От теории к практике - страница 1953

Новый комментарий
 
Uladzimir Izerski:
Жалко что так рано Саша ушел( с форума конечно). Для него нашел очень интересные закономерности приращения. Просто круто! Сам никогда такого не ожидал.
Недавно в ветке "баблокоса" воскрес))
Ищи его тама)

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!

Alexander_K, 2020.05.18 16:55

Люди добреньки!

Не дайте почить в бозе - откройте тайну Грааля! Очень сильно хочется вкусить прелестей бытия, доселе мне неведомых...


Там по ходу уже Фауст начало перед разговором с духами начинается)))
 
Uladzimir Izerski:

вода в твоих мозгах, ...  

Это что ли? )))


 
khorosh:

Это что ли? )))


))) 

У него череп узкий, столько воды не выдержит.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

))) 

У него череп узкий, столько воды не выдержит.

Ладно, упивайся отсутствием у себя чувства юмора дальше, только закусывай. Пойду бабки делать
 
Vladimir Baskakov:
Ладно, упивайся отсутствием у себя чувства юмора дальше, только закусывай. Пойду бабки делать

Ты мне никогда не был нужен, даже для юмора. А как мусор в общении ты на первом месте.

 
Vladimir Baskakov:

"Ору в голос" :-) Не усердствуй - всё одно ты хуже картошки, незрел, зелен и юн :-) 

 
Uladzimir Izerski:

Ты мне никогда не был нужен, даже для юмора. А как мусор в общении ты на первом месте.


Лучше вообще не реагируй,  если гуано ворошить вони больше.

 
Uladzimir Izerski:

Ренат, переживал за тебя. Честно. Ковид-беда((( Не знаешь на кого обрушится.

не въехал, какая беда?

коровий вирус чтоли?

да не, тьфу-тьфу,  не задело

 
Evgeniy Chumakov:


Лучше вообще не реагируй,  если гуано ворошить вони больше.

Когда неадеквата  в баньку на месяц засадили, сразу месяц люди могли общаться свободно, и удивительно, когда выпустили его, один неопридурок тормозит весь ресурс.

Новые люди приходят и видят придурка на каждой странице. Уходят. Нормально??? 

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Когда неадеквата  в баньку на месяц засадили, сразу месяц люди могли общаться свободно, и удивительно, когда выпустили его, один неопридурок тормозит весь ресурс.

Новые люди приходят и видят придурка на каждой странице. Уходят. Нормально??? 

Сколько заработал за месяц, когда никто не мешал?
1...194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960...1981
Новый комментарий