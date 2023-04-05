От теории к практике - страница 1976
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Это как раз тот момент. Когда люди сбрасывают оболочку физиков или математиков и переходят в новое состояние. Как куколки бабочек. Это в природе естественное состояние.
Главное сбросить куколку))
Ну если математический алгоритм Баума-Велша оценки скрытой модели Маркова это сброс у людей оболочки математиков, то пусть будет по вашему)))
Ну если математический алгоритм Баума-Велша оценки скрытой модели Маркова это сброс у людей оболочки математиков, то пусть будет по вашему)))
Математика живет своей жизнью, а рынки своей. Почему рынки должны подчинятся математике или физике? Если для них существуют другие законы.
Ну если математический алгоритм Баума-Велша оценки скрытой модели Маркова это сброс у людей оболочки математиков, то пусть будет по вашему)))
Владеете инсайдом об алгоритмах, используемых в Renaissance Technologies?)
Математика живет своей жизнью, а рынки своей. Почему рынки должны подчинятся математике или физике? Если для них существуют другие законы.
Здесь вы безусловно неправы. Математика не живет своей жизнью. Это наука познания закономерности окружающего мира, в том числе и рыночных закономерностей. И не рынки подчиняются математике, а математика познает рынки. Это опять трюизм.
Владеете инсайдом об алгоритмах, используемых в Renaissance Technologies?)
Мир прозрачен. Всё есть в открытом доступе.
Ну если математический алгоритм Баума-Велша оценки скрытой модели Маркова это сброс у людей оболочки математиков, то пусть будет по вашему)))
хм... весьма интересно
читаю
Здесь вы безусловно неправы. Математика не живет своей жизнью. Это наука познания закономерности окружающего мира, в том числе и рыночных закономерностей. И не рынки подчиняются математике, а математика познает рынки. Это опять трюизм.
Даже не спорю, что первично яйцо или курица.)
Дело в том том, что обладание знаниями в математике не даёт в массе большого преимущества в торговле. Математики не любят умножать на ноль, он сам приходит к ним.))
хм... весьма интересно
читаю
вобщем норм
рисунок по алгоритму Баума-Велша такой, но Y, как якобы модифицированное в представленное нам Х получают с некой вероятностью
здесь верно то, что Y(t) - это состояние предыдущего и последующего Y
причем Y(t-1) - предыдущее, Y(t+1) - опережающее, Y(t) текущее,
выводы:
вероятность исключить!нужно чтобы Y(t) === X(t) , т.е. с вероятностью равной 1
вобщем норм
рисунок по алгоритму такой, но Y получают с некой вероятностью
выводы: вероятность исключить!
и получится как у меня:
Красиво.++
Красиво.++
успел, да?
;)))