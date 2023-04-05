От теории к практике - страница 762
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Хорошо. Не надо никуда ходить под моим чутким, нет, даже так - отеческим руководством.
А куда надо ходить?! Где Грааль-то?! Подскажи направление, литературку подкинь, стэйт покажи. Жизнь начнется! Забурлит, интересно будет. А то, что якобы ТС перестанет работать - ерунда, не надо просто называть ключевые параметры в настройках, вот и все.
А направление к Граалю должно быть известно всем и каждому.
Сюда ходи https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page1 тут в любых ракурсах смотрите что душе угодно, каждый третий больше полугода долгожитель уже грааль, к каждому граалю прилагается стейт. При должной усидчивости сможете найти граали с одинаковыми входами. Направление - тренд, в бок это тоже тренд. ТС естественно перестанет работать, одна ТС сетка-мартингейл уже перестает работать - в ЕС введено ограничение на плечо 1:30 (алготрейдинг нищебродов с плечом победил кукла без плеча). Плюс американцы, придумали в начале закрывать более старые сделки(надо проверить), и только потом новые - вы не можете открыть ордер и собирать по нему в своп течении года и более, при этом выставлять и закрывать другие ордера. Литературу используйте для отопления зимой.
Яблоко хотите? Хотя, я уже предлагал, не возьмете ведь. И удочку предлагал. Но вам ведь сразу рыба нужна.
Юрий, еще раз говорю - мне понятна ваша стратегия, она имеет много общего с моей. Единственное отличие - во временных окнах и моменте выхода из сделки. Я тяну до последнего, пересиживаю, вы - нет. Прекрасно.
Мне непонятно категорическое нежелание открывать сигнал.
Если нетути ничего - одно дело, если есть, ну, вот не понимаю, хоть что со мной делайте.
Юрий, еще раз говорю - мне понятна ваша стратегия, она имеет много общего с моей. Единственное отличие - во временных окнах и моменте выхода из сделки. Я тяну до последнего, пересиживаю, вы - нет. Прекрасно.
Мне непонятно категорическое нежелание открывать сигнал.
Если нетути ничего - одно дело, если есть, ну, вот не понимаю, хоть что со мной делайте.
Если страта рабочая то например на рынке ценных бумаг можно человеку подпортить торговлю своими сделками против него.
Я с таким столкнулся когда сигнал давал так меня начали просчитывать то есть моделировать мои сделки и смотреть как Я торгую.
Конечно напрямую мне об этом никто не говорил, но один мой хороший знакомый работающий в компании брокера, сказал что это как два пальца делают и никто ни чем не чурается.
Понять человека вполне можно.
этот ответ вопросом-на-вопрос, он к кому ?
мой вопрос - как можно измерить меру случайности. Хотя бы чтобы заявить "нечто на XX %% случайно"
адресат понял, и дал свой ответ :
Понятия не имею... Это я так - мысли вслух. Я ж теоретик :)))
И потом - я сам уже давно разучился что-либо считать, кроме денег :))) Я только задания умею раздавать. Под роспись исполнителя, что немаловажно!
Теперь понятно, какова "ценность" заявлений о "случайности рынка на 98%"
;))))))
Сюда ходи https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page1 тут в любых ракурсах смотрите что душе угодно, каждый третий больше полугода долгожитель уже грааль, к каждому граалю прилагается стейт. При должной усидчивости сможете найти граали с одинаковыми входами. Направление - тренд, в бок это тоже тренд. ТС естественно перестанет работать, одна ТС сетка-мартингейл уже перестает работать - в ЕС введено ограничение на плечо 1:30 (алготрейдинг нищебродов с плечом победил кукла без плеча). Плюс американцы, придумали в начале закрывать более старые сделки(надо проверить), и только потом новые - вы не можете открыть ордер и собирать по нему в своп течении года и более, при этом выставлять и закрывать другие ордера. Литературу используйте для отопления зимой.
Ну, наверное, все к этому и сведется...
Хотя, там нетути теоретической подосновы ни у кого - поэтому, всегда есть сомнения в надежности всех сигналов.
А тут, наоборот, теории валом, денег нет... Беда...
Ну, да, наверное, имеет смысл поглубже к витрине сигналов присмотреться.
Юрий, еще раз говорю - мне понятна ваша стратегия, она имеет много общего с моей. Единственное отличие - во временных окнах и моменте выхода из сделки. Я тяну до последнего, пересиживаю, вы - нет. Прекрасно.
Мне непонятно категорическое нежелание открывать сигнал.
Если нетути ничего - одно дело, если есть, ну, вот не понимаю, хоть что со мной делайте.
Я и говорю - Дядя! Дай десять копеек! (с) Даже беспризорник понял беспочвенность претензий, а вы нет.))
адресат понял, и дал свой ответ :
Теперь понятно, какова "ценность" заявлений о "случайности рынка на 98%"
;))))))
Ну, вон Че постом выше выкладки привел. Мало?
А для особо "одаренных инвесторов" вот вам месячный график.
конечно неперекрытых движений аж 9% то есть случайность тут только 91% но риски у вас в среднем...хм...37500 пунктов если округлить)
то есть с вероятностью 91% вы получите либо прибыль либо убыток в 37500/2 пунктов что при минимальном лоте на одну сделку = +-375/2$
Ну кому охота не просто потерять, а потерять весело свои деньги)) тогда недельные и месячные графики - для вас))
Я уже пришел к выводу что даже минутных графиков мало чтобы точно понимать что происходит. нужны 3-5 тиковые так как реальные движения скрывающиеся в толстых хвостах происходят часто 1-й минутной свечей. что значит что даже на минутках трудно или почти нереально вовремя понять когда есть выброс.
Правда пока что у меня к ним нет доступа.
хотя если пытаться определить выброс во время а не заранее, то конечно, и так и так вы обречены на убытки в конечном счете..
Ну, вон Че постом выше выкладки привел. Мало?
Это не выкладки -- это бессмысленное месиво. Это полная чушь. Составитель этого "чуда" не понимает сути явления.
Нет разделения процессов. Всё кучей пропущено через жернова статистики. Поэтому неудивительно, что получен такой "результат".