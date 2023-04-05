От теории к практике - страница 368

Новый комментарий
 
Yuriy Asaulenko:

Вообще-то, для тех, кто внимательно следит за происходящим, А_К2 уже полгода раскручивает концепцию, которую ему подсказали здесь-же, на форуме. И эта концепция уже воплощена и работает, еще задолго до А_К2, уже у нескольких человек, в разных вариантах. Но концепцию-то ему подсказали, а вот про детали реализации разумно промолчали.) И от этого, сюжет этого фильма становится еще более интересным, с новыми неожиданными поворотами и постоянной интригой. Так запасемся попкорном, пивом и пр., и будем следить за приключениями главного героя и других персонажей.

Сюжет интересен, но вот конец к сожалению без интриги......Здесь рыбы нет!!!

 
У Александра сигнал же есть, почему-то спрятан и нужно поискать. Уже два месяца в плюсе.
 
Dr. Trader:
У Александра сигнал же есть, почему-то спрятан и нужно поискать. Уже два месяца в плюсе.

Плюс-то есть, но крайне мало сделок - недостаточно статистики, чтобы делать выводы.

Надо увеличить риски, перебрать все 32 пары - в общем провести масштабные испытания, на которые просто нет времени.

Еще раз обращаюсь к добровольцам - никакого подвоха или обмана. От Вас мне нужен, по сути, Ваш компьютер в аренду на неделю. Взамен - рабочая версия ТС.

 

Да! Чтобы потом не возникало вопросов.

1. Само ядро (расчетный блок) программы в ВисСим, естественно, будет защищено паролем.

2. От Вас потребуется самостоятельно, в новой версии ВисСим (по-моему, сейчас это solidThinking.Embed.2017.2.28.Win64) подключить к свободному входу расчетного блока генератор СЧ с распределением Эрланга.

3. На демо-счете провести испытания ТС с заранее определенным порядком потока Эрланга.

4. Не отключать ТС и не менять порядок потока ни при каких обстоятельствах.

5. По завершении недельных испытаний данные с графиков сохранить в .dat-формате и вместе со стейтом отправить мне.

6. Все. Далее можете делать с ТС, что хотите.

 
Alexander_K2:

Плюс-то есть, но крайне мало сделок - недостаточно статистики, чтобы делать выводы.

Надо увеличить риски, перебрать все 32 пары - в общем провести масштабные испытания, на которые просто нет времени.

Еще раз обращаюсь к добровольцам - никакого подвоха или обмана. От Вас мне нужен, по сути, Ваш компьютер в аренду на неделю. Взамен - рабочая версия ТС.

Еще раз - на неделю могу Вам выделить один компьютер (i7-32Gb). Условий два:

1. Ставите и настраиваете там свою "шарманку" сами (у меня этим заниматься желания и времени нет).

2. Публичность торговли - создам соответствующий сигнал.

Никакого подвоха и обмана - ТС эта мне сто лет в обед не нужна)) Интерес чисто научный и желание помочь "потерявшим надежду", если это им поможет по вашему.

 
Dmitriy Skub:

Еще раз - на неделю могу Вам выделить один компьютер (i7-32Gb). Условий два:

1. Ставите и настраиваете там свою "шарманку" сами (у меня этим заниматься желания и времени нет).

2. Публичность торговли - создам соответствующий сигнал.

Никакого подвоха и обмана - ТС эта мне сто лет в обед не нужна)) Интерес чисто научный и желание помочь "потерявшим надежду", если это им поможет по вашему.

Принято. Надо подумать - когда и как организовать все это. Надеюсь, речь идет о Москве и области.

 
Дмитрий, если личная встреча невозможна - скиньте тогда мне в личку ссылку - что и как мне нужно сделать для удаленного доступа к Вашему компьютеру..
 
Alexander_K2:
Дмитрий, если личная встреча невозможна - скиньте тогда мне в личку ссылку - что и как мне нужно сделать для удаленного доступа к Вашему компьютеру..
Вариантов два - удаленный рабочий стол (самое простое) или тимвьювер. Тимвьювер надо Вам ставить на свой комп. Написшу в ЛС.


G
M
T
 
Dmitriy Skub:
Вариантов два - удаленный рабочий стол (самое простое) или тимвьювер. Тимвьювер надо Вам ставить на свой комп. Написшу в ЛС.


G
M
T

Хорошо. На выходных установлю - отпишусь.

В личке сообщения у меня пока почему-то не появляются - поэтому пишу здесь открыто, извиняюсь перед честным народом, которому, очевидно не нужна здесь эта переписка, а нужны исключительно безудержные наличные :)))

 
Alexander_K2:

Хорошо. На выходных установлю - отпишусь.

В личке сообщения у меня пока почему-то не появляются - поэтому пишу здесь открыто, извиняюсь перед честным народом, которому, очевидно не нужна здесь эта переписка, а нужны исключительно безудержные наличные :)))

У меня вот такая штука всплывает. Вы там, в консерватории поправьте что-нибудь)


1...361362363364365366367368369370371372373374375...1981
Новый комментарий