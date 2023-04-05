От теории к практике - страница 1918
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поздравляю вас со страницей им. великой октябрьской социалистической революции !
Не хочу разочаровывать игроков с тиками, но тик это величина цены одной подачи в терминал. Сколько тиков в мире никто не знает и никогда не узнает.
Тиками в 1 пипс тикают мелкие игроки, а приходит крупный игрок и тикнет на 1000. Это тоже тик.))
Поэтому тикальщикам так тяжело выжить. Но стараются.)
Все в порядке, вы никого не разочаруете, вещая банальности.
поздравляю вас со страницей им. великой октябрьской социалистической революции !
Эта музыка будет вечной... Ибо сам Грааль сокрыт в этой ветке под грузом надежд и печали...
Эта музыка будет вечной... Ибо сам Грааль сокрыт в этой ветке под грузом надежд и печали...
:))
Все в порядке, вы никого не разочаруете, вещая банальности.
Банальность вещь сухая.
До неё трудно докопаться. Программа должна думать, а мы смотреть.
Банальность вещь сухая.
До неё трудно докопаться.
Говорил что замониторишь счет , уже все?
Говорил что замониторишь счет , уже все?
Вы думаете мне нужны сигналы. За ними надо следить, не подводить подписчиков, Нести моральную ответственность.
А я не умею торговать, только пофлудить на форуме.)
Если все таки вам будет так важно, то открою сигнал, но вы на него не пожалуйста не подписывайтесь.
Договорились. Завтра открою.
Вы думаете мне нужны сигналы.
Я ничего не думаю, ты говорил открою после девятого и покажу как ннадо...
А подписываться я не собирался)
Я ничего не думаю, ты говорил открою после девятого и покажу как ннадо...
А подписываться я не собирался)
Всё договорились. Открыл для баловства. Веселее в ветке будет.))
Банальность вещь сухая.
До неё трудно докопаться. Программа должна думать, а мы смотреть.
Первично то, что она общеизвестна, никого ею не расстроить, все и так уже в курсе. А тот, кто с умным видом сообщает подобное, наверное не слишком компетентен, раз уж он считает откровением тривиальные вещи.