От теории к практике - страница 657
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я вам говорю по этой картинке:
и мы здесь говорим про СМЕ, а не про форекс.
СМЕ нужно сначала изучить и понять, как такое происходит
вот задачка, так задачка
стратегия все равно не получится, но как говорится, уже будете ближе к телу;)
СМЕ нужно сначала изучить и понять, как такое происходит
вот задачка, так задачка
ну видно же, что commercials и speculators движутся противоположно. speculators за рынком.
СМЕ нужно сначала изучить и понять, как такое происходит
вот задачка, так задачка
стратегия все равно не получится, но как говорится, уже будете ближе к телу;)
вот видим такую картинку
Это же не один трейдер открывал эти сделки. Многие трейдеры открывали, кто-то выше кто-то ниже.
где они будут закрывать эти сделки? тоже, кто-то выше, кто-то ниже.
кто пониже открыл и закрыл повыше - тот больше всего заработал.
нету же такого на сме, что все трейдеры проигрывают, или все выигрывают. есть успешные и сливающие трейдуны.
ПС: но я могу ошибаться
мое мнение такое:
вот видим такую картинку
Это же не один трейдер открывал эти сделки. Многие трейдеры открывали, кто-то выше кто-то ниже.
где они будут закрывать эти сделки? тоже, кто-то выше, кто-то ниже.
кто пониже открыл и закрыл повыше - тот больше всего заработал.
нету же такого на сме, что все трейдеры проигрывают, или все выигрывают. есть успешные и сливающие трейдуны.
ПС: но я могу ошибаться
зайдёте на реал, увидите своими глазами как Ваши бабосы начнут таять, увидите что Ваши сделки почему то в противотренд
это типично
вот, например, в основном сигналы на падающей цене в покупку:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K2, 2018.10.12 22:37
Слушал-слушал я ЧеГевару (про Гаусса на больших ТФ и квантиль=1.6 и т.д.) и решил налабать простой индикатор:
Пара GBPJPY 2018 г.
Используются:
1. CLOSE M1
2. скользящее окно - неделя (7200 значений CLOSE M1)
3. простая МА
4. расчет дисперсии по формуле из этой ветки + квантиль =1.6
Смотрим:
Всего за 2018 г. было бы проведено 7 сделок (+6/-1)
Общий профит: +733 полновесных пункта.
Если кто-то уверен, что это - Грааль, пусть налабает ТС и положит сюды. Прям в ветку. Пусть страждущие пользуются.
как говорится "Хоть торгуй, хоть не торгуй, всё равно получишь ..."
задачку теперь разжевали. успокою - решение существует. Удачи.
так обычно говорят те, кто решения не знает)
так обычно говорят те, кто решения не знает)
зайдёте на реал, увидите своими глазами как Ваши бабосы начнут таять, увидите что Ваши сделки почему то в противотренд
это типично
вот, например, в основном сигналы на падающей цене в покупку:
как говорится "Хоть торгуй, хоть не торгуй, всё равно получишь ..."
задачку теперь разжевали. успокою - решение существует. Удачи.
и нижняя линия боллинджера находится как-бы немного завышено. ;)
на падающей цене в покупку - потому что маша на пад цене находится выше графика.
и нижняя линия боллинджера находится как-бы немного завышено. ;)
да там у него энтропия, тики, генератор случайных чисел, некие ретурны и много дополнительных заморочек
а в итоге - опять же ж противотренд
;)
да там у него энтропия, тики, генератор случайных чисел, некие ретурны и много дополнительных заморочек
и все равно в противотренде
;)
маша обычная. и боллинджер :)