От теории к практике - страница 1917
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Вот здесь, на хлебобулке, когда то давно Северный Ветер провел очень любопытное исследование, и ввел понятие "стоимости" тика. Я даже собирался реализовать его идею и сделать собственные бары с равной "стоимостью тиков" Но не собрался. Может кому нибудь пригодится и поможет. /Сколько интереснейших вещей сгинуло в архивах форумов. Эх... 12 лет прошло, а помню все, как будто вчера. Дискуссии, Черточка, Северный Ветер, где они щас... Блин, остановите время. /
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
раз уж ты не стал париться этим, значит рыбы тама нет
Нельзя объять необъятное, в те времена у меня столько всего было в "работе". Я все время об этой идее СВ помню и собираюсь это сделать, когда нибудь. Возможности существующих, известных мне платформ по созданию "собственных" баров, сформированным по каким то критериям, да хотя бы по тому же принципу "стоимость тика"=const и торговле потом по ним он-лайн по мне так совсем ни о чем. Они заточены изначально под "стандартные" бары свечки. Все это совсем не то.
Может я отстал и просто не в курсе или не умею готовить. Мне пришлось самому писать программу для анализа и торговли, изначально заточенyю под тики, структуру и собственное время рынка, хоть я и не профи-программист. Универсальную, чтобы быстро можно проверять любые мыслемые и немыслемые идеи, вертя и искажая график и вдоль и поперек, я не осилил в одиночку, но под мои конкретные задачи вроде нормально получилось.
Какой объём в тиках?
Может плотность тиков во времени вы имеете ввиду? И что это даёт? Плотность неплохо знать, а толку от неё? В ней нет объёма.
А можете показать наглядно, как выглядит на графике эта необычная возможность получать информацию о направлении и об изменении направления цены по тикам??
Слышу от многих, что это современно. Но никто не показал это на графике.
У Саши не в счет. Это пародия.))
Покажите плиззз картинку. Не могу уже ждать более. Тут на пороге короновирус, можно не успеть посмотреть))
Тики как меру торговой активности можно принять за объем. Нужно же хоть чем-то оперировать, а раз реальных объемов нет, то пусть будет хотя бы некий эквивалент. На скрине слева стандартный график, справа равнообъемный. Видно как уплотняются ночные участки с малым количеством тиков. На резком росте объемов все наоборот. Ясно же, что любой индикатор здесь будет выглядеть не так, как на обычном графике. Никакой это не премиум, конечно, но все же шаг вперед от общедоступного.
Тики как меру торговой активности можно принять за объем. Нужно же хоть чем-то оперировать, а раз реальных объемов нет, то пусть будет хотя бы некий эквивалент. На скрине слева стандартный график, справа равнообъемный. Видно как уплотняются ночные участки с малым количеством тиков. На резком росте объемов все наоборот. Ясно же, что любой индикатор здесь будет выглядеть не так, как на обычном графике. Никакой это не премиум, конечно, но все же шаг вперед от общедоступного.
Не хочу разочаровывать игроков с тиками, но тик это величина цены одной подачи в терминал. Сколько тиков в мире никто не знает и никогда не узнает.
Тиками в 1 пипс тикают мелкие игроки, а приходит крупный игрок и тикнет на 1000. Это тоже тик.))
Поэтому тикальщикам так тяжело выжить. Но стараются.)
Вот здесь, на хлебобулке, когда то давно Северный Ветер провел очень любопытное исследование, и ввел понятие "стоимости" тика. Я даже собирался реализовать его идею и сделать собственные бары с равной "стоимостью тиков" Но не собрался. Может кому нибудь пригодится и поможет. /Сколько интереснейших вещей сгинуло в архивах форумов. Эх... 12 лет прошло, а помню все, как будто вчера. Дискуссии, Черточка, Северный Ветер, где они щас... Блин, остановите время. /
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
Не грусти, Волшебник...
Судя по исследованиям, Северный Ветер сейчас находится на 15 уровне Инобытия, в Тихом Доме. Там хорошо, но запрещено разговаривать...
Не хочу разочаровывать игроков с тиками, но тик это величина цены одной подачи в терминал. Сколько тиков в мире никто не знает и никогда не узнает.
Тиками в 1 пипс тикают мелкие игроки, а приходит крупный игрок и тикнет на 1000. Это тоже тик.))
Поэтому тикальщикам так тяжело выжить. Но стараются.)
тикальщикам точно также тяжело, как и нетикальщикам
потому что проблема одна и та же - тренд/флет
;)
тикальщикам точно также тяжело, как и нетикальщикам
потому что проблема одна и та же - тренд/флет
;)
Флета как такового нет почти-совсем. Тренд существует всё время кроме выходных и праздников.
Зависит только от рассматриваемого периода наблюдения. На тиках за минуту можно наблюдать тренды, не то что на более продолжительном участке времени.
Удивляюсь некоторым коллегам, которые сидят на дневном графике и плачут, что у них флет.)
Флета как такового нет почти-совсем. Тренд существует всё время кроме выходных и праздников.
Зависит только от рассматриваемого периода наблюдения. На тиках за минуту можно наблюдать тренды, не то что на более продолжительном участке времени.
Удивляюсь некоторым коллегам, которые сидят на дневном графике и плачут, что у них флет.)
читаю сегодня форум - там/сям
и уже ничему не удивляюсь...
лишь появляются мысли о том, что я проходил уже такое, вспоминать тошно
начинаешь объяснять людям, что нет мол, тут ты не прав бычий х..., бабосы рынку перечислишь - не врубаются ващьпе
;)
Флета как такового нет почти-совсем. Тренд существует всё время кроме выходных и праздников.
Зависит только от рассматриваемого периода наблюдения. На тиках за минуту можно наблюдать тренды, не то что на более продолжительном участке времени.
Удивляюсь некоторым коллегам, которые сидят на дневном графике и плачут, что у них флет.)
Прям супер-тренд на М1, аж в 2-3 спреда
Прям супер-тренд на М1, аж в 2-3 спреда
говорят же - на тиках еще круче ;)
да нарисуйте вы уже одну единственную свечу на всю историю
не парьтесь ни ТФ-мами, ни чартами, ни квази-объемами, ни ренко, ни прореживаниями, ни ... и т.д. и т.п.....