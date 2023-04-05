От теории к практике - страница 1346

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Renat Akhtyamov:

Через час-два после полночи, .,.

Карета превратится ...  в тыкву.
 
Yuriy Asaulenko:
Карета превратится ...  в тыкву.
лучше в доход
 

можно помощи в тактике .проходила обучение в цафт показали как сделать s/l и t/p пробовала в офисе получалось а дома не выходит 

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Хорошо Ренат попробую)

найдешь решение - поймешь, кто нуждается в удаче, а кто нет

;)

 
ulianna11:

можно помощи в тактике 

https://www.mql5.com/ru/articles/1284

https://www.mql5.com/ru/forum/12342
Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
  • www.mql5.com
В середине 2011 года торговая платформа MetaTrader 5 прошла сертификацию на российской бирже "Российские торговые системы" (РТС) ныне объединенной с Московской международной валютной биржей (ММВБ) в единую Московскую биржу. Безусловно, это знаковое событие. Оно открыло возможность многим трейдерам попробовать себя на ниве биржевой торговли, при...
 
Alexander_K:

Да, Рена - молодец. Если кто-то еще пыжится, доказывая, что он - балабол, пусть покажет такой же результат. А мы - посмотрим.

Такой же, это 27% на демке, с унылым мартингейлом?

Нее.. такого нет.

Есть 500% на реале за пару дней:

карт3

 
Yuriy Asaulenko:
200$ платят, как говорят. Я лучше на диване полежу.))
А вообще, не так все выбирается. Просто считается то, что нужно, и никакого подбора-перебора. Не физику надо было учить, а стат радиотехнику и теорию сигналов.) Ну, и прочее.

Музыкантам лучше физику изучать там ноты более физичны)))

 
Макс:

Такой же, это 27% на демке, с унылым мартингейлом?

Нее.. такого нет.

Есть 500% на реале за пару дней:


:))) Макс, я не то, чтобы его прям защищаю - думаю, он и сам способен это сделать.

Но, это был открытый, честный бой. На кону было все - репутация и т.п. Все было в реал-тайм, все могли наблюдать. И если бы он слился, это было бы позорище.

Но, он выиграл, причем классно.

Все споры на эту тему предлагаю прекратить и самому продемонстрировать такое же.

 
Alexander_K:

:))) Макс, я не то, чтобы его прям защищаю - думаю, он и сам способен это сделать.

Но, это был открытый, честный бой. На кону было все - репутация и т.п. Все было в реал-тайм, все могли наблюдать. И если бы он слился, это было бы позорище.

Но, он выиграл, причем классно.

Все споры на эту тему предлагаю прекратить и самому продемонстрировать такое же.

Продемонстрировать какое же, Александр?
Ну без стеба пишу, честно. И Секрет об этом сказал - Ренат пока ничего не показал. Был маленький пук евры и он начал усредняться. Что же будет на хорошем тренде? Кочерга. Он показал, что системы, а тем более грааля там и подавно нет, это он показал. А то, что ему повезло с доливками, говорит только о том, что ему повезло с доливками. 
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