От теории к практике - страница 1911
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Совершенно верно, в отличие от колхозного рынка это не люди, а профучастники или институциалы. Если по-рабочекрестьянски то это крупные фирмы.
Но расширить свой кругозор никогда не поздно и не стыдно, даже при наличии седых волос.
Я так и подумал, что это нЕлюди. Грабят честной народ.))
А вы каким боком тут оказались??? Ждёте когда вас обчистят до нитки эти нЕлюди???
П.сы.
На рынках кроме людей и нЕлюдей еще есть Волки с Уолл-стрит. Грызут всех. И быков и медведЁв.))
Wizard2018, безусловно гений)
Мне вот интересно стало. Сколько дней или месяцев продержитесь на этом форуме вместе с Григорием (Grigori.S.B).
Мне вот интересно стало. Сколько дней или месяцев продержитесь на этом форуме вместе с Григорием (Grigori.S.B).
Здесь долго не живут?))
Часто бывает,что не успеешь с человеком познакомиться, а его рынок скушал.
Сторожил с полсотни будет. Новые не задерживаются. Рынок косит беспощадно Ты хоть держись, не подводи. А так тут скоро никого не останется.
А так тут скоро никого не останется.
:((( Что-то я прослезился... Уж никого из старичков не осталось.... Я даже не хочу перечислять легендарные имена, отчаянно бившихся с рынком как львы. Просто плАчу навзрыд...
А! Вспомнил... Недавно видел Привала на смарте. Он, в свободное (от торговли помидорами на овощном рынке в Жуковском) время, торгует уроками по лабанию роботов на TSLab'e.
жаль, значит не получилось у него
однако он уже давно просто учитель
жаль, значит не получилось у него
однако он уже давно просто учитель
Годы своё берут, быстро видать прокис. Я его тоже там видел, но очень давно, сейчас там не ошиваюсь)
:((( Что-то я прослезился... Уж никого из старичков не осталось.... Я даже не хочу перечислять легендарные имена, отчаянно бившихся с рынком как львы. Просто плАчу навзрыд...
А что тут плакать? 1 или 2 процента остаются, остальных смоет рынок в унитаз))
Прогеры не в счет. Им по барабану.)
на новостях происходят большие отклонения цены. от действий инвесторов.
иногда регулятор возвращает цену обратно, а иногда не возвращает.
и фиг поймешь, когда он будет это делать, а когда нет, что у него в голове.
вот пример убыточной сделки на новостном отклонении:
а вот пример прибыльной сделки на новостном отклонении: