От теории к практике - страница 758

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Олег avtomat:

1) Ну, с СБ, надо полагать, уже всё ясно. Так? С Лапласом разобрался? А то я уже сообразил, какие выкладки надо сделать для придания ясности. Делать или уже не надо?

2) Реальный ВР, действительно, намного сложнее любого СБ, в т.ч. и Лапласа, о чём я неоднократно говорил. Говорил я тебе также и о том, что обыгрывание СБ (с твоим любимым Лапласом) не является панацеей при работе с реальным ВР. Теперь ты в этом и сам убедился. Но сожалеть о нестационарности ВР не надо. Пытаться сделать нестационарный ВР стационарным -- занятие совершенно пустое. И поэтому методы ТВиМС здесь не дадут желаемого результата. Нужны другие пути, могущие принести не сожаление о нестационарности ВР, а удовлетворение и радость по этому поводу ;))

1. Не надо. Мне лично все понятно и я уже давно говорил, что страдания вокруг СБ - пустая трата времени. Вся база для СБ, кто бы каких взглядов не придерживался, неприменима на рынке. Это всего лишь модель, игрушка.

2. Надо думать.

 
Alexander_K2:

Кстати, идея о 3 потенциальных ямах (т.е. необходимости смотреть за ценой в пределах 3 торговых сессий (1 день) или 3 днях, если принять за яму 1 день) возникла из следующих соображений.

1. Берем, к примеру, данные за 1 мин. За 3 дня получается 4320 значений цены.

2. Относительно любой средней или начальной точки отсчета цена всегда формирует одномодальное распределение.

3. Из неравенства Петунина-Высоковского знаем, что для покрытия 99% одномодального распределения необходимо иметь выборку из 4444 значений.

4. 4320 и 4444... Удивительное совпадение! Т.е. окно в 3 дня является необходимым и достаточным.

Вуаля - Грааль.

Ха! И я также считаю: 3-4 дня - максимальный срок пережидания

 
Алексей Тарабанов:

Что, совсем плохо с выбором торговой тактики? 

остальное в далеком прошлом, т.е. получить верный сигнал можно, но это не самое главное

самые интересные ТС от 2000 сделок в месяц

 

На финрынках нет случайного блуждания. Есть жесткое связывание цен разных инструментов.

Изменение цен в одном вызывает реакцию на других. Надо видеть источник напряжения и вам откроется секрет.

EURUSD_iM15_20

 
Uladzimir Izerski:

На финрынках нет случайного блуждания. Есть жесткое связывание цен разных инструментов.

Изменение цен в одном вызывает реакцию на других. Надо видеть источник напряжения и вам откроется секрет.

Я бы тоже самое сказал относительно эквити по разным парам.

 
Renat Akhtyamov:

Я бы тоже самое сказал относительно эквити по разным парам.

Кто работает на многих валютных парах, то должны замечать, что  одновременно поступают сигналы со всех взаимосвязанных валют.

 
Renat Akhtyamov:

Ха! И я также считаю: 3-4 дня - максимальный срок пережидания

89 на часах это как раз 3,7 дня + "иррациональность для А_К2"

 
Unicornis:

89 на часах это как раз 3,7 дня + "иррациональность для А_К2"

Мне интересно наблюдать за АК_2 как за новичком с его новыми идеями. 

Но точка отсчета меняется с каждым тиком, а не условно 89))

 
Uladzimir Izerski:

У меня торгует теща, ей 95 лет. Она знахарь по стопам предков. Я только нажимаю на клавиши которые она утром назначит. Результат не скромный. Что то есть в природе непонятное. Умные не могут, а неграмотные 98% закономерно предсказывают. Запутанная реальность).

Золотая теща)).. И что дальше талант не передался по наследству потомкам?)

Она на любой валютной паре предсказывает или только на определенных?

 
Andrei:

Золотая теща)).. И что дальше талант не передался по наследству потомкам?)

Она на любой валютной паре предсказывает или только на определенных?

Я не тёщин потомок)))3((

На любой. Можете загадать желание.

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