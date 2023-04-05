От теории к практике - страница 1898

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Renat Akhtyamov:

ага, добил я все таки, год назад идея (в ноябре), вот конечный вариант модели торговой системы, тока что закончиллл (сразу говорю, не подглядывает;))))) :

скока раз порывался выложить сюда код, не счесть

лана хоть сдержался

фига себе время летит ( от 2020.01.11 19:29 идея , минут-то всего ничего)

или это движок форума так ссылки теперь авто-генерит :-)

а кроме шуток - если разбито на участки, то как склеивал ? "что измеряно по оси Y", понятно что лютый копирайт :-)

PS. просто соотнося котировки пришёл к печальному выводу что вариантов вывести на один график и сравнить не так много, наверное штуки 3 всего..4 если пере-выбирать точку отсчёта, но для того надо не просто её правильно брать, но потом ещё и совместить

 
Renat Akhtyamov:

ага, добил я все таки, год назад идея (в ноябре), вот конечный вариант модели торговой системы, тока что закончиллл (сразу говорю, не подглядывает;))))) :

скока раз порывался выложить сюда код, не счесть

лана хоть сдержался

трендовая ;)

говорю же, можно предсказать, даже погоду, был бы график

Ренат, неужто одно открытие и много частичных закрытий позиции? 

 
Maxim Kuznetsov:

фига себе время летит ( от 2020.01.11 19:29 идея , минут-то всего ничего)

или это движок форума так ссылки теперь авто-генерит :-)

а кроме шуток - если разбито на участки, то как склеивал ? "что измеряно по оси Y", понятно что лютый копирайт :-)

PS. просто соотнося котировки пришёл к печальному выводу что вариантов вывести на один график и сравнить не так много, наверное штуки 3 всего..4 если пере-выбирать точку отсчёта, но для того надо не просто её правильно брать, но потом ещё и совместить

да нее, просто в МО та же версия что и в 19-ом, чуток модерна тока

ты же видел картинку - пары вобще независимо бегают

точка отсчета...

да вот она, по перевесу покупок/продаж:

и отрезок этот (период), кончается тем же

 
Алексей Тарабанов:

Ренат, неужто одно открытие и много частичных закрытий позиции? 

да, т.к. первый ордер все равно в выигрыше, по любому
 
Renat Akhtyamov:
да, т.к. первый ордер все равно в выигрыше, по любому

График красивый, а ожидание ЭТО омерзительный факт. Так не реально. Но возможно?)))  Возможно.

 
Uladzimir Izerski:

График красивый, а ожидание ЭТО омерзительный факт. Так не реально. Но возможно?)))  Возможно.

я же сигнал даже вешал

все ордера в плюсе в самом начале, просто заканчивалось печально, а ответ был как раз на последней картинке

вот задал сам себе красным вопрос и тут же решил

;)

 
Renat Akhtyamov:

я же сигнал даже вешал

все ордера в плюсе в самом начале, просто заканчивалось печально, а ответ был как раз на последней картинке

вот задал себе вопрос и тут же решил

;)

Изначально всё неизвестно.

По прошествии всё на лицо.)

 
Uladzimir Izerski:

Изначально всё неизвестно.

По прошествии всё на лицо.)

постфактуммммм

это уже поздно

все условия движения цены на картинке, черным по белому написал

и отрисовывает эти движения график

ну ничего же больше не нужно, все уже есть

осталось проанализировать

;)

 
Maxim Kuznetsov:

фига себе время летит ( от 2020.01.11 19:29 идея , минут-то всего ничего)

или это движок форума так ссылки теперь авто-генерит :-)

а кроме шуток - если разбито на участки, то как склеивал ? "что измеряно по оси Y", понятно что лютый копирайт :-)

PS. просто соотнося котировки пришёл к печальному выводу что вариантов вывести на один график и сравнить не так много, наверное штуки 3 всего..4 если пере-выбирать точку отсчёта, но для того надо не просто её правильно брать, но потом ещё и совместить

Максим, по оси Х - время, по Y - цена. Удивительно! 

 
Renat Akhtyamov:

постфактуммммм

это уже поздно

все условия движения цены на картинке, черным по белому написал

и отрисовывает эти движения график

ну ничего же больше не нужно, все уже есть

осталось проанализировать

;)

забавный ребус - понял как и на основе чего отрисованы нижнии линии, как их читать

а так-то да, верхний чарт с нижним соотносится :-)

как (примерно) прикинуты покупатели/продавцы ?

1...189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905...1981
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