На рынке искать особенно ничего не надо. Все почти очевидно, если задуматься.

От теории к практике - страница 747
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Думаю, что никто еще не объяснил - почему оно именно такое? Всегда и на всех парах - одно и тоже: островершинное, толстохвостое. Макс Кузнецов здесь впервые задался таким вопросом.
Это - наиконцептуальнейший вопрос, ответ на который и есть Грааль. ИМХО.
А чо там объяснять?
допустим банан стоит 5 р. Цена сначала упала на 10 коп, а потом выросла на 20 коп.
Интеграл:
5-0.10+0.20 = 5.1
Чо тут крутого?
Прыгнула бы цена сразу на рубль, был бы у тебя хвостик высотой в рубль в том же в распределении, т.к. такое бывает не часто.
А вот запутать тот же самый интеграл вполне способен:
5+0.2-0.1 = 5.1
т.к. это уже совсем другая дорожка к той же самой цене при тех же самых приращенияхВывод: использовать распределение приращений категорически запрещается, т.к. оно сводится в конечном итоге к единственному вектору, следующему от уже известной начальной цены к также известной конечной и собственно теряет любой смысл в исследовании;)
Не боись, дидуся - от тебя мне ничё не нужно. Абсолютно уверен - у тебя дрянь, а не Грааль.
Не прав. Я вообще граалями не занимаюсь.))
Не прав. Я вообще граалями не занимаюсь.))
Я это к тому, что вопреки твоему мнению, что на форуме надо только базарить, а все разработки и сигналы держать в тайне - Бас, иногда, очевидно с похмелья, говорит интересные вещи. Которые заставляют думать, искать - тема и живет благодаря таким как он или Колдун, к примеру.
Вот нет Колдуна в ветке "МО" и - все, крантики. Неинтересно.
Убери отсюда таких как Бас - и разве что о вкусе пива или водки будем разговаривать.
Кому это надо?!! Эта площадка для открытого поиска Грааля и никак иначе.
Я это к тому, что вопреки твоему мнению, что на форуме надо только базарить, а все разработки и сигналы держать в тайне - Бас, иногда, очевидно с похмелья, говорит интересные вещи. Которые заставляют думать, искать - тема и живет благодаря таким как он или Колдун, к примеру.
Вот нет Колдуна в ветке "МО" и - все, крантики. Неинтересно.
Убери отсюда таких как Бас - и разве что о вкусе пива или водки будем разговаривать.
Кому это надо?!! Эта площадка для открытого поиска Грааля и никак иначе.
Они ищут, но не нашли.
Вообще, самое интересное - это искать
Поэтому находить не желательно, ибо творчества будет явно не хватать
Я это к тому, что вопреки твоему мнению, что на форуме надо только базарить, а все разработки и сигналы держать в тайне - Бас, иногда, очевидно с похмелья, говорит интересные вещи. Которые заставляют думать, искать - тема и живет благодаря таким как он или Колдн, к примеру.
Вот нет Колдуна в ветке "МО" и - все, крантики. Неинтересно.
Убери отсюда таких как Бас - и разве что о вкусе пива или водки будем разговаривать.
Кому это надо?!! Эта площадка для открытого поиска Грааля и никак иначе.
Пока основной базар от А_К2. Уже год как, и ничего по делу.
Что касается распределений - это все уже задолго до вас повторили.)
А чо там объяснять?
допустим банан стоит 5 р. Цена сначала упала на 10 коп, а потом выросла на 20 коп.
Интеграл:
5-0.10+0.20 = 5.1
Чо тут крутого?
Прыгнула бы цена сразу на рубль, был бы у тебя хвостик высотой в рубль в том же в распределении, т.к. такое бывает не часто.
А вот запутать тот же самый интеграл вполне способен:
5+0.2-0.1 = 5.1
т.к. это уже совсем другая дорожка к той же самой цене при тех же самых приращенияхВывод: использовать распределение приращений категорически запрещается, т.к. оно сводится в конечном итоге к единственному вектору, следующему от уже известной начальной цены к также известной конечной и собственно теряет любой смысл в исследовании;)
да, на бананах возможно попроще :-)
трейдер в первом случае видит "ажиотаж" он волатильнось и продаст бананы по 5.1, во втором тренд и возможно докупиться на коррекции. Интегралы одинаковы, приращения одинаковы, а действия разные :-)
Они ищут, но не нашли.
Вообще, самое интересное - это искать
Поэтому находить не желательно, ибо творчества будет явно не хватать
На рынке искать особенно ничего не надо. Все почти очевидно, если задуматься.
Любая более-менее адекватная система будет неплохо работать приемлемое время. Хоть на пресловутых МАшках.
Осталось только решить вопрос адекватности системы.)) А это теор. вер. и мат статистика, причем, достаточно общих положений.
Когда нибудь в далеком будущем кто-нибудь додумается что искать скоростные характеристики или характеристики распределения вероятностей цены не имеет смысла, так как нельзя на скорости адекватно измерить скорость объекта - цены , а может кто-нибудь додумается тут икать постоянные величины типа принципа Envelopes, относительно постоянных линий переменные значения ценовых движений....иии...потом кто-нибудь удосужится построить граалеподобную системы по принципу несколько сделок минимальный лосс и ловля выбросов с помощью качественных характеристик, а потому поймет этот "счастливчик", что собственно ограничивая убытки мы ограничиваем и прибыль, и тут неизбежно просто необходимо либо увеличивать риски в несколько раз больше чем суммарные убытки,либо искать наиболее трендовые инструменты, а кто-то даже может догадается составить из всего этого тренд-контртрендовую стратегию с помощью всего двух ордеров и варьирования расстояний между ними так как поймет что и тренд и флэт имеют вероятность возникновения в любой момент времени 50 на 50 и значит ища тренды даже в виде выбросов - тупо теряешь сразу же около половины вероятности прибыли и что собственно увеличение лота эквивалентно увеличению расстояния убытков при минимальном лоте)
а потом придумает ко всему этому дифференциал деления убытков или просто поиск и анализ наиболее трендовых инструментов на всем рынке форекс...
эхх...но это все в ооооооооооооооооооооооооооочень запредельно необозримо далеком будущем))
=D