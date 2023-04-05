От теории к практике - страница 1918

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поздравляю вас со страницей им. великой октябрьской социалистической революции !

 
Uladzimir Izerski:

Не хочу разочаровывать игроков с тиками, но тик это величина цены одной подачи в терминал. Сколько тиков в мире никто не знает и никогда не узнает.

Тиками в 1 пипс тикают мелкие игроки, а приходит крупный игрок и тикнет на 1000. Это тоже тик.))

Поэтому тикальщикам так тяжело выжить. Но стараются.)

Все в порядке, вы никого не разочаруете, вещая банальности. 

 
Maxim Kuznetsov:

поздравляю вас со страницей им. великой октябрьской социалистической революции !

Эта музыка будет вечной... Ибо сам Грааль сокрыт в этой ветке под грузом надежд и печали...

 
Alexander_K2:

Эта музыка будет вечной... Ибо сам Грааль сокрыт в этой ветке под грузом надежд и печали...

:))

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vladavd:

Все в порядке, вы никого не разочаруете, вещая банальности. 

Банальность вещь сухая.

До неё трудно докопаться. Программа должна думать, а мы смотреть.

EURUSD15

 
Uladzimir Izerski:

Банальность вещь сухая.

До неё трудно докопаться.



Говорил что замониторишь счет , уже все?  

 
Evgeniy Chumakov:


Говорил что замониторишь счет , уже все?  

Вы думаете мне нужны сигналы. За ними надо следить, не подводить подписчиков, Нести моральную ответственность.

А я не умею торговать, только пофлудить на форуме.)

Если все таки вам будет так важно, то открою сигнал, но вы на него не пожалуйста не подписывайтесь.

Договорились. Завтра открою.

 
Uladzimir Izerski:

Вы думаете мне нужны сигналы.


Я ничего не думаю, ты говорил открою после девятого и покажу как ннадо...

А подписываться я не собирался)

 
Evgeniy Chumakov:


Я ничего не думаю, ты говорил открою после девятого и покажу как ннадо...

А подписываться я не собирался)

Всё договорились. Открыл для баловства. Веселее в ветке будет.))

 
Uladzimir Izerski:

Банальность вещь сухая.

До неё трудно докопаться. Программа должна думать, а мы смотреть.


Первично то, что она общеизвестна, никого ею не расстроить, все и так уже в курсе. А тот, кто с умным видом сообщает подобное, наверное не слишком компетентен, раз уж он считает откровением тривиальные вещи.

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