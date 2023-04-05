От теории к практике - страница 656
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У мну счас тоже депрессия ;)
Но вот кризис или нет - не понимаю, куда вложиться - тоже нихьт ферштеен
Еще летом можно было в акции Газпром. Сейчас можно было бы неплохо продать. А вот покупать уже поздно.
И ведь знал же, но решил летом на рынке не играть и отдохнуть. И так всегда.))
Так вы вообще ничего не получите.)) Кроме убытков. Сам фьючерс денег стоит, однако. Учите теорию.))
"хеджфонды - тлен. нужно идти на завод" © transcendreamer
купить акцию и продать фьючерс на акцию. от колебания цены на акцию вы не будете зависеть, а дивиденды будут капать.
так работают хеджфонды.
Не только, вам еще и внутренняя стоимость фьюча будет капать. Но это все несерьезно.
В этом случае лучше опционы продавать.
ну значит в хеджфондах работают дебилы. им нужно прекратить этим заниматься и пойти на завод.
"хеджфонды - тлен. нужно идти на завод" © transcendreamer
я бы сказал что не все
и хедж понимаю по своему, а хедж-фонд - тем более
создать его готовность есть, только нет капитала ;)
я бы сказал что не все
и хедж понимаю по своему, а хедж-фонд - тем более
создать его готовность есть, только нет капитала ;)
Тут не капитал нужен, а клиенты и деньги клиентов.))
нашел, нет ничего там необычного
про разворот будет знать только банк
загоняться и надевать розовые очки не стоит:
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html
Разобраться в том, как такое происходит, каким образом банки имеют такой приличный выхлоп - занятие не из простых, но стоящее. Лично у меня оно позади, но рассказывать я не буду, ибо потратил на него не один год, в силу завуалированности торгового механизма.
по этой картинке...
видно, что спекулянты идут за рынком, только не понятна природа этого движения.
нарисуем упрощенный график цены и упрощенный график поведения трейдеров.
вот когда цена растет, что на рынке происходит?
спекули накидывают сделочки вверх.
а когда падает, что происходит?
почему падает график поведения толпы? спекули начинают понемногу закрывать свои сделки?
но если при движении вниз планомерно закрывать сделочки, которые остались вверху - мы окажемся в убытке.
допустим, при движении вниз, спекулянты начинают открывать сделочки вниз. тогда тоже убыток по сумме сделок.
точне все сделочки залокируются, останется только самая верхняя байка. по ней мы и получим убыток.
вот поведение толпы при движении вверх понятно. не понятно как толпа действует, когда цена начинает двигаться вниз.
пс: люблю всех раздражать своими корявыми картинками)
по этой картинке...
агромное заблуждение
когда цена идет вверх, спекули продают, а коммерсы покупают
;)
агромное заблуждение
когда цена идет вверх, спекули продают, а коммерсы покупают
;)
и мы здесь говорим про СМЕ, а не про форекс.
Начался разворот цены, почему все спекулянты резко не закрываются?
Если бы они это делали - график падал бы стремительно.
Но мы такого не видим на рынке. график изменяется очень плавно.