От теории к практике - страница 1953
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Жалко что так рано Саша ушел( с форума конечно). Для него нашел очень интересные закономерности приращения. Просто круто! Сам никогда такого не ожидал.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
Alexander_K, 2020.05.18 16:55
Люди добреньки!
Не дайте почить в бозе - откройте тайну Грааля! Очень сильно хочется вкусить прелестей бытия, доселе мне неведомых...
вода в твоих мозгах, ...
Это что ли? )))
Это что ли? )))
)))
У него череп узкий, столько воды не выдержит.
)))
У него череп узкий, столько воды не выдержит.
Ладно, упивайся отсутствием у себя чувства юмора дальше, только закусывай. Пойду бабки делать
Ты мне никогда не был нужен, даже для юмора. А как мусор в общении ты на первом месте.
"Ору в голос" :-) Не усердствуй - всё одно ты хуже картошки, незрел, зелен и юн :-)
Ты мне никогда не был нужен, даже для юмора. А как мусор в общении ты на первом месте.
Лучше вообще не реагируй, если гуано ворошить вони больше.
Ренат, переживал за тебя. Честно. Ковид-беда((( Не знаешь на кого обрушится.
не въехал, какая беда?
коровий вирус чтоли?
да не, тьфу-тьфу, не задело
Лучше вообще не реагируй, если гуано ворошить вони больше.
Когда неадеквата в баньку на месяц засадили, сразу месяц люди могли общаться свободно, и удивительно, когда выпустили его, один неопридурок тормозит весь ресурс.
Новые люди приходят и видят придурка на каждой странице. Уходят. Нормально???
Когда неадеквата в баньку на месяц засадили, сразу месяц люди могли общаться свободно, и удивительно, когда выпустили его, один неопридурок тормозит весь ресурс.
Новые люди приходят и видят придурка на каждой странице. Уходят. Нормально???