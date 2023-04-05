От теории к практике - страница 1899
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Максим, по оси Х - время, по Y - цена. Удивительно!
по оси Y нарисован YГРЕК !!!
Наши лампы - просто диво.
Все с них чудно, все красиво...
Все в катоде и в аноде соответствует природе.
И, уж если плюс анод,- то катод - наоборот.
забавный ребус - понял как и на основе чего отрисованы нижнии линии, как их читать
а так-то да, верхний чарт с нижним соотносится :-)
как (примерно) прикинуты покупатели/продавцы ?
я же в МО написал как
как глазками видишь, так и нужно сделать, только кодом
и тогда получишь не цену, которая колбасится то вверх, то вниз, а почти ровную прогнозную линию
а дальше - там у меня красным вопрос
ответишь на вопрос и будет то же самое
точно такое же получается на любом ТФ-ме, в том числе и на тиках
только на тиках не советую, пробовал, подачу котира в терминал останавливают на пару минут, делают неимоверную свечку, в результате ордер в минусе закрывается.... ;)
я же в МО написал как
как глазками видишь, так и нужно сделать, только кодом
и тогда получишь не цену, которая колбасится то вверх, то вниз, а почти ровную прогнозную линию
а дальше - там у меня красным вопрос
ответишь на вопрос и будет то же самое
точно такое же получается на любом ТФ-ме, в том числе и на тиках
только на тиках не советую, пробовал, подачу котира в терминал останавливают на пару минут, делают неимоверную свечку, в результате ордер в минусе закрывается.... ;)
ветка МО мягко говоря не самая короткая для перепрочтения :-)
да и само по себе МО с нейросетками не совсем моя тематика, поэтому не следил столь тщательно чтобы помнить все вопросы и нюансы.
процитируй если не затруднит
PS/ понимаю что усилиями многих тематические обсуждения спорадически мигрируют с ветки на ветку :-) важное подчас теряется
ветка МО мягко говоря не самая короткая для перепрочтения :-)
да и само по себе МО с нейросетками не совсем моя тематика, поэтому не следил столь тщательно чтобы помнить все вопросы и нюансы.
процитируй если не затруднит
PS/ понимаю что усилиями многих тематические обсуждения спорадически мигрируют с ветки на ветку :-) важное подчас теряется
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Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Renat Akhtyamov, 2020.01.11 17:42
Я как то писал уже, что принцип тот же самый, как и визуальная оценка.
То есть когда смотрим на чарт - как мы понимаем что цена падает или растет?
Перевел это в код, получил такой результат.
Когда я сделал впервые, скрин разместил в эту ветку.
Это было более года назад.
Сегодня решил закинуть в этот индикатор не одну, а несколько пар.
Понял, что соус в другом - получил график, который разбит на отрезки, на которых слить по сути невозможно, это флет, надо идти дальше.
картинка ноября 2018-го года вот:
Всё ясненько.
Сегодня выходной и Ренат оживил ветку новой формуле)
Всё ясненько.
Сегодня выходной и Ренат оживил ветку новой формуле)
не всё так гладко :-)
хотя в целом о том котир от объёма до объёма ходит прямо - согласен :-)
ага, добил я все таки, год назад идея (в ноябре), вот конечный вариант модели торговой системы, тока что закончиллл (сразу говорю, не подглядывает;))))) :
скока раз порывался выложить сюда код от разочарования, не счесть
лана хоть сдержался
трендовая ;)
говорю же, можно предсказать, даже погоду, был бы график