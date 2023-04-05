От теории к практике - страница 1898
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ага, добил я все таки, год назад идея (в ноябре), вот конечный вариант модели торговой системы, тока что закончиллл (сразу говорю, не подглядывает;))))) :
скока раз порывался выложить сюда код, не счестьлана хоть сдержался
фига себе время летит ( от 2020.01.11 19:29 идея , минут-то всего ничего)
или это движок форума так ссылки теперь авто-генерит :-)
а кроме шуток - если разбито на участки, то как склеивал ? "что измеряно по оси Y", понятно что лютый копирайт :-)
PS. просто соотнося котировки пришёл к печальному выводу что вариантов вывести на один график и сравнить не так много, наверное штуки 3 всего..4 если пере-выбирать точку отсчёта, но для того надо не просто её правильно брать, но потом ещё и совместить
ага, добил я все таки, год назад идея (в ноябре), вот конечный вариант модели торговой системы, тока что закончиллл (сразу говорю, не подглядывает;))))) :
скока раз порывался выложить сюда код, не счесть
лана хоть сдержался
трендовая ;)
говорю же, можно предсказать, даже погоду, был бы график
Ренат, неужто одно открытие и много частичных закрытий позиции?
фига себе время летит ( от 2020.01.11 19:29 идея , минут-то всего ничего)
или это движок форума так ссылки теперь авто-генерит :-)
а кроме шуток - если разбито на участки, то как склеивал ? "что измеряно по оси Y", понятно что лютый копирайт :-)
PS. просто соотнося котировки пришёл к печальному выводу что вариантов вывести на один график и сравнить не так много, наверное штуки 3 всего..4 если пере-выбирать точку отсчёта, но для того надо не просто её правильно брать, но потом ещё и совместить
да нее, просто в МО та же версия что и в 19-ом, чуток модерна тока
ты же видел картинку - пары вобще независимо бегают
точка отсчета...
да вот она, по перевесу покупок/продаж:
и отрезок этот (период), кончается тем же
Ренат, неужто одно открытие и много частичных закрытий позиции?
да, т.к. первый ордер все равно в выигрыше, по любому
График красивый, а ожидание ЭТО омерзительный факт. Так не реально. Но возможно?))) Возможно.
График красивый, а ожидание ЭТО омерзительный факт. Так не реально. Но возможно?))) Возможно.
я же сигнал даже вешал
все ордера в плюсе в самом начале, просто заканчивалось печально, а ответ был как раз на последней картинке
вот задал сам себе красным вопрос и тут же решил
;)
я же сигнал даже вешал
все ордера в плюсе в самом начале, просто заканчивалось печально, а ответ был как раз на последней картинке
вот задал себе вопрос и тут же решил
;)
Изначально всё неизвестно.
По прошествии всё на лицо.)
Изначально всё неизвестно.
По прошествии всё на лицо.)
постфактуммммм
это уже поздно
все условия движения цены на картинке, черным по белому написал
и отрисовывает эти движения график
ну ничего же больше не нужно, все уже есть
осталось проанализировать
;)
фига себе время летит ( от 2020.01.11 19:29 идея , минут-то всего ничего)
или это движок форума так ссылки теперь авто-генерит :-)
а кроме шуток - если разбито на участки, то как склеивал ? "что измеряно по оси Y", понятно что лютый копирайт :-)
PS. просто соотнося котировки пришёл к печальному выводу что вариантов вывести на один график и сравнить не так много, наверное штуки 3 всего..4 если пере-выбирать точку отсчёта, но для того надо не просто её правильно брать, но потом ещё и совместить
Максим, по оси Х - время, по Y - цена. Удивительно!
постфактуммммм
это уже поздно
все условия движения цены на картинке, черным по белому написал
и отрисовывает эти движения график
ну ничего же больше не нужно, все уже есть
осталось проанализировать
;)
забавный ребус - понял как и на основе чего отрисованы нижнии линии, как их читать
а так-то да, верхний чарт с нижним соотносится :-)
как (примерно) прикинуты покупатели/продавцы ?