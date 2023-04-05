От теории к практике - страница 663
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У меня ком старый я сейчас на евро тестирую с 1 сентября, так уже наверное минут 40 жду.
:((( Это, если архив брать за несколько лет, то сколько ждать-то?
А мне надо все 32 пары протестировать по меньшей мере за 10 лет.... Пипец.
:((( Это, если архив брать за несколько лет, то сколько ждать-то?
А мне надо все 32 пары протестировать по меньшей мере за 10 лет.... Пипец.
Сам в шоке. Надо код глянуть, может где-то убрать лишние вычисления.
Шел второй час теста...
В общем у меня на компе на месяц теста примерно 3 часа , год 36 часов.
Приблизительно за сентябрь, не выдержал я ждать дальше.
Приблизительно за сентябрь, не выдержал я ждать дальше.
Грааль... Как же я люблю деньги... До умопомрачения.
Спасибо, Женя!
Грааль... Как же я люблю деньги... До умопомрачения.
Спасибо, Женя!
Если вы их очень любите, значит не расстаётесь с ними. А если вам нравится их тратить, значит вы их не любите. Вот такой парадокс.)
Грааль... Как же я люблю деньги... До умопомрачения.
Спасибо, Женя!
три сделки? ))
А можно попросить гистограмму вот этой суммы. Может там есть что-то интересное.
Почему?
Честно говоря, я до сих пор не могу на 100% давать рекомендации о размере окна...
У меня только 2 аргумента в защиту именно 24 часов:
1. в нем наблюдается псевдопуассоновский поток тиковых котировок
2. им успешно пользовался старина Ганн.
Усё.
На окне 20 часов видно часть внутридневных импульсов, на окне 30 часов видно(сохраняется) направление тренда. Максимальное время торговой активности 19 часов.
3. считаем простую МА этой суммы приращений в скользящем окне.
4. вход в сделку sell не сразу по пересечении верхней границы канала суммой приращений, а еще при МА>0
Для чего вам эта странная МА? Там есть хоть один пример, когда черная линия цепляет верхнюю границу, а МА при этом еще < 0?