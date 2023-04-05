От теории к практике - страница 1897

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Uladzimir Izerski:

Ссылку в личку только могу скинуть. Нет дозволу))

Найти можно пользователя с цифрой 2019 в "тенденциях" на последних страницах. Не меня))) Просто картинка понравилась.

ну, гадание по звездам, видимо приносит вот именно такие плоды

;)

 
Renat Akhtyamov:

ну, гадание по звездам, видимо приносит вот именно такие плоды

;)

По звёздам результат должен бы быть по идее 50/50 а тут около х.00/100.

Надо ехать жить за экватор.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Ссылку в личку только могу скинуть. Нет дозволу))

Найти можно пользователя с цифрой 2019 в "тенденциях" на последних страницах. Не меня))) Просто картинка понравилась.

Да, личка у меня закрыта, сорри.

А какой у него в рейтинге номер и какая платформа?

UPD: с приростом ниже -70% вообще не видно сигналов, видать нужна именно ссылка на сам сигнал, чтоб его увидеть


 
Aleksandr Volotko:

Да, личка у меня закрыта, сорри.

А какой у него в рейтинге номер и какая платформа?

UPD: с приростом ниже -70% вообще не видно сигналов, видать нужна именно ссылка на сам сигнал, чтоб его увидеть


Мне наверно повезло попасть на такой кадр жизни сигнальщика.)

Когда сигнал не успел закрыться автоматом, он был открыт.

Не в обиду ему конечно сказано. Но упорства у него не занимать.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Мне наверно повезло попасть на такой кадр жизни сигнальщика.)

Когда сигнал не успел закрыться автоматом, он был открыт.

Вот этот момент тоже интересовал, как сервис реагирует на такие показатели торговли.

Не в обиду ему конечно сказано. Но упорства у него не занимать.

Я надеялся увидеть конечно немного другую картину, а тут всё банально и печально.

 
Aleksandr Volotko:

Вот этот момент тоже интересовал, как сервис реагирует на такие показатели торговли.

Я надеялся увидеть конечно немного другую картину, а тут всё банально и печально.

Да уж!

С дырявыми сетками рыбу ловить не стоит.

Сетка это погоня за крупной рыбой.

10% в месяц не сложно сделать. В год это 120.

Это если не спеша не торопясь.

[Удален]  
Aleksandr Volotko:

Вот этот момент тоже интересовал, как сервис реагирует на такие показатели торговли.

Я надеялся увидеть конечно немного другую картину, а тут всё банально и печально.

Не спрашивайте его ни о чем. Просто он по ушам может ездить бесконечно, это теоретик - демагог, не остановить, после первой рюмки
 
Aleksandr Volotko:

Да, личка у меня закрыта, сорри.

А какой у него в рейтинге номер и какая платформа?

UPD: с приростом ниже -70% вообще не видно сигналов, видать нужна именно ссылка на сам сигнал, чтоб его увидеть


хотел дать ссыль на интересующий сигнал, но чо то не могу написать в личку

напиши мне , отвечу

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

хотел дать ссыль на интересующий сигнал, но чо то не могу написать в личку

напиши мне , отвечу

да уже прислали ссылку, спасибо

 
Martin CHEguevara:
<===== 2020 =====>
Готовы к новым свершениям?

ага, добил я все таки, год назад идея (в ноябре), вот конечный вариант модели торговой системы, тока что закончиллл (сразу говорю, не подглядывает;))))) :

скока раз порывался выложить сюда код от разочарования, не счесть

лана хоть сдержался

трендовая ;)

говорю же, можно предсказать, даже погоду, был бы график

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