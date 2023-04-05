От теории к практике - страница 1969

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Uladzimir Izerski:

)))

Повеселил.)

Только отсчет волн у меня с другой стороны.

А если серьёзно. То. Был выбран депо с 30 баксов, что бы разогнать до 1000. С меньшим мало шансов. А с большим любой дурак сольёт.

Пока нет времени заниматься им конкретно. Набегами пипсую на минутном графике.  На минутном графике.

6% минус это не критично для депо. Месячный период будет закрыт в плюсе. Не волнуйтесь.

Вова ты как всегда в мечтах.
 
Vladimir Baskakov:
Вова ты как всегда в мечтах.

На сей раз могу даже тебя похвалить.

Ты поддерживаешь жизнеспособность ветки. А так уже скучно стало на этом форуме.)

 

Что такое "белый шум"?

И есть ли противоположность "черный шум".

Знатоки, откликнитесь.

 
Vitaly Muzichenko:

Это волны, ну как 9 вал.

Блин, в натуре работают


...

 
Evgeniy Chumakov:

...

Вижу, что тебя задело за живое)))

Опыт дело наживное))

 
Uladzimir Izerski:

Что такое "белый шум"?

И есть ли противоположность "черный шум".

Знатоки, откликнитесь.

Советую брать коричневый, он вам больше подойдёт.

 
Aleksey Nikolayev:

Советую брать коричневый, он вам больше подойдёт.

Оооооу.

Такой солидный пипл лазит по помоичным веткам. Велком синьёр)))

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Вопрос уже к модераторам, Ulad тролит всех уже и хоть бы что. Тут пошутишь разок и бан на месяц
 
Vladimir Baskakov:
Вопрос уже к модераторам, Ulad тролит всех уже и хоть бы что. Тут пошутишь разок и бан на месяц

Шутить надо умело. ))

 
Uladzimir Izerski:

Вижу, что тебя задело за живое)))

Опыт дело наживное))

...

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