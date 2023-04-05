От теории к практике - страница 658
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да какая энтропия?
маша обычная. и боллинджер :)
хз
по кр.мере теория тут такая, а на практике противотренд
да блин, как бы кто не умничал, всё равно так будет
;)
если бы можно было этот график с того ресурса выгрузить в эксель, я бы смог проверить есть у спекулей прибыль или нет.
это отчет СОТ, он есть в текстовом формате
гуглите, я спать
хз
по кр.мере теория тут такая, а на практике противотренд
да блин, как бы кто не умничал, всё равно так будет
;)
чем раньше на завод пойдешь - тем раньше до бригадира дорастешь. с .трансценддример.
Встретилось на одном форуме:
Годный принцип) предлагаю взять на вооружение)
Альтернатива полосам Болинжера.
Идея навеяна вашей веткой.
Смысл заключается в том что цена не выходит за рамки двухкратного среднего размера свечки.
Убедитесь сами.
Дерзайте ребята. Буду открывать вам по немного секреты рынка))
Альтернатива полосам Болинжера.
Идея навеяна вашей веткой.
Смысл заключается в том что цена не выходит за рамки двухкратного среднего размера свечки.
Убедитесь сами.
Дерзайте ребята. Буду открывать вам по немного секреты рынка))
Судя по скрину, иногда выходит. Может следовало сказать "редко выходит"?
Судя по скрину, иногда выходит. Может следовало сказать "редко выходит"?
Можно регулировать. Вы внимательны, это похвально. На скрине изображен не 2х , а немного изменённый коэффициент, для немного завуалированного процесса.
П.С. Должна быть тема, для обсуждения. А так скучно становиться.
Теперь понимаю, почему никому не интересно. Нет стрелочек где покупать или продавать.))))