От теории к практике - страница 657

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hartmann:
я вам говорю по этой картинке:



и мы здесь говорим про СМЕ, а не про форекс.

СМЕ нужно сначала изучить и понять, как такое происходит

вот задачка, так задачка

стратегия все равно не получится, но как говорится, уже будете ближе к телу

;)
 
Renat Akhtyamov:

СМЕ нужно сначала изучить и понять, как такое происходит

вот задачка, так задачка

ну видно же, что commercials и speculators движутся противоположно. speculators за рынком.
 
hartmann:
ну видно же, что commercials и speculators движутся противоположно. speculators за рынком.
у спекулей нет инсайдерской инфы, плюс реквотки и многое разное прочее... все равно у них не получится по рынку, по кр.мере у основной массы, т.е. у толпы
 
Renat Akhtyamov:

СМЕ нужно сначала изучить и понять, как такое происходит

вот задачка, так задачка

стратегия все равно не получится, но как говорится, уже будете ближе к телу

;)
мое мнение такое:

вот видим такую картинку

Это же не один трейдер открывал эти сделки. Многие трейдеры открывали, кто-то выше кто-то ниже.

где они будут закрывать эти сделки? тоже, кто-то выше, кто-то ниже.

кто пониже открыл и закрыл повыше - тот больше всего заработал.

нету же такого на сме, что все трейдеры проигрывают, или все выигрывают. есть успешные и сливающие трейдуны.

ПС: но я могу ошибаться
 
hartmann:
мое мнение такое:

вот видим такую картинку

Это же не один трейдер открывал эти сделки. Многие трейдеры открывали, кто-то выше кто-то ниже.

где они будут закрывать эти сделки? тоже, кто-то выше, кто-то ниже.

кто пониже открыл и закрыл повыше - тот больше всего заработал.

нету же такого на сме, что все трейдеры проигрывают, или все выигрывают. есть успешные и сливающие трейдуны.

ПС: но я могу ошибаться

зайдёте на реал, увидите своими глазами как Ваши бабосы начнут таять, увидите что Ваши сделки почему то в противотренд

это типично

вот, например, в основном сигналы на падающей цене в покупку:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Alexander_K2, 2018.10.12 22:37

Слушал-слушал я ЧеГевару (про Гаусса на больших ТФ и квантиль=1.6 и т.д.) и решил налабать простой индикатор:

Пара GBPJPY 2018 г.

Используются:

1. CLOSE M1

2. скользящее окно - неделя (7200 значений CLOSE M1)

3. простая МА

4. расчет дисперсии по формуле из этой ветки + квантиль =1.6

Смотрим:

Всего за 2018 г. было бы проведено 7 сделок (+6/-1)

Общий профит: +733 полновесных пункта.

Если кто-то уверен, что это - Грааль, пусть налабает ТС и положит сюды. Прям в ветку. Пусть страждущие пользуются.

как говорится "Хоть торгуй, хоть не торгуй, всё равно получишь ..."

задачку теперь разжевали. успокою - решение существует. Удачи.

;)
 
Renat Akhtyamov:
задачку теперь разжевали, успокою - решение существует, удачи.
;)

так обычно говорят те, кто решения не знает)

 
hartmann:

так обычно говорят те, кто решения не знает)

;)
 
Renat Akhtyamov:

зайдёте на реал, увидите своими глазами как Ваши бабосы начнут таять, увидите что Ваши сделки почему то в противотренд

это типично

вот, например, в основном сигналы на падающей цене в покупку:

как говорится "Хоть торгуй, хоть не торгуй, всё равно получишь ..."

задачку теперь разжевали. успокою - решение существует. Удачи.

;)
на падающей цене в покупку - потому что маша на пад цене находится выше графика.
и нижняя линия боллинджера находится как-бы немного завышено. ;)
 
hartmann:
на падающей цене в покупку - потому что маша на пад цене находится выше графика.
и нижняя линия боллинджера находится как-бы немного завышено. ;)

да там у него энтропия, тики, генератор случайных чисел, некие ретурны и много дополнительных заморочек

а в итоге - опять же ж противотренд

;)

 
Renat Akhtyamov:

да там у него энтропия, тики, генератор случайных чисел, некие ретурны и много дополнительных заморочек

и все равно в противотренде

;)

да какая энтропия?
маша обычная. и боллинджер :)
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