От теории к практике - страница 22
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Обратите внимание, какие приращения returns идут на этой неделе по паре EURJPY для Ask
Примерно то же самое приходит и для Bid.
И это данные с реального NDD/ECN счета!!! Все-таки становится очевидно, что ДЦ применяют какие-то фильтры на выходе для трансляции тиковых котировок.
Как же с этим бороться? Ответ - ПРОСТЕЙШИМИ входными фильтрами.
Например, берем среднее значение между двумя последовательно пришедшими котировками, получаем для того же набора данных:
Я сейчас обращаюсь к "деятелям" из ДЦ - вот так-то дяди, ничего Вам не поможет! :)))))) Вы, по-моему, тоже не понимаете, что "память" в немарковских процессах не так-то просто разрушить. Для этого Ваших школьных знаний по физике маловато!
Похоже на "я не буду этого делать потому что по второму закону дермодинамики всё равно нас всех ждёт тепловая смерть вселенной" )))
С начало нужно написать грааль, а уже потом думать какими способами из ДЦ выдавить своё. Например можно поставить грааль в несколько ДЦ где то да выплатят, снимать по чуть с каждого, итд, стратегий масса.
То, что трейдеры называют Грааль - это свойство немарковости процесса. Оно мало исследовано. Это же интегро-дифференциальное уравнение, а не абы что! Собственно, вот тот человек, который поймет как использовать архивно-исторические тиковые данные - каким образом эту огромную базу данных использовать на текущем расчетном шаге - тот его и найдет. Мы тут этим, собственно, и занимаемся, не так ли? :))))
Обратите внимание, какие приращения returns идут на этой неделе по паре EURJPY для Ask
Примерно то же самое приходит и для Bid.
И это данные с реального NDD/ECN счета!!! Все-таки становится очевидно, что ДЦ применяют какие-то фильтры на выходе для трансляции тиковых котировок.
Как же с этим бороться? Ответ - ПРОСТЕЙШИМИ входными фильтрами.
Например, берем среднее значение между двумя последовательно пришедшими котировками, получаем для того же набора данных:
Я сейчас обращаюсь к "деятелям" из ДЦ - вот так-то дяди, ничего Вам не поможет! :)))))) Вы, по-моему, тоже не понимаете, что "память" в немарковских процессах не так-то просто разрушить. Для этого Ваших школьных знаний по физике маловато!
Доброго дня! Имелось ввиду усреднение по двум последним тикам, или по двум последним секундным отсчетам?
Доброго дня! Имелось ввиду усреднение по двум последним тикам, или по двум последним секундным отсчетам?
Ни фига не понял -то К1, то К2. Хотелось бы выяснить, у ТС началось раздвоение личности, или это 2 совершенно разных человека?
Это братья-близнецы)
Это братья-близнецы)
Понял, К.Маркс и Ф.Энгельс - это вовсе не муж и жена, а три совершенно разных человека.
Ни фига не понял -то К1, то К2. Хотелось бы выяснить, у ТС началось раздвоение личности, или это 2 совершенно разных человека?
Это как бы я и есть. Ну, как кот Шредингера да еще и в Гильбертовом пространстве (читай - на форуме) :)))))
Это как бы я и есть. Ну, как кот Шредингера да еще и в Гильбертовом пространстве (читай - на форуме) :)))))