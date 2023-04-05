От теории к практике - страница 666
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Кинул в личку обновлённого робота.
Ага. Спасибо.
Я опять исчезну на некоторое время... Надо провести тесты на 10-летней истории, проверить эксцессы распределений во время сделок и еще кое-что. К Новому Году Грааль будет.
Тут, возможно, опять котяра объявится (тот, который А_К) - я поговорю с ним, чтобы читателям скучно не было.
Всем - удачи!
Подожди. Или я не правильно что-то делаю. У тебя в своём тестере по паре EURUSD такое есть?
Вот эта сделка на покупку много съела.
Подожди. Или я не правильно что-то делаю. У тебя в своём тестере по паре EURUSD такое есть?
Вот эта сделка на покупку много съела.
Такие сделки (2-3 в год) есть на каждой паре. Они снижают общий профит за год в 2 раза. Именно поэтому беру тайм-аут - там в момент входа в сделку какие-то экстремальные асимметрия и эксцесс наблюдаются. Надо это внимательно проанализировать.
Вот смотри, яркий пример AUDCAD 2018 г.:
В левом верхнем углу:
предпоследняя строка - коэффициент асимметрии=0.089 (имеем левосторонний скос в момент входа buy, а должен быть - правый)
последняя строка - эксцесс=136.54. Вообще за пределом понимания...
Вот казалось бы - и сама цена и сумма приращений вышли за нижнюю границу. Покупай, да радуйся...
А в результате:
Дичайшая просадка, поражение и позор. Потеря сразу 150(!!!) пунктов.
Вот так-то.
Приблизительно за сентябрь, не выдержал я ждать дальше.
Сёдня сделка закрылась:
+40 пунктов как с куста.
И так должно быть всегда. Аминь.
Сделки отличаются.
А как расчёты делал? напиши алгоритм по пунктам