплату, и начинаем ходить строем по распределениям под руководством великого и замечательно непревзойденного сиятельства наших душ А_К2. Налево пойдешь Лапласа найдешь, направо пойдешь монетки подбирать будешь, прямо пойдешь,  не-не-не нельзя прямо ходить нельзя - там буфет.

Хорошо. Не надо никуда ходить под моим чутким, нет, даже так - отеческим руководством.

А куда надо ходить?! Где Грааль-то?! Подскажи направление, литературку подкинь, стэйт покажи. Жизнь начнется! Забурлит, интересно будет. А то, что якобы ТС перестанет работать - ерунда, не надо просто называть ключевые параметры в настройках, вот и все.

А направление к Граалю должно быть известно всем и каждому.

 

Alexander_K2:

Как так?! Не понимаю... Пришел новый человек, типа ЧеГевары с новыми идеями и предложениями о сотрудничестве. Чё, помог ему кто-нить? Ни фига! Вы чё, сбрендили чё ли совсем? В одиночку осилить рынок хотите? Ха!

Не дорабатываете со стилем, Александр. Так то лучше: "...Пришел новый человек, типа ЧеГевары с новыми идеями и предложениями о сотрудничестве. Чё, помог кто-нить Че?..." ...далее по тексту.

 
Alexander_K2:

Хорошо. Не надо никуда ходить под моим чутким, нет, даже так - отеческим руководством.

А куда надо ходить?! Где Грааль-то?! Подскажи направление, литературку подкинь, стэйт покажи. Жизнь начнется! Забурлит, интересно будет. А то, что якобы ТС перестанет работать - ерунда, не надо просто называть ключевые параметры в настройках, вот и все.

А направление к Граалю должно быть известно всем и каждому.

Грааль не в чаше, а в понимании. Не в объекте, а в осознании его сущности. В элементарном понимании того, что именно здесь и сейчас происходит на рынке. 

 
Alexander_K2:

А направление к Граалю должно быть известно всем и каждому.

Сказал человек, не имеющий вообще ничего.

Так покажите направление-то. Начните с себя.

 
Yuriy Asaulenko:

Сказал человек, не имеющий вообще ничего.

Так покажите направление-то. Начните с себя.

:))) Почему это ничего?! А рваные карманы?! Имею.

Хорошо - я бы мог пройтись по экономической и политической ситуации, тупо о том как нелегко простым людям жить - но, не буду этого делать. Запрещено на форуме.

Так вот для них, чё жалко сигнал открыть? Теоретически обоснованный, кращий так сказать... Пусть хоть квартплату отбивают. Это благое дело, или я чего-то совсем в жизни не понимаю.

 
Alexander_K2:

:))) Почему это ничего?! А рваные карманы?! Имею.

Хорошо - я бы мог пройтись по экономической и политической ситуации, тупо о том как нелегко простым людям жить - но, не буду этого делать. Запрещено на форуме.

Так вот для них, чё жалко сигнал открыть? Теоретически обоснованный, кращий так сказать... Пусть хоть квартплату отбивают. Это благое дело, или я чего-то совсем в жизни не понимаю.

В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный. — Дядя! — весело кричал он. — Дай десять копеек! Молодой человек вынул из кармана налитое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и воскликнул:

— Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и немедленно отстал. (И.Ильф, Е.Петров Двенадцать стульев )

Яблоко хотите? Хотя, я уже предлагал, не возьмете ведь. И удочку предлагал. Но вам ведь сразу рыба нужна.
[Удален]  
Alexander_K2:

:))) Почему это ничего?! А рваные карманы?! Имею.

Хорошо - я бы мог пройтись по экономической и политической ситуации, тупо о том как нелегко простым людям жить - но, не буду этого делать. Запрещено на форуме.

Так вот для них, чё жалко сигнал открыть? Теоретически обоснованный, кращий так сказать... Пусть хоть квартплату отбивают. Это благое дело, или я чего-то совсем в жизни не понимаю.

Так откройте, кто Вам мешает. Людям надо помогать, правильно
 
Maxim Kuznetsov:

кстати, любопытный вопрос - как померить на сколько процентов/попугаев случайна цена ?


Во первых показатель Херста равен почти 51,6% за последние 10 лет.(справка - показатель Херста бесполезен на маленьких участках, его можно применить только ко всему участку в целом, не более)

Во вторых, чистых движений рынка  - то есть неперекрытых  = 0.05%, а те движения, которые перекрываются почти полностью случайным процессом гарантированно = 99,95%

так что 98%  еще оптимистично))

Все уже давным давно можно просчитать посмотреть и увидеть,а не гадать на кофейной гуще что там да и как.

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