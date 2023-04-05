От теории к практике - страница 368
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще-то, для тех, кто внимательно следит за происходящим, А_К2 уже полгода раскручивает концепцию, которую ему подсказали здесь-же, на форуме. И эта концепция уже воплощена и работает, еще задолго до А_К2, уже у нескольких человек, в разных вариантах. Но концепцию-то ему подсказали, а вот про детали реализации разумно промолчали.) И от этого, сюжет этого фильма становится еще более интересным, с новыми неожиданными поворотами и постоянной интригой. Так запасемся попкорном, пивом и пр., и будем следить за приключениями главного героя и других персонажей.
Сюжет интересен, но вот конец к сожалению без интриги......Здесь рыбы нет!!!
У Александра сигнал же есть, почему-то спрятан и нужно поискать. Уже два месяца в плюсе.
Плюс-то есть, но крайне мало сделок - недостаточно статистики, чтобы делать выводы.
Надо увеличить риски, перебрать все 32 пары - в общем провести масштабные испытания, на которые просто нет времени.
Еще раз обращаюсь к добровольцам - никакого подвоха или обмана. От Вас мне нужен, по сути, Ваш компьютер в аренду на неделю. Взамен - рабочая версия ТС.
Да! Чтобы потом не возникало вопросов.
1. Само ядро (расчетный блок) программы в ВисСим, естественно, будет защищено паролем.
2. От Вас потребуется самостоятельно, в новой версии ВисСим (по-моему, сейчас это solidThinking.Embed.2017.2.28.Win64) подключить к свободному входу расчетного блока генератор СЧ с распределением Эрланга.
3. На демо-счете провести испытания ТС с заранее определенным порядком потока Эрланга.
4. Не отключать ТС и не менять порядок потока ни при каких обстоятельствах.
5. По завершении недельных испытаний данные с графиков сохранить в .dat-формате и вместе со стейтом отправить мне.
6. Все. Далее можете делать с ТС, что хотите.
Плюс-то есть, но крайне мало сделок - недостаточно статистики, чтобы делать выводы.
Надо увеличить риски, перебрать все 32 пары - в общем провести масштабные испытания, на которые просто нет времени.
Еще раз обращаюсь к добровольцам - никакого подвоха или обмана. От Вас мне нужен, по сути, Ваш компьютер в аренду на неделю. Взамен - рабочая версия ТС.
Еще раз - на неделю могу Вам выделить один компьютер (i7-32Gb). Условий два:
1. Ставите и настраиваете там свою "шарманку" сами (у меня этим заниматься желания и времени нет).
2. Публичность торговли - создам соответствующий сигнал.
Никакого подвоха и обмана - ТС эта мне сто лет в обед не нужна)) Интерес чисто научный и желание помочь "потерявшим надежду", если это им поможет по вашему.
Еще раз - на неделю могу Вам выделить один компьютер (i7-32Gb). Условий два:
1. Ставите и настраиваете там свою "шарманку" сами (у меня этим заниматься желания и времени нет).
2. Публичность торговли - создам соответствующий сигнал.
Никакого подвоха и обмана - ТС эта мне сто лет в обед не нужна)) Интерес чисто научный и желание помочь "потерявшим надежду", если это им поможет по вашему.
Принято. Надо подумать - когда и как организовать все это. Надеюсь, речь идет о Москве и области.
Дмитрий, если личная встреча невозможна - скиньте тогда мне в личку ссылку - что и как мне нужно сделать для удаленного доступа к Вашему компьютеру..
Вариантов два - удаленный рабочий стол (самое простое) или тимвьювер. Тимвьювер надо Вам ставить на свой комп. Написшу в ЛС.
Хорошо. На выходных установлю - отпишусь.
В личке сообщения у меня пока почему-то не появляются - поэтому пишу здесь открыто, извиняюсь перед честным народом, которому, очевидно не нужна здесь эта переписка, а нужны исключительно безудержные наличные :)))
Хорошо. На выходных установлю - отпишусь.
В личке сообщения у меня пока почему-то не появляются - поэтому пишу здесь открыто, извиняюсь перед честным народом, которому, очевидно не нужна здесь эта переписка, а нужны исключительно безудержные наличные :)))
У меня вот такая штука всплывает. Вы там, в консерватории поправьте что-нибудь)