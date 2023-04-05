От теории к практике - страница 1969
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Повеселил.)
Только отсчет волн у меня с другой стороны.
А если серьёзно. То. Был выбран депо с 30 баксов, что бы разогнать до 1000. С меньшим мало шансов. А с большим любой дурак сольёт.
Пока нет времени заниматься им конкретно. Набегами пипсую на минутном графике. На минутном графике.
6% минус это не критично для депо. Месячный период будет закрыт в плюсе. Не волнуйтесь.
Вова ты как всегда в мечтах.
На сей раз могу даже тебя похвалить.
Ты поддерживаешь жизнеспособность ветки. А так уже скучно стало на этом форуме.)
Что такое "белый шум"?
И есть ли противоположность "черный шум".
Знатоки, откликнитесь.
Это волны, ну как 9 вал.
Блин, в натуре работают
...
...
Вижу, что тебя задело за живое)))
Опыт дело наживное))
Что такое "белый шум"?
И есть ли противоположность "черный шум".
Знатоки, откликнитесь.
Советую брать коричневый, он вам больше подойдёт.
Советую брать коричневый, он вам больше подойдёт.
Оооооу.
Такой солидный пипл лазит по помоичным веткам. Велком синьёр)))
Вопрос уже к модераторам, Ulad тролит всех уже и хоть бы что. Тут пошутишь разок и бан на месяц
Шутить надо умело. ))
Вижу, что тебя задело за живое)))
Опыт дело наживное))
...