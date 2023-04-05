От теории к практике - страница 751

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Yuriy Asaulenko:

Все остальное не цитирую, т.к. это общие слова.

Вы полагаете, что с другими отсчетами возможно увидеть что-то иное? Невозможно.

Возьмите ТФ 1м, и ниче вам не грозит. Меньше, скажем тики, рассматривать вообще нет смысла - там уже нет нужной инфы, и с ними надо еще поработать, чтобы в итоге получить то, что уже есть в ВР 1 м.

Да и вообще, игры с СБ лишены смысла. Рыночный ВР имеет свои свойства, и играя с СБ вы, в итоге, ничего не узнаете. Или узнаете только о СБ, но если именно это вам интересно, то это уже другой вопрос. Здесь мне сказать нечего.

Я в предыдущий пост немного дописала, обратите на это внимание. На этот пост я отвечу.

 
Yuriy Asaulenko:

Возьмите ТФ 1м, и ниче вам не грозит. Меньше, скажем тики, рассматривать вообще нет смысла - там уже нет нужной инфы, и с ними надо еще поработать, чтобы в итоге получить то, что уже есть в ВР 1 м.

ТФ, любой- способ квантования исходной информации, вылавливаем один единственный тик из множества в конкретный повторяющийся промежуток времени, что в этом одном тике может быть привлекательно?

 
Yuriy Asaulenko:

Все остальное не цитирую, т.к. это общие слова.

Вы полагаете, что с другими отсчетами возможно увидеть что-то иное? Невозможно.

Возьмите ТФ 1м, и ниче вам не грозит. Меньше, скажем тики, рассматривать вообще нет смысла - там уже нет нужной инфы, и с ними надо еще поработать, чтобы в итоге получить то, что уже есть в ВР 1 м.

Да и вообще, игры с СБ лишены смысла. Рыночный ВР имеет свои свойства, и играя с СБ вы, в итоге, ничего не узнаете. Или узнаете только о СБ, но если именно это вам интересно, то это уже другой вопрос. Здесь мне сказать нечего.

Да нееее. И в тиковом потоке есть полезная инфа.

Вот, например, пример работы советника, построенного на тиковом индикаторе

Скажу сразу - это демосчет, игрушка короче говоря ;)))

И даже дело не в статистике и вообще не в анализе графика.

Параметры торговли возможно на первом месте

 
Yuriy Asaulenko:

Да и вообще, игры с СБ лишены смысла. Рыночный ВР имеет свои свойства, и играя с СБ вы, в итоге, ничего не узнаете. Или узнаете только о СБ, но если именно это вам интересно, то это уже другой вопрос. Здесь мне сказать нечего.

Считаю игры с СБ имеют смысл, конкретно мне это интересно. В ВР фрактальность тоже присутствует, она немного видоизменена, с одной стороны сжата, с другой растянута.

 
Renat Akhtyamov:

Да нееее. И в тиковом потоке есть полезная инфа.

Вот, например, пример работы советника, построенного на тиковом индикаторе

Скажу сразу - это демо, игрушка короче говоря ;)))

Возможно кто-то ошибается, обычно большинство. Интересно послушать Yuriy Asaulenko.

 
Yuriy Asaulenko:

История ничему не учит, и не повторяется.

Как сказал  Ключевский - История - это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков. 

противоречит этому:

Yuriy Asaulenko:
...

Для игры на рынке, в ВР нужно найти не красивые картинки, а действительно статистически значимые факторы. Их немного, и это не красивые картинки, фракталы и кажущиеся закономерности.

Если история не повторяется, значит нет там никаких значимых факторов. А если есть значимые факторы - значит при одних и тех же причинах будут по крайней мере схожие последствия.

В любом случае, торговля на любом рынке предполагает наличия повторяющихся структур, схожих ситуаций, в противном случае действо под названием "торговля" представляется бессмысленным занятием. Вы занимаетесь бессмысленным занятием (если вообще торгуете конечно)?

 
_o0O:

противоречит этому:

Если история не повторяется, значит нет там никаких значимых факторов. А если есть значимые факторы - значит при одних и тех же причинах будут по крайней мере схожие последствия.

В любом случае, торговля на любом рынке предполагает наличия повторяющихся структур, схожих ситуаций, в противном случае действо под названием "торговля" бессмысленным занятием. Вы занимаетесь бессмысленным занятием (если вообще торгуете конечно)?

+1

 
Novaja:

ТФ, любой- способ квантования исходной информации, вылавливаем один единственный тик из множества в конкретный повторяющийся промежуток времени, что в этом одном тике может быть привлекательно?

Выделенное - совершенно точно этим и занимаются ТФ, т.е. уничтожают информацию об всех остальных тиках.

 
Novaja:

ТФ, любой- способ квантования исходной информации, вылавливаем один единственный тик из множества в конкретный повторяющийся промежуток времени, что в этом одном тике может быть привлекательно?

Не понял, о чем это. Если мы говорим о закономерностях, в ВР один отсчет - это вообще ни чем.

Кстати, о вашем PS и фракталах. Я вообще к фракталам отношусь оч скептически. Я уже говорил, это из цикла - что-то на что-то всегда похоже. В рыночных ВР это серьезно воспринимать невозможно.

Я думаю, что явные закономерности в рыночных рядах отсутствуют и никакими распределениями-преобразованиями их выявить невозможно. Единственный путь : гипотеза - статистическая проверка.

 
_o0O:

Выделенное - совершенно точно этим и занимаются ТФ, т.е. уничтожают информацию об всех остальных тиках.

Зато появляются тики минутные, 5-минутные и т.д.

В связи с чем изменяются параметры торговли, в основном это продолжительность сделки.

Информация есть практически на всех ТФ. Её можно почерпнуть для демо-торговли.

Но на реале вся эта логика перестанет работать, как не крути

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