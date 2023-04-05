От теории к практике - страница 1911

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Grigori.S.B:

Совершенно верно, в отличие от колхозного рынка это не люди, а профучастники или институциалы. Если по-рабочекрестьянски то это крупные фирмы.

Но расширить свой кругозор никогда не поздно и не стыдно, даже при наличии седых волос.

Я так и подумал, что это нЕлюди. Грабят честной народ.))

А вы каким боком тут оказались??? Ждёте когда вас обчистят до нитки эти нЕлюди???

П.сы.

На рынках кроме людей и нЕлюдей еще есть Волки с Уолл-стрит.  Грызут всех. И быков и медведЁв.))

 
bilbo_b:
Wizard2018, безусловно гений)

Мне вот интересно стало. Сколько дней или месяцев продержитесь на этом форуме вместе с Григорием (Grigori.S.B).

 
Uladzimir Izerski:

Мне вот интересно стало. Сколько дней или месяцев продержитесь на этом форуме вместе с Григорием (Grigori.S.B).

Здесь долго не живут?))
 
bilbo_b:
Здесь долго не живут?))

Часто бывает,что не успеешь с человеком познакомиться, а его рынок скушал.

Сторожил с полсотни будет. Новые не задерживаются. Рынок косит беспощадно Ты хоть держись, не подводи. А так тут скоро никого не останется.

 
Uladzimir Izerski:

А так тут скоро никого не останется.

:((( Что-то я прослезился... Уж никого из старичков не осталось.... Я даже не хочу перечислять легендарные имена, отчаянно бившихся с рынком как львы. Просто плАчу навзрыд...

 
А! Вспомнил... Недавно видел Привала на смарте. Он, в свободное (от торговли помидорами на овощном рынке в Жуковском) время, торгует уроками по лабанию роботов на TSLab'e.
 
Alexander_K2:
А! Вспомнил... Недавно видел Привала на смарте. Он, в свободное (от торговли помидорами на овощном рынке в Жуковском) время, торгует уроками по лабанию роботов на TSLab'e.

жаль, значит не получилось у него

однако он уже давно просто учитель

 
Renat Akhtyamov:

жаль, значит не получилось у него

однако он уже давно просто учитель

Годы своё берут, быстро видать прокис. Я его тоже там видел, но очень давно, сейчас там не ошиваюсь) 

 
Alexander_K2:

:((( Что-то я прослезился... Уж никого из старичков не осталось.... Я даже не хочу перечислять легендарные имена, отчаянно бившихся с рынком как львы. Просто плАчу навзрыд...

А что тут плакать? 1 или 2 процента остаются, остальных смоет рынок в унитаз)) 

Прогеры не в счет. Им по барабану.)

 

на новостях происходят большие отклонения цены. от действий инвесторов.
иногда регулятор возвращает цену обратно, а иногда не возвращает.
и фиг поймешь, когда он будет это делать, а когда нет, что у него в голове.

вот пример убыточной сделки на новостном отклонении:


а вот пример прибыльной сделки на новостном отклонении:


1...190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918...1981
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