От теории к практике - страница 751
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Все остальное не цитирую, т.к. это общие слова.
Вы полагаете, что с другими отсчетами возможно увидеть что-то иное? Невозможно.
Возьмите ТФ 1м, и ниче вам не грозит. Меньше, скажем тики, рассматривать вообще нет смысла - там уже нет нужной инфы, и с ними надо еще поработать, чтобы в итоге получить то, что уже есть в ВР 1 м.
Да и вообще, игры с СБ лишены смысла. Рыночный ВР имеет свои свойства, и играя с СБ вы, в итоге, ничего не узнаете. Или узнаете только о СБ, но если именно это вам интересно, то это уже другой вопрос. Здесь мне сказать нечего.
Я в предыдущий пост немного дописала, обратите на это внимание. На этот пост я отвечу.
Возьмите ТФ 1м, и ниче вам не грозит. Меньше, скажем тики, рассматривать вообще нет смысла - там уже нет нужной инфы, и с ними надо еще поработать, чтобы в итоге получить то, что уже есть в ВР 1 м.
ТФ, любой- способ квантования исходной информации, вылавливаем один единственный тик из множества в конкретный повторяющийся промежуток времени, что в этом одном тике может быть привлекательно?
Все остальное не цитирую, т.к. это общие слова.
Вы полагаете, что с другими отсчетами возможно увидеть что-то иное? Невозможно.
Возьмите ТФ 1м, и ниче вам не грозит. Меньше, скажем тики, рассматривать вообще нет смысла - там уже нет нужной инфы, и с ними надо еще поработать, чтобы в итоге получить то, что уже есть в ВР 1 м.
Да и вообще, игры с СБ лишены смысла. Рыночный ВР имеет свои свойства, и играя с СБ вы, в итоге, ничего не узнаете. Или узнаете только о СБ, но если именно это вам интересно, то это уже другой вопрос. Здесь мне сказать нечего.
Да нееее. И в тиковом потоке есть полезная инфа.
Вот, например, пример работы советника, построенного на тиковом индикаторе
Скажу сразу - это демосчет, игрушка короче говоря ;)))
И даже дело не в статистике и вообще не в анализе графика.
Параметры торговли возможно на первом месте
Да и вообще, игры с СБ лишены смысла. Рыночный ВР имеет свои свойства, и играя с СБ вы, в итоге, ничего не узнаете. Или узнаете только о СБ, но если именно это вам интересно, то это уже другой вопрос. Здесь мне сказать нечего.
Считаю игры с СБ имеют смысл, конкретно мне это интересно. В ВР фрактальность тоже присутствует, она немного видоизменена, с одной стороны сжата, с другой растянута.
Да нееее. И в тиковом потоке есть полезная инфа.
Вот, например, пример работы советника, построенного на тиковом индикаторе
Скажу сразу - это демо, игрушка короче говоря ;)))
Возможно кто-то ошибается, обычно большинство. Интересно послушать Yuriy Asaulenko.
История ничему не учит, и не повторяется.
Как сказал Ключевский - История - это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков.
противоречит этому:
...
Для игры на рынке, в ВР нужно найти не красивые картинки, а действительно статистически значимые факторы. Их немного, и это не красивые картинки, фракталы и кажущиеся закономерности.
Если история не повторяется, значит нет там никаких значимых факторов. А если есть значимые факторы - значит при одних и тех же причинах будут по крайней мере схожие последствия.
В любом случае, торговля на любом рынке предполагает наличия повторяющихся структур, схожих ситуаций, в противном случае действо под названием "торговля" представляется бессмысленным занятием. Вы занимаетесь бессмысленным занятием (если вообще торгуете конечно)?
противоречит этому:
Если история не повторяется, значит нет там никаких значимых факторов. А если есть значимые факторы - значит при одних и тех же причинах будут по крайней мере схожие последствия.
В любом случае, торговля на любом рынке предполагает наличия повторяющихся структур, схожих ситуаций, в противном случае действо под названием "торговля" бессмысленным занятием. Вы занимаетесь бессмысленным занятием (если вообще торгуете конечно)?
+1
ТФ, любой- способ квантования исходной информации, вылавливаем один единственный тик из множества в конкретный повторяющийся промежуток времени, что в этом одном тике может быть привлекательно?
Выделенное - совершенно точно этим и занимаются ТФ, т.е. уничтожают информацию об всех остальных тиках.
ТФ, любой- способ квантования исходной информации, вылавливаем один единственный тик из множества в конкретный повторяющийся промежуток времени, что в этом одном тике может быть привлекательно?
Не понял, о чем это. Если мы говорим о закономерностях, в ВР один отсчет - это вообще ни чем.
Кстати, о вашем PS и фракталах. Я вообще к фракталам отношусь оч скептически. Я уже говорил, это из цикла - что-то на что-то всегда похоже. В рыночных ВР это серьезно воспринимать невозможно.
Я думаю, что явные закономерности в рыночных рядах отсутствуют и никакими распределениями-преобразованиями их выявить невозможно. Единственный путь : гипотеза - статистическая проверка.
Выделенное - совершенно точно этим и занимаются ТФ, т.е. уничтожают информацию об всех остальных тиках.
Зато появляются тики минутные, 5-минутные и т.д.
В связи с чем изменяются параметры торговли, в основном это продолжительность сделки.
Информация есть практически на всех ТФ. Её можно почерпнуть для демо-торговли.
Но на реале вся эта логика перестанет работать, как не крути