От теории к практике - страница 331
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Ну так "определить" - это тоже неточно и тоже может не сбыться. Потому что определяя конец тренда, тем самым прогнозируется его дальнейшее отсутствие.
Дорогой, basilio, вы так хотите доказать себе, что вы правы? Не переживайте, Вы вправе говорить как угодно - с акцентом, с неправильными ударениями, не различая градаций, не видя разницы между синонимами, вообще путая слова. Со всеми нами так бывает, мы все не идеальны. Однако. Наш язык (языки) формирует наше мышление. А мышление - это серьезно. Как сказали древние йоги: "как мыслишь так и живешь".
Поэтому когда мне носитель английского языка говорит: "слушай, так не говорят." Я уточняю, искренне пытаюсь понять его мысль и с благодарностью вношу в свой английский маленький штришок улучшения.
Если до сих пор не понятно о чем я, после всего того что я написал вчера, то пожалуй у меня остался последний способ еще раз объяснить: включите телек, откройте газету (они еще есть?), пойдите в интернет и найдите мегатонны надписей "прогноз погоды". Нашли? Хорошо! А теперь найдите мне где-нибудь заголовок "определение погоды", "рассчет погоды". Да, и дорогой basilio, если доказывающий внутри вас зацепится за словосочетание "рассчет прогноза погоды", то знайте, что это этап выдачи прогноза, но ни в коем случае не рассчет погоды. Расчет прогноза не равен рассчету погоды.
И "на подумать" один еще более тонкий момент: нигде в нормальном месте вы не найдете слов предсказание погоды. Подобные вещи называются "прогноз".
Понятно, это мы все знаем. Вы ждете перебития предыдущего трендового лоя... переход в диапазон ниже... там будем смотреть. Это все понятно! Про часовой DwTrend я специально умолчал, чтоб никого не путать. Там где он остановился в пятницу еще нельзя говорить что это слом дневного Up-а. Но даже если бы GBP в пятницу ушел ниже, могла быть вероятность ложного пробоя и опять было бы нельзя 100% утверждать о сломе. И так оно вечнооооооооооооооо.
Трейдер - жонглер вероятностями.
Но давайте не забывать, что мы находимся в ветке человека, который вот-вот прикрутит негэнтропию к уже марковскому процессу... И найдет способ вычислять состояние рынка...
Вот если бы он это сделал к сегодняшнему дню, то "применил бы изобретатель свою чудо-машину" и сказал бы нам: GBPUSD теперь пару дней будет флетить, потом дорисует коррекцию в дневному UpTrend-у до уровня конкретная_цифра, а оттуда продолжит тренд наверх с перехаем максимума от 17.04.18 до нового максимума конкретная_цифра.
Ну или хотя бы просто - "завтра в понедельник флет в диапазоне таком-то".
Я сегодня тут слогал сонеты, чтобы Alexander_K2 посмотрел на проблему сверху, взлетев над распределениями, коэффициентами итп. Ой все, а то сейчас начну Стругацких цитировать...
Все спать!
Жонглерам можно только завидовать.
Специально для вас картинку выставлю, что такое значит НС и как она работает.
Браво! Вот чего этой ветке явно не хватает - практических результатов.
У меня сделки происходят крайне редко - не стоит ожидать ежедневных отчетов.
Не забывайте, господа, что эта ветка создавалась, чтобы помочь заблудшим душам. Чтобы они реально видели, что на Форексе можно и нужно зарабатывать.
Не важно на каких принципах построена ТС, хоть по фазе луны или направлению ветра. Она должна давать прибыль. Вот что главное.
Не важно на каких принципах построена ТС, хоть по фазе луны или направлению ветра. Она должна давать прибыль. Вот что главное.
Абсолютно правильно. И эта прибыль должна быть реальной на сигнале или мониторинге, а не демо на скриншоте.
Абсолютно правильно. И эта прибыль должна быть реальной на сигнале или мониторинге, а не демо на скриншоте.
Да это демо, после вчерашнего разговора, пришлось продемонстрировать возможности ТС с реальными рыночными ценами. Здесь нет подгонки, обмана. Включил комп поработал полтора часа, снял с экрана инфу и показал. Разницы большой нет в исполнении роботом, реал это или демо.
Теперь б0лее уважительно к вам смогу относиться только если вы покажете подвал терминала, неважно демо или реал, иначе вы обыкновенный тролль.
С удовольствием посмотрю на ваш результат, только не с тестера. Тестерные граали показать тут мастеров много. А вот с рынка, неважно реал или демо показать оказывается нечего, тем более за такой короткий срок, как продемонстрировано мной.
П.С. Впрочем можете не показывать, всё равно там увидим одни висяки))
Да это демо, после вчерашнего разговора, пришлось продемонстрировать возможности ТС с реальными рыночными ценами. Здесь нет подгонки, обмана. Включил комп поработал полтора часа, снял с экрана инфу и показал. Разницы большой нет в исполнении роботом, реал это или демо.
На других участках тоже будут все сделки в плюс?
На других участках тоже будут все сделки в плюс?
При чём тут участки, он в реалтайме это всё зафигачил.
Вероятность что это случайность мизерная.
Как бы не подгонял в тестере параметры, форвард покажет что работает, а что нет.
Проблема с тестером в том, что и форвард становится участком оптимизации если ты многократно бракуешь ТС.
Ты сам фактически становишься элементом ГА, который ведёт интеллектуальный отбор.
Но если ГА как то стараются защищать от переоптимизации, то себя никто контролировать не собирается.
Поэтому стейт с реалтайма это последний рубеж проверки. В реалтайме любая подгонка вылезет боком.
На других участках тоже будут все сделки в плюс?
Вы сами видите, что я не подбирал участок и не подбирал время, и инструменты даже разные запущенные в одно время. Просто утром в понедельник запустил продемонстрировать для Serge.
Нет конечно абсолютно все сделки в плюс не будут закрываться, это надо пересиживать просадку, или локи, а мне это не подходит. Могут быть моменты которые не учтены в алгоритме, в таких случаях могут сработать столоссы или закроется принудительно по условию.
Идеальную ТС создать можно, только много времени надо потратить, что бы учесть все нюансы.
Вы сами видите, что я не подбирал участок и не подбирал время, и инструменты даже разные запущенные в одно время. Просто утром в понедельник запустил продемонстрировать для Serge.
Просто там видно, что почти все сделки в одну сторону и виден сильный трендовый участок поэтому интересно как на флете будет например работать...