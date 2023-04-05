От теории к практике - страница 1005

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

а в тренде, что привело к уменьшению баланса, как выглядел скрин?

Отличный вопрос. Щас...

 
Renat Akhtyamov:

а в тренде, что привело к уменьшению баланса, как выглядел скрин?

Ну, я приведу пример другой открытой отрицательной сделки у меня. Но, суть одна и та же - всегда как под копирку.

Итак:


Точка входа SELL в сделку помечена кружком.

В этот момент времени все отлично - асимметрия положительная, коэффициент автокорреляции - отрицательный, эксцесс = 16. Все указывает на то, что должен быть возврат к средней.

А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх. На индикаторе Колдуна это отчетливо видно и отмечено прямоугольником. Цена много-много раз пересекает туда-обратно линию сопротивления... Самый натуральный тренд - когда цена очень-очень долго находится в хвосте распределения.

Никакими коэффициентами, параметрами я не могу вычислить это движение.

Более того, такое поведение цены не соответствует понятию "случайного процесса". Это явное неслучайное, детерминированное движение.

Как это определять - не знаю.

 
Ну как минимум на sell нужно открывать когда верхняя линия интервала шла до этого вверх.
 
Alexander_K:

Ну, я приведу пример другой открытой отрицательной сделки у меня. Но, суть одна и та же - всегда как под копирку.

Итак:


Точка входа SELL в сделку помечена кружком.

В этот момент времени все отлично - асимметрия положительная, коэффициент автокорреляции - отрицательный, эксцесс = 16. Все указывает на то, что должен быть возврат к средней.

А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх. На индикаторе Колдуна это отчетливо видно и отмечено прямоугольником. Цена много-много раз пересекает туда-обратно линию сопротивления... Самый натуральный тренд - когда цена очень-очень долго находится в хвосте распределения.

Никакими коэффициентами, параметрами я не могу вычислить это движение.

Более того, такое поведение цены не соответствует понятию "случайного процесса". Это явное неслучайное, детерминированное движение.

Как это определять - не знаю.

ну смотри тогда приращение по красной

при положительном, не продаем

у тебя два окна на скрине - пара одна и та же?

 
Короче, нужно ещё построить график приращений для линий интервала на верхнем графике.
 
Renat Akhtyamov:

у тебя два окна на скрине - пара одна и та же?


Задавать такой вапрос на 1000 странице... Гонишь?  Это одна и та же пара. Только внизу приращение.


Короче, нужно ещё построить график приращений для линий интервала на верхнем графике.

 
Renat Akhtyamov:

ну смотри тогда приращение по красной

при положительном, не продаем

у тебя два окна на скрине - пара одна и та же?

Да.

Если б так все было просто.... Уж 1.5 года над этим бьюсь....

Вполне возможно, что твой любимый ОИ улучшил бы ситуацию. Однако ж, где его взять? Откуда считывать?

 
Alexander_K:

Да.

Если б так все было просто.... Уж 1.5 года над этим бьюсь....

Вполне возможно, что твой любимый ОИ улучшил бы ситуацию. Однако ж, где его взять? Откуда считывать?

и больше бьются, жизни не хватает

с графика цены считывается

------

как увидеть?

ну я сначала изучил СМЕ, построил кучу графиков в динамике (это не сбывшаяся мечта Стренжа), разобрался как обнуляют депозиты

разочаровался, понял что на рынке не заработать вообще

поэтому в сказки про заработки на Зиг-Заге, я давно уже не верю.

но все таки двинул дальше

потом 1-ю ТС-ку на основе парсинга сайта биржи заделал

естественно меня начали обламывать, т.к. если трейдер в плюсе, это никого не устраивает

потом у меня зародилась мысль построить модель СМЕ, чтобы не парсить её в интернете, а делать те же цифры по объемам покупок/продаж с графика терминала

потом все проще и проще ТС-ка, дальше и дальше

ну и озарило в конечном итоге

----

а вообще, с просадкой нужно учиться бороться

эту задачу я бы всегда ставил на 1-е место, ведь не сегодня, завтра, все равно хотя бы один вход будет ошибочным.

хотяяяя, больше половины входов итак обречены, это согласно вероятности

а на самом деле - все ;)))

 
Alexander_K:

Точка входа SELL в сделку помечена кружком.

В этот момент времени все отлично - асимметрия положительная, коэффициент автокорреляции - отрицательный, эксцесс = 16. Все указывает на то, что должен быть возврат к средней.

А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх.

Самый натуральный тренд - когда цена очень-очень долго находится в хвосте распределения.

Никакими коэффициентами, параметрами я не могу вычислить это движение.

Не знаю относительно чего вы строите распределение цены. Но если тренд для вас неожиданность, значит он в этом распределении не был учтен.

Я вижу что канал вы строите относительно SMA. Но SMA следует за ценой. Естественно, что отклонения цены относительно SMA будут меньше, чем отклонения цены относительно предшествующего условного "нуля" (флетового состояния). И естественно, что трендов цены вы не увидите в распределении относительно SMA, поскольку SMA тоже содержит тренд.

Во время тренда цена только начинает движение к хвосту, а не "уже долго находится в нем".

Попробуйте хотя бы относительно цены открытия дня построить распределение отклонений, это хоть и грубо, но всё же ближе к реальности. И не в текущем окне, а на истории лет 10. Вот там ваши "неожиданные" тренды и будут присутствовать.

[Удален]  
secret:

Не знаю относительно чего вы строите распределение цены. Но если тренд для вас неожиданность, значит он в этом распределении не был учтен.

Я вижу что канал вы строите относительно SMA. Но SMA следует за ценой. Естественно, что отклонения цены относительно SMA будут меньше, чем отклонения цены относительно предшествующего условного "нуля" (флетового состояния). И естественно, что трендов цены вы не увидите в распределении относительно SMA, поскольку SMA тоже содержит тренд.

Во время тренда цена только начинает движение к хвосту, а не "уже долго находится в нем".

Попробуйте хотя бы относительно цены открытия дня построить распределение отклонений, это хоть и грубо, но всё же ближе к реальности. И не в текущем окне, а на истории лет 10. Вот там ваши "неожиданные" тренды и будут присутствовать.

Вывод один , никто и ничто не знает и не видит куда пойдет цена. Вообще индикаторы показывают то, что было, какой в них смысл.
1...9989991000100110021003100410051006100710081009101010111012...1981
Новый комментарий