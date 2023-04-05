От теории к практике - страница 669

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Evgeniy Chumakov:

Вот что интересно в посте выше я использовал множитель 1.6 , странно совпало , но именно Чегевара всё-время упоминал это число.

При рассмотрении квантильного отклонения, мы не случайно в
качестве примера использовали отклонение с 90%-ной доверительной
вероятностью. Дело в том, что величина d0.90 обладает
уникальным свойством, которое заключается в том, что только
квантильное отклонение d0.90 имеет однозначное соотношение со
среднеквадратичным отклонением σ (которое будет рассмотрено
ниже) в виде d0.90 ≈1.6σ для очень широкого класса наиболее
употребительных законов распределения. Поэтому, при отсутствии
данных о виде закона распределения, для оценки квантильного
отклонения рекомендуется пользоваться доверительной
вероятностью, равной 0.90.

Глава 1. Вероятностное описание случайных величин
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров.

 
Novaja:

При рассмотрении квантильного отклонения, мы не случайно в
качестве примера использовали отклонение с 90%-ной доверительной
вероятностью. Дело в том, что величина d0.90 обладает
уникальным свойством, которое заключается в том, что только
квантильное отклонение d0.90 имеет однозначное соотношение со
среднеквадратичным отклонением σ (которое будет рассмотрено
ниже) в виде d0.90 ≈1.6σ для очень широкого класса наиболее
употребительных законов распределения. Поэтому, при отсутствии
данных о виде закона распределения, для оценки квантильного
отклонения рекомендуется пользоваться доверительной
вероятностью, равной 0.90.

Глава 1. Вероятностное описание случайных величин
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров.

за двумя руками!=)

 

http://dodiplom.ru/ready/119533&nbsp;

вот почитайте кто хочет, тут очень хорошо написано что откуда и куда с точки зрения философской стороны вопроса.

ищите точку бифуркации господа)

Диссертация: Синергетический подход к анализу и управлению социальными системами
  • dodiplom.ru
(г. Черноголовка) Григорьева Н.В. Черноголовка - 2004 г. СОДЕРЖАНИЕ стр. § 1 Энтропия………………………………………………………………...4 § 2 Самоорганизация материи……………………………………………...5 § 3 Теория аттракторов……………………………………………………..8 § 4 Режимы образования порядка………………………………………....12 § 5 Концепция синергетического воздействия в социальной...
 
Martin Cheguevara:

http://dodiplom.ru/ready/119533&nbsp;

вот почитайте кто хочет, тут очень хорошо написано что откуда и куда с точки зрения философской стороны вопроса.

ищите точку бифуркации господа)

Thanks, друже!

Ищем как корсары золотишко. Я уж как оборванец хожу, скоро в ментовку соседи сдадут - но, не сдаюсь.

 
Alexander_K:

Thanks, друже!

Ищем как корсары золотишко. Я уж как оборванец хожу, скоро в ментовку соседи сдадут - но, не сдаюсь.

XD бывает XD

просто скажу что направление неверное...

вот подумай...

на рынке 98% случайных перекрывающих синергетических процессов которые просто нереально отследить и еще более нереально заработать на них...

остается два процента которые дают более 90% всей прибыли...

Это правда независимо от того что мы думаем или нет..

исследовать нужно не все подряд, а именно те 2% движений их даже на глаз определить не сложно я уже про математику не говорю.

что перед теми 2 происходит? 

Зачем идти от теории к рынку, а не наоборот? 

 
Alexander_K:

Thanks, друже!

Ищем как корсары золотишко. Я уж как оборванец хожу, скоро в ментовку соседи сдадут - но, не сдаюсь.

Что, на заводе зарплату задерживают?

 
кстати о синергии я узнал когда уже нашел то, что искал. Я пришел к теории через практику. И то что Я прислал в виде диссера, действительно существует.
 

Я1

Я как то очень давно.. когда еще не знал многого проводил анализ всех трендов которые могут дать прибыль на рынке относительно того что  в момент зарождения тренда показывает индикатор. Вывод очень простой и адекватный - 90-95% всех трендов или как я люблю выражаться "направленных движений" зарождается в состоянии полной неопределенности и стремится к полному хаосу. поэтому никакие инструменты определения направления движения цены результатов по ходу не дадут и последнюю точку поставил Ты Alexander_K когда исследовал по моей просьбе асимметрию.)

Если проще - тот момент когда Вы найдете точку входа согласно информационным данным  не даст результата наверное приблизительно в 80% случаев.. так как процесс уже произошел и с большой вероятностью будет происходить стабилизация чем дальнейшее такое же резкое неперекрываемое движение. 

Как Я и раньше говорил 2% это очень мало чтобы что-то анализировать для текущего момента времени.

это как бы ни парадоксально и горько звучало необходимо узнавать заранее. .. к сожалению... 

 
Martin Cheguevara:

Я

Я как то очень давно.. когда еще не знал многого проводил анализ всех трендов которые могут дать прибыль на рынке относительно того что  в момент зарождения тренда показывает индикатор. Вывод очень простой и адекватный - 90-95% всех трендов или как я люблю выражаться "направленных движений" зарождается в состоянии полной неопределенности и стремится к полному хаосу. поэтому никакие инструменты определения направления движения цены результатов по ходу не дадут и последнюю точку поставил Ты Alexander_K когда исследовал по моей просьбе асимметрию.)

:)) Да, и твоя и просто непараметрическая (а тем более параметрическая) асимметрия мало чё дают. Я не раз говорил, что нужен 1, всего один магический ключ. Асимметрия, эксцесс, корреляция.... Все рядом и все - чуть-чуть не то. В решающий момент подводят...

 
Да просто нужно вывести формулу без этого статического множителя. 
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