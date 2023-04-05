От теории к практике - страница 107
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С чего Вы так решили, что невозможно выиграть? Монетка это процесс на котором можно выиграть, и даже бесконечно много. Но, в равной степени, можно и проиграть.
Т.е., вот именно Вы и не понимаете этих самых базовых основ. В равной степени не понимают и те, кто придерживается аналогичного с вами мнения.
Ой да ладно вату-то катать. Все прекрасно понимают что речь о стабильном заработке идёт. Началось блин, а если я выйграю, а если проиграю. Трепачи чесслово. Каждый понимает о чём речь, но выпендривается формальностями. Для удушения этих формальностей и конкретизировал человек условия, что речь об орлянке, а не о блужданиях со сносом.
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Не "выиграть", а постоянно устойчиво выигрывать, = зарабатывать. Я не употреблял термин "выиграть".
Вопрос на отвлечённую тему. Допустим, есть выборка (кагбэ генеральная совокупность) из 15 тыс. единиц. Из скольких единиц должна состоять выборочная совокупность, чтобы сохранить свойства генеральной, и какой методой собрать эту выборочную совокупность?
А я всё думал - что это чудо рекламирует? За пиар зачет, но к чему такие сложности? Хотя сдешним "исследователям" вполне подойдёт - там им еще лет на десять игрух с лихвой хватит
О! Наиопытнейший дитятя podotr ( хм..."наиопытнейший дитятя" :)))))) как дитятя может быть наиопытнейшим? но выражение надо запомнить), испросив разрешение у Трампа на участие в данном форуме, мыслит уж слишком по-американски. Нет, уважаемый! ВисСим - всего лишь инструмент в моих руках. Хотя, конечно, всем форумчанам, и молодым и старикообразным, следует его или, к примеру, Матлаб, изучить.
Да, да... Ну, типа как переход кванта из одного энергетического состояния в другое...
Это видно на тиковых графиках - безудержные торги на определенных уровнях...
Но вопрос от Дмитрия хорош. А? Вот что значит физик! А? Линейна ли ценовая шкала? А вот - да! Линейна! Только уравнение движения цены далеко не линейно.
Понятно, что шкалу можно нарисовать какую угодно. Вы правильно переформулировали про уравнение движения. Линейным оно не может быть по определению, поскольку снизу цена ограничена нулем, а сверху - теоретически бесконечностью, а в реальности - правилами торговли на конкретной бирже и совокупным объемом средств участников торгов (если сделки не совершаются, то цена и не двигается и приращений нет - речь про биржу). И туда и сюда приближаемся асимптотически (если не учитывать катастрофические варианты, типа разорения эмитента). Так на пути от нуля до бесконечности и обратно, как правильно было замечено Николаем, есть множество зон (уровней), где характер движения цены существенно меняется. Это и круглые и обратные круглые уровни и другие, про которые говорить не буду.
Поэтому, производительность Вашего квази-Боллинджера будет существенно зависеть от того, сколько и каких уровней попадет в диапазон между входом и выходом - их надо обязательно учитывать при входе/выходе/ведении позиции. Это Вам на будущее развитие системы после первых тестов)
Все, конечно, мое дилетантское ИМХО.
Понятно, что шкалу можно нарисовать какую угодно. Вы правильно переформулировали про уравнение движения. Линейным оно не может быть по определению, поскольку снизу цена ограничена нулем, а сверху - теоретически бесконечностью, а в реальности - правилами торговли на конкретной бирже и совокупным объемом средств участников торгов (если сделки не совершаются, то цена и не двигается и приращений нет - речь про биржу). И туда и сюда приближаемся асимптотически (если не учитывать катастрофические варианты, типа разорения эмитента). Так на пути от нуля до бесконечности и обратно, как правильно было замечено Николаем, есть множество зон (уровней), где характер движения цены существенно меняется. Это и круглые и обратные круглые уровни и другие, про которые говорить не буду.
Поэтому, производительность Вашего квази-Боллинджера будет существенно зависеть от того, сколько и каких уровней попадет в диапазон между входом и выходом - их надо обязательно учитывать при входе/выходе/ведении позиции. Это Вам на будущее развитие системы после первых тестов)
Все, конечно, мое дилетантское ИМХО.
Спасибо, Дмитрий! Физик по определению не может быть дилетантом. Будет время - попробуйте считывать тики (если работаете с ними) через экспоненциальные промежутки времени. Увидите, насколько становится все проще. А я сейчас просто отдыхаю от теории - готовлюсь к посленовогодней практике. Заодно почитал немного Юсуфа - мне аж жаль его стало. Человек идет (уже прошел, собственно) по вернейшему пути умнейшего из людей bas, который любит кидать монеты в разные стороны, и полностью разочаровался в Форексе. Я должен поддержать таких людей - поэтому не уйду с форума никогда.
До встречи в Новом Году!