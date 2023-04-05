От теории к практике - страница 758
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1) Ну, с СБ, надо полагать, уже всё ясно. Так? С Лапласом разобрался? А то я уже сообразил, какие выкладки надо сделать для придания ясности. Делать или уже не надо?
2) Реальный ВР, действительно, намного сложнее любого СБ, в т.ч. и Лапласа, о чём я неоднократно говорил. Говорил я тебе также и о том, что обыгрывание СБ (с твоим любимым Лапласом) не является панацеей при работе с реальным ВР. Теперь ты в этом и сам убедился. Но сожалеть о нестационарности ВР не надо. Пытаться сделать нестационарный ВР стационарным -- занятие совершенно пустое. И поэтому методы ТВиМС здесь не дадут желаемого результата. Нужны другие пути, могущие принести не сожаление о нестационарности ВР, а удовлетворение и радость по этому поводу ;))
1. Не надо. Мне лично все понятно и я уже давно говорил, что страдания вокруг СБ - пустая трата времени. Вся база для СБ, кто бы каких взглядов не придерживался, неприменима на рынке. Это всего лишь модель, игрушка.
2. Надо думать.
Кстати, идея о 3 потенциальных ямах (т.е. необходимости смотреть за ценой в пределах 3 торговых сессий (1 день) или 3 днях, если принять за яму 1 день) возникла из следующих соображений.
1. Берем, к примеру, данные за 1 мин. За 3 дня получается 4320 значений цены.
2. Относительно любой средней или начальной точки отсчета цена всегда формирует одномодальное распределение.
3. Из неравенства Петунина-Высоковского знаем, что для покрытия 99% одномодального распределения необходимо иметь выборку из 4444 значений.
4. 4320 и 4444... Удивительное совпадение! Т.е. окно в 3 дня является необходимым и достаточным.
Вуаля - Грааль.
Ха! И я также считаю: 3-4 дня - максимальный срок пережидания
Что, совсем плохо с выбором торговой тактики?
остальное в далеком прошлом, т.е. получить верный сигнал можно, но это не самое главное
самые интересные ТС от 2000 сделок в месяц
На финрынках нет случайного блуждания. Есть жесткое связывание цен разных инструментов.
Изменение цен в одном вызывает реакцию на других. Надо видеть источник напряжения и вам откроется секрет.
На финрынках нет случайного блуждания. Есть жесткое связывание цен разных инструментов.
Изменение цен в одном вызывает реакцию на других. Надо видеть источник напряжения и вам откроется секрет.
Я бы тоже самое сказал относительно эквити по разным парам.
Я бы тоже самое сказал относительно эквити по разным парам.
Кто работает на многих валютных парах, то должны замечать, что одновременно поступают сигналы со всех взаимосвязанных валют.
Ха! И я также считаю: 3-4 дня - максимальный срок пережидания
89 на часах это как раз 3,7 дня + "иррациональность для А_К2"
89 на часах это как раз 3,7 дня + "иррациональность для А_К2"
Мне интересно наблюдать за АК_2 как за новичком с его новыми идеями.
Но точка отсчета меняется с каждым тиком, а не условно 89))
У меня торгует теща, ей 95 лет. Она знахарь по стопам предков. Я только нажимаю на клавиши которые она утром назначит. Результат не скромный. Что то есть в природе непонятное. Умные не могут, а неграмотные 98% закономерно предсказывают. Запутанная реальность).
Золотая теща)).. И что дальше талант не передался по наследству потомкам?)
Она на любой валютной паре предсказывает или только на определенных?
Золотая теща)).. И что дальше талант не передался по наследству потомкам?)
Она на любой валютной паре предсказывает или только на определенных?
Я не тёщин потомок)))3((
На любой. Можете загадать желание.