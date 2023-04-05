От теории к практике - страница 1346
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Через час-два после полночи, .,.
Карета превратится ... в тыкву.
можно помощи в тактике .проходила обучение в цафт показали как сделать s/l и t/p пробовала в офисе получалось а дома не выходит
Хорошо Ренат попробую)
найдешь решение - поймешь, кто нуждается в удаче, а кто нет
;)
можно помощи в тактике
https://www.mql5.com/ru/articles/1284https://www.mql5.com/ru/forum/12342
Да, Рена - молодец. Если кто-то еще пыжится, доказывая, что он - балабол, пусть покажет такой же результат. А мы - посмотрим.
Такой же, это 27% на демке, с унылым мартингейлом?
Нее.. такого нет.
Есть 500% на реале за пару дней:
200$ платят, как говорят. Я лучше на диване полежу.))
Музыкантам лучше физику изучать там ноты более физичны)))
Такой же, это 27% на демке, с унылым мартингейлом?
Нее.. такого нет.
Есть 500% на реале за пару дней:
:))) Макс, я не то, чтобы его прям защищаю - думаю, он и сам способен это сделать.
Но, это был открытый, честный бой. На кону было все - репутация и т.п. Все было в реал-тайм, все могли наблюдать. И если бы он слился, это было бы позорище.
Но, он выиграл, причем классно.
Все споры на эту тему предлагаю прекратить и самому продемонстрировать такое же.
:))) Макс, я не то, чтобы его прям защищаю - думаю, он и сам способен это сделать.
Но, это был открытый, честный бой. На кону было все - репутация и т.п. Все было в реал-тайм, все могли наблюдать. И если бы он слился, это было бы позорище.
Но, он выиграл, причем классно.
Все споры на эту тему предлагаю прекратить и самому продемонстрировать такое же.