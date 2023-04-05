От теории к практике - страница 221
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Окно наблюдения уметь рассчитывать надо :)))))))
Ну вот опять мистификация на ровном месте)) Просто на новом канале машка меняет поведение...
Александр, выложите стат. показатели торговли - уже сделок много достаточно было. Просто интересно)
Чистая физика против рынка. Без стоп-лоссов, без тейк-профитов.
За 1.5 месяца более +200%.
Ну вот опять мистификация на ровном месте)) Просто на новом канале машка меняет поведение...
Нет мистификации.
Еще раз - я буквально-таки ломал временные ряды логарифмами и экспонентами с целью привести разные валютные пары к единой временной шкале. Ничего не вышло.
Все валютные пары разные. Для каждой нужно вычислять свое собственное скользящее окно наблюдений.
Вот эту вещь всем трейдерам надо запомнить раз и навсегда.
Нет мистификации.
Еще раз - я буквально-таки ломал временные ряды логарифмами и экспонентами с целью привести разные валютные пары к единой временной шкале. Ничего не вышло.
Все валютные пары разные. Для каждой нужно вычислять свое собственное скользящее окно наблюдений.
Вот эту вещь всем трейдерам надо запомнить раз и навсегда.
Вести я не буду, не моя
Я скоро отчаливаю - тесть и жена вместо меня будут тут скрытой рекламой заниматься. Жалко, если ветка умрет..
Чистая физика против рынка. Без стоп-лоссов, без тейк-профитов.
За 1.5 месяца более +200%.
У меня за 2 недели более 200% прибыли. Один человек просил показать как я из просадки выхожу. Сделал я ему просадку в 40% с лишним и уже практически вышел. Даже с +.
У меня за 2 недели более 200% прибыли. Один человек просил показать как я из просадки выхожу. Сделал я ему просадку в 40% с лишним и уже практически вышел. Даже с +.
Скрин сделки с кратким описанием - в студию! Без излишних подробностей, но честно, не уводя страждущих по ложному пути :))
Скрин сделки с крвтким описанием - в студию! Без излишних подробностей, но честно, не уводя страждущих по ложному пути :))
А как сделать скрин с терминала со сделками?. За ранее простите мне мою безграмотность.
А как сделать скрин с терминала со сделками?. За ранее простите мне мою безграмотность.
Ну, просто PrintScreen. Важна теория - почему произошло именно так и не могло произойти иначе.
тесть и жена вместо меня будут тут скрытой рекламой заниматься. Жалко, если ветка умрет..