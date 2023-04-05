От теории к практике - страница 660

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Vladimir:

Александр, в ветке о машинном обучении дали ссылку на https://smart-lab.ru/blog/499678.php, где пишут, что "Как то так не слишком строго и почти без формул «доказывается» то, что приращения цен на больших таймфремах  нестационарно нормальны". Помнится, Вы искали как раз нормальность.

Могу я ответить, так и есть, причём стат характеристики "плывут" от меньшего ТФ к большему.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page620#comment_8841865
 

Пропал Александр что-то, на связь не выходит. Видимо разочаровался......  а может работает над новой идеей.

 
Evgeniy Chumakov:

Пропал Александр что-то, на связь не выходит. Видимо разочаровался......  а может работает над новой идеей.

Айн момент... Работаю, конечно. Я ж обещал страдальцам Грааль - обещания привык сдерживать.

Евгений, а ты шаришь в тестере МТ?

А то я вручную запарился все проверять...

Алгоритм следующий (модификация алгоритма Колдуна):

1. считаем сумму приращений в скользящем окне = 24 часа (1440 значений ретурнов CLOSE M1, см.прикрепленные файлы)

2. считаем дисперсию = 2.9814*(СУММ(ABS(return))/SQRT(1440))

3. считаем простую МА этой суммы приращений в скользящем окне.

4. вход в сделку sell не сразу по пересечении верхней границы канала суммой приращений, а еще при МА>0

5. выход при сумме приращений <0

6. вход в сделку buy не сразу по пересечении нижней границы канала суммой приращений, а еще при МА<0

7. выход при сумме приращений >0

У меня какой-то дичайший трэш в виде профитов и золотишка на истории.

Результаты - сюды в ветку.

Должно получаться вот так:

где:

черный цвет - сумма приращений в скользящем окне = 24 часа

синий цвет - нижний предел дисперсии

красный цвет - верхний предел дисперсии

зеленый цвет - скользящая МА(1440)

Файлы:
Archive.zip  2257 kb
 
Alexander_K2:

Айн момент... Работаю, конечно. Я ж обещал страдальцам Грааль - обещания привык сдерживать.

Евгений, а ты шаришь в тестере МТ?

А то я вручную запарился все проверять...

Алгоритм следующий (модификация алгоритма Колдуна):

1. считаем сумму приращений в скользящем окне = 24 часа (1440 значений ретурнов CLOSE M1, см.прикрепленные файлы)

...

Окно или меньше 24 часов или больше, например 20/28(30)

 
Unicornis:

Окно или меньше 24 часов или больше, например 20/28(30)

Почему?

Честно говоря, я до сих пор не могу на 100% давать рекомендации о размере окна...

У меня только 2 аргумента в защиту именно 24 часов:

1. в нем наблюдается псевдопуассоновский поток тиковых котировок

2. им успешно пользовался старина Ганн.

Усё. 

 

2. считаем дисперсию = 2.9814*(СУММ(ABS(return)/SQRT(1440))


Не понял немного по скобкам.  Нужно сумму приращений делить на корень из t или  нужно посчитать сумму из сумм приращений/t  ?

 
Evgeniy Chumakov:

2. считаем дисперсию = 2.9814*(СУММ(ABS(return)/SQRT(1440))


Не понял немного по скобкам.  Нужно сумму приращений делить на корень из t или  нужно посчитать сумму из сумм приращений/t  ?

:))) Ща поправлю.

Все как прежде, ничего нового - только добавляется условие о пересечении МА(1440) нуля при входе в сделку.

 

Теперь необходимо пояснить, почему надо использовать квантиль = 2.9814.

Смотрим на распределение, которое образовала сумма приращений в скользящем окне = 24 часа для EURUSD за 2017 год:

Его стат.характеристики:

Видим, что это ПОЧТИ нормальное распределение. Но.... Из-за корреляции между значениями, ЦПТ Ляпунова не выполняется... Ну, скажем так - немного не выполняется.

Ну, и чё?!

У нас есть неравенство Петунина-Высоковского для одномодальных распределений, которое утверждает, что 95% всех значений распределения лежат в интервале +-2.9814*sigma.

Учитывая, что в среднем, при большом числе измерений, мы имеем отрицательную корреляцию для любой пары в скользящем окне = 24 часа, что гарантирует нам возврат к матожиданию - заключаем сделки при выходе за указанный диапазон и гуляй, Вася...

Вот так надо алгоритмы кропать, дитяти! А не страдать от немощи и пустоты в карманах.

 
Вот по телевизору попал на передачу про науку (хоть по одному каналу что-то полезное, а не мозго-вынос) так там сказал один что с помощью математики такие процессы не прогнозируются. Типо это хаос, мол если уж прогноз погоды в долгосрочной перспективе не возможно точно предсказать, то рынок это ваапще не предсказуем.
 

Вот какое на рынке распределение?, может таких ещё не открыто , одно модальное или двух или другое..... 

Может я скажу сейчас глупость, но чёт мне кажется что в этом распределение должно быть два мат. ожидания.

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