От теории к практике - страница 614
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Вопрос к знатокам клуба Что? Где? теоретикам. Вот имеем такую модель движения цены (картинка ниже)
Как применить теорию к этой модели? Приращения все одинаковы равные 0.0010 , отличается только время между точками.
Вопрос к знатокам клуба Что? Где? теоретикам. Вот имеем такую модель движения цены (картинка ниже)
Как применить теорию к этой модели? Приращения все одинаковы равные 0.0010 , отличается только время между точками.
Несложно предсказать, что результат будет ноль)
При нулевом спреде м.б. любым +/- что угодно. Вот толку от этого действительно будет ноль.)
я бы на вашем месте исследовал не приращения цены, а направленности цены.
нас же на форексе спрашивают "куда пойдет цена", а не "на сколько пунктов".
люди придумали бинарные опционы. там предлагают ответить на вопрос:
"В какую сторону пойдет цена", и не важно на сколько пунктов.
вот если бы придумали бинарные опционы, где людей спрашивали бы:
"на сколько пунктов изменится цена, и не важно в какую сторону", вы бы там имели успех.
я бы на вашем месте исследовал не приращения цены, а направленности цены.
Открывайте свою ветку "От теории к практике" и исследуйте на своём месте.
Эх! Зря Александр пообещал грааль. Теперь его каждую сотую страницу будут упрекать, что грааля всё нет.
:)))
Я щас аномальную диффузию маленько поисследую всё-таки.
Убежден - нестандартная задача требует нестандартных метОд решения. "Уши" и аномальная диффузия - что может быть загадочней? А всякие Херсты, АКФы - в топку!
:)))
Я щас аномальную диффузию маленько поисследую всё-таки.
Убежден - нестандартная задача требует нестандартных метОд решения. "Уши" и аномальная диффузия - что может быть загадочней? А всякие Херсты, АКФы - в топку!
))
А вы же так защищали, колхозников от корыта отгоняли).
А мне ветка нравиться. Весёлая и много полезных идей намотал на ус.
Вот набросал индикатор по идеям ветки. Думаю еще, как отфильтровать сигналы.
))
А вы же так защищали, колхозников от корыта отгоняли).
А мне ветка нравиться. Весёлая и много полезных идей намотал на ус.
Я думаю, что и баблишко появится.
Мне просто крайне жаль потраченного времени на барахло типа АКФ и Херста. Не дают ничего... И на форуме Привал всех запутал этой паршивой АКФ, а свой стэйт забыл показать :)))
Одно могу сказать: торговля в канале - единственное разумное решение. Спорный вопрос - по тренду или против... Я лично сторонник контртрендовой торговли.
Главное - "хвосты" видеть. И квантиль перед сигмой обязан быть динамическим. Но, как же определять тип текущего распределения? Стандартными методами это тяжело и ресурсозатратно. А в рамках аномальной диффузии этот вопрос решается сам собой - там вообще нетути такого понятия "квантиль" и линии поддержки/сопротивления определяются как бы сами по себе. Self-tuning, так сказать...