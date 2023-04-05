От теории к практике - страница 666

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Evgeniy Chumakov:
Кинул в личку обновлённого робота.

Ага. Спасибо.

 

Я опять исчезну на некоторое время... Надо провести тесты на 10-летней истории, проверить эксцессы распределений во время сделок и еще кое-что. К Новому Году Грааль будет.

Тут, возможно, опять котяра объявится (тот, который А_К) - я поговорю с ним, чтобы читателям скучно не было.

Всем - удачи!

 

Подожди.   Или я не правильно что-то делаю.   У тебя в своём тестере по паре EURUSD такое есть?


Вот эта сделка на покупку много съела.

 
Evgeniy Chumakov:

Подожди.   Или я не правильно что-то делаю.   У тебя в своём тестере по паре EURUSD такое есть?


Вот эта сделка на покупку много съела.

Такие сделки (2-3 в год) есть на каждой паре. Они снижают общий профит за год в 2 раза. Именно поэтому беру тайм-аут - там в момент входа в сделку какие-то экстремальные асимметрия и эксцесс наблюдаются. Надо это внимательно проанализировать.

 
Evgeniy Chumakov:


Вот смотри, яркий пример AUDCAD 2018 г.:

В левом верхнем углу:

предпоследняя строка - коэффициент асимметрии=0.089 (имеем левосторонний скос в момент входа buy, а должен быть - правый)

последняя строка - эксцесс=136.54. Вообще за пределом понимания...

Вот казалось бы - и сама цена и сумма приращений вышли за нижнюю границу. Покупай, да радуйся...

А в результате:

Дичайшая просадка, поражение и позор. Потеря сразу 150(!!!) пунктов.

Вот так-то.

 
Я вот смотрю функцию распределения с этой дисперсией и суммой приращений,  так вот сигналы поступают в пределах 0.45 - 0.55 почти по центру.
 
Evgeniy Chumakov:

Приблизительно за сентябрь, не выдержал я ждать дальше.


 
Сделки отличаются.
 

Сёдня сделка закрылась:

+40 пунктов как с куста.

И так должно быть всегда. Аминь.

 
Roman Kutemov:
Сделки отличаются.


А как расчёты делал? напиши алгоритм по пунктам

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