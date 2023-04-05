От теории к практике - страница 1899

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Граждане РФ, если человек празднует что-нибудь, то его не обязательно пинать. 
 
Алексей Тарабанов:

Максим, по оси Х - время, по Y - цена. Удивительно! 

по оси Y нарисован YГРЕК !!!
 
Maxim Kuznetsov:
по оси Y нарисован YГРЕК !!!

Наши лампы - просто диво. 

Все с них чудно, все красиво... 

Все в катоде и в аноде соответствует природе. 

И, уж если плюс анод,- то катод - наоборот.

 
Maxim Kuznetsov:

забавный ребус - понял как и на основе чего отрисованы нижнии линии, как их читать

а так-то да, верхний чарт с нижним соотносится :-)

как (примерно) прикинуты покупатели/продавцы ?

я же в МО написал как

как глазками видишь, так и нужно сделать, только кодом

и тогда получишь не цену, которая колбасится то вверх, то вниз, а почти   ровную прогнозную линию

а дальше - там у меня красным вопрос

ответишь на вопрос и будет то же самое

точно такое же получается на любом ТФ-ме, в том числе и на тиках

только на тиках не советую, пробовал, подачу котира в терминал останавливают на пару минут, делают неимоверную свечку, в результате ордер в минусе закрывается.... ;)

 
Renat Akhtyamov:

я же в МО написал как

как глазками видишь, так и нужно сделать, только кодом

и тогда получишь не цену, которая колбасится то вверх, то вниз, а почти   ровную прогнозную линию

а дальше - там у меня красным вопрос

ответишь на вопрос и будет то же самое

точно такое же получается на любом ТФ-ме, в том числе и на тиках

только на тиках не советую, пробовал, подачу котира в терминал останавливают на пару минут, делают неимоверную свечку, в результате ордер в минусе закрывается.... ;)

ветка МО мягко говоря не самая короткая для перепрочтения :-)

да и само по себе МО с нейросетками не совсем моя тематика, поэтому не следил столь тщательно чтобы помнить все вопросы и нюансы.

процитируй если не затруднит

PS/ понимаю что усилиями многих тематические обсуждения спорадически мигрируют с ветки на ветку :-) важное подчас теряется

 
Maxim Kuznetsov:

ветка МО мягко говоря не самая короткая для перепрочтения :-)

да и само по себе МО с нейросетками не совсем моя тематика, поэтому не следил столь тщательно чтобы помнить все вопросы и нюансы.

процитируй если не затруднит

PS/ понимаю что усилиями многих тематические обсуждения спорадически мигрируют с ветки на ветку :-) важное подчас теряется

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)

Renat Akhtyamov, 2020.01.11 17:42

Я как то писал уже, что принцип тот же самый, как и визуальная оценка.

То есть когда смотрим на чарт - как мы понимаем что цена падает или растет?

Перевел это в код, получил такой результат.

Когда я сделал впервые, скрин разместил в эту ветку.

Это было более года назад.

Сегодня решил закинуть в этот индикатор не одну, а несколько пар.

Понял, что соус в другом - получил график, который разбит на отрезки, на которых слить по сути невозможно, это флет, надо идти дальше.

картинка ноября 2018-го года вот:

    

 

Всё ясненько.

Сегодня выходной и Ренат оживил ветку новой формуле)

 
EgorKim:

Всё ясненько.

Сегодня выходной и Ренат оживил ветку новой формуле)

нет, именно об этой ФормулЕ я все время и говорил
 

не всё так гладко :-)

хотя в целом о том котир от объёма до объёма ходит прямо - согласен :-)

 
Renat Akhtyamov:

ага, добил я все таки, год назад идея (в ноябре), вот конечный вариант модели торговой системы, тока что закончиллл (сразу говорю, не подглядывает;))))) :

скока раз порывался выложить сюда код от разочарования, не счесть

лана хоть сдержался

трендовая ;)

говорю же, можно предсказать, даже погоду, был бы график

Все конечно круто...Но есть хоть какие-то расчеты? Ну типо вероятность хотя бы посчитать положительного события? Или выводы на основе красоты графика ?)
PS: нельзя выиграть только на тренде или только на флете - иначе будет слив, убыток или там или там. 
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