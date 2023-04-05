От теории к практике - страница 1976

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Uladzimir Izerski:

Это как раз тот момент. Когда люди сбрасывают оболочку физиков или математиков и переходят в новое состояние. Как куколки бабочек. Это в природе естественное состояние.

Главное сбросить куколку))

Ну если математический алгоритм Баума-Велша оценки скрытой модели Маркова это сброс у людей оболочки математиков, то пусть будет по вашему)))

 
Доктор:

Ну если математический алгоритм Баума-Велша оценки скрытой модели Маркова это сброс у людей оболочки математиков, то пусть будет по вашему)))

Математика живет своей жизнью, а рынки своей. Почему рынки должны подчинятся математике или физике? Если для них существуют другие законы. 

 
Доктор:

Ну если математический алгоритм Баума-Велша оценки скрытой модели Маркова это сброс у людей оболочки математиков, то пусть будет по вашему)))

Владеете инсайдом об алгоритмах, используемых в Renaissance Technologies?)

 
Uladzimir Izerski:

Математика живет своей жизнью, а рынки своей. Почему рынки должны подчинятся математике или физике? Если для них существуют другие законы. 

Здесь вы безусловно неправы.  Математика не живет своей жизнью. Это наука познания закономерности окружающего мира, в том числе и рыночных закономерностей. И не рынки подчиняются математике, а математика познает рынки. Это опять трюизм.

 
Aleksey Nikolayev:

Владеете инсайдом об алгоритмах, используемых в Renaissance Technologies?)

Мир прозрачен. Всё есть в открытом доступе.

 
Доктор:

Ну если математический алгоритм Баума-Велша оценки скрытой модели Маркова это сброс у людей оболочки математиков, то пусть будет по вашему)))

хм... весьма интересно

читаю

 
Доктор:

Здесь вы безусловно неправы.  Математика не живет своей жизнью. Это наука познания закономерности окружающего мира, в том числе и рыночных закономерностей. И не рынки подчиняются математике, а математика познает рынки. Это опять трюизм.

Даже не спорю, что первично яйцо или курица.)

Дело в том том, что обладание знаниями в математике не даёт в массе большого преимущества  в торговле. Математики не любят умножать на ноль, он сам приходит к ним.))

 
Renat Akhtyamov:

хм... весьма интересно

читаю

вобщем норм

рисунок по алгоритму Баума-Велша такой, но Y, как якобы модифицированное в представленное нам Х получают с некой вероятностью


здесь верно то, что Y(t) - это состояние предыдущего и последующего Y

причем Y(t-1) - предыдущее, Y(t+1)  - опережающее, Y(t) текущее,

выводы:

вероятность исключить!

нужно чтобы Y(t) === X(t) , т.е. с вероятностью равной 1
 
Renat Akhtyamov:

вобщем норм

рисунок по алгоритму такой, но Y получают с некой вероятностью


выводы: вероятность исключить!

и получится как у меня:


Красиво.++

 
Uladzimir Izerski:

Красиво.++

успел, да?

;)))

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