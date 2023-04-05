От теории к практике - страница 221

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Alexander_K2:

Окно наблюдения уметь рассчитывать надо :)))))))

Ну вот опять мистификация на ровном месте)) Просто на новом канале машка меняет поведение...

 
Dmitriy Skub:
Александр, выложите стат. показатели торговли - уже сделок много достаточно было. Просто интересно)

Чистая физика против рынка. Без стоп-лоссов, без тейк-профитов.

За 1.5 месяца более +200%.

 
Andrei:

Ну вот опять мистификация на ровном месте)) Просто на новом канале машка меняет поведение...

Нет мистификации.

Еще раз - я буквально-таки ломал временные ряды логарифмами и экспонентами с целью привести разные валютные пары к единой временной шкале. Ничего не вышло.

Все валютные пары разные. Для каждой нужно вычислять свое собственное скользящее окно наблюдений.

Вот эту вещь всем трейдерам надо запомнить раз и навсегда.

 
Alexander_K2:

Нет мистификации.

Еще раз - я буквально-таки ломал временные ряды логарифмами и экспонентами с целью привести разные валютные пары к единой временной шкале. Ничего не вышло.

Все валютные пары разные. Для каждой нужно вычислять свое собственное скользящее окно наблюдений.

Вот эту вещь всем трейдерам надо запомнить раз и навсегда.

Все валютные пары и так в единой временной шкале. Окно наблюдений это вообще из другой оперы - зависит что хотите фильтровать/анализировать...
 
Renat Akhtyamov:

Вести я не буду, не моя


Я скоро отчаливаю - тесть и жена вместо меня будут тут скрытой рекламой заниматься. Жалко, если ветка умрет..

 
Alexander_K2:

Чистая физика против рынка. Без стоп-лоссов, без тейк-профитов.

За 1.5 месяца более +200%.

У меня за 2 недели более 200% прибыли. Один человек просил показать как я из просадки выхожу. Сделал я ему просадку в 40% с лишним  и уже практически вышел. Даже с +.

 
Aleksandr Yakovlev:

У меня за 2 недели более 200% прибыли. Один человек просил показать как я из просадки выхожу. Сделал я ему просадку в 40% с лишним  и уже практически вышел. Даже с +.

Скрин сделки с кратким описанием - в студию! Без излишних подробностей, но честно, не уводя страждущих по ложному пути :))

 
Alexander_K2:

Скрин сделки с крвтким описанием - в студию! Без излишних подробностей, но честно, не уводя страждущих по ложному пути :))

А как сделать скрин с терминала со сделками?. За ранее простите мне мою безграмотность.

 
Aleksandr Yakovlev:

А как сделать скрин с терминала со сделками?. За ранее простите мне мою безграмотность.

Ну, просто PrintScreen. Важна теория - почему произошло именно так и не могло произойти иначе.

 
Alexander_K2:

 тесть и жена вместо меня будут тут скрытой рекламой заниматься. Жалко, если ветка умрет..

Интеллектуально для аккаунта ничего не поменяется. Разве что банить чаще будут за рекламу.
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