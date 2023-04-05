От теории к практике - страница 1366

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aleger:
Не обязательно с реинвестом, просто единичным лотом

без разницы, просто просада появляется

неделю протестил и остановил, ждать неохота и нет смысла

 
Renat Akhtyamov:

без разницы

Да, да. В МТ что не протестируешь - все грааль получается.)
 
Yuriy Asaulenko:
Да, да. В МТ что не протестируешь - все грааль получается.)
а ты интернет во время теста отключай...
 
Renat Akhtyamov:

без разницы, просто просада появляется

неделю протестил и остановил, ждать неохота и нет смысла

За сколько продашь?
 
Макс:
За сколько продашь?

я же сказал, что в следующем году формула появится в открытых источниках, бесплатно

продавать не собираюсь, хочу оформить права на формулу, мне этого будет более чем

прогнозировать можно хоть черта лысого

;)

 
Renat Akhtyamov:

продавать не собираюсь, хочу оформить права на формулу, мне этого будет более чем

Пустая суета все это.
 
Yuriy Asaulenko:
Пустая суета все это.

вон там пацаны ветку открыли про погоду

так думаю не пустая, попробовать спрогнозить хочу, если историю выложат

 
Renat Akhtyamov:

я же сказал, что в следующем году формула появится в открытых источниках, бесплатно

продавать не собираюсь, хочу оформить права на формулу, мне этого будет более чем

прогнозировать можно хоть черта лысого

;)

Нуи публикуй. Лишние деньги что ли? За 300$ продашь?)
 
Renat Akhtyamov:

вон там пацаны ветку открыли про погоду

так думаю не пустая, попробовать спрогнозить хочу, если историю выложат

И будут у нас два претендента на Шнобелевскую премию - Юсуф и Ренат.
 
Макс:
Нуи публикуй. Лишние деньги что ли? За 300$ продашь?)

нихай народу служит, это же просто формула, причем очень простая

продавать нельзя

еще никто формулу не продавал
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