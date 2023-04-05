От теории к практике - страница 1366
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Не обязательно с реинвестом, просто единичным лотом
без разницы, просто просада появляется
неделю протестил и остановил, ждать неохота и нет смысла
без разницы
Да, да. В МТ что не протестируешь - все грааль получается.)
без разницы, просто просада появляется
неделю протестил и остановил, ждать неохота и нет смысла
За сколько продашь?
я же сказал, что в следующем году формула появится в открытых источниках, бесплатно
продавать не собираюсь, хочу оформить права на формулу, мне этого будет более чем
прогнозировать можно хоть черта лысого
;)
продавать не собираюсь, хочу оформить права на формулу, мне этого будет более чем
Пустая суета все это.
вон там пацаны ветку открыли про погоду
так думаю не пустая, попробовать спрогнозить хочу, если историю выложат
я же сказал, что в следующем году формула появится в открытых источниках, бесплатно
продавать не собираюсь, хочу оформить права на формулу, мне этого будет более чем
прогнозировать можно хоть черта лысого
;)
вон там пацаны ветку открыли про погоду
так думаю не пустая, попробовать спрогнозить хочу, если историю выложат
Нуи публикуй. Лишние деньги что ли? За 300$ продашь?)
нихай народу служит, это же просто формула, причем очень простая
продавать нельзяеще никто формулу не продавал