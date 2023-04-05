От теории к практике - страница 1897
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Ссылку в личку только могу скинуть. Нет дозволу))
Найти можно пользователя с цифрой 2019 в "тенденциях" на последних страницах. Не меня))) Просто картинка понравилась.
ну, гадание по звездам, видимо приносит вот именно такие плоды
;)
ну, гадание по звездам, видимо приносит вот именно такие плоды
;)
По звёздам результат должен бы быть по идее 50/50 а тут около х.00/100.
Надо ехать жить за экватор.
Ссылку в личку только могу скинуть. Нет дозволу))
Найти можно пользователя с цифрой 2019 в "тенденциях" на последних страницах. Не меня))) Просто картинка понравилась.
Да, личка у меня закрыта, сорри.
А какой у него в рейтинге номер и какая платформа?
UPD: с приростом ниже -70% вообще не видно сигналов, видать нужна именно ссылка на сам сигнал, чтоб его увидеть
Да, личка у меня закрыта, сорри.
А какой у него в рейтинге номер и какая платформа?
UPD: с приростом ниже -70% вообще не видно сигналов, видать нужна именно ссылка на сам сигнал, чтоб его увидеть
Мне наверно повезло попасть на такой кадр жизни сигнальщика.)
Когда сигнал не успел закрыться автоматом, он был открыт.
Не в обиду ему конечно сказано. Но упорства у него не занимать.
Мне наверно повезло попасть на такой кадр жизни сигнальщика.)
Когда сигнал не успел закрыться автоматом, он был открыт.
Вот этот момент тоже интересовал, как сервис реагирует на такие показатели торговли.
Не в обиду ему конечно сказано. Но упорства у него не занимать.
Я надеялся увидеть конечно немного другую картину, а тут всё банально и печально.
Вот этот момент тоже интересовал, как сервис реагирует на такие показатели торговли.
Я надеялся увидеть конечно немного другую картину, а тут всё банально и печально.
Да уж!
С дырявыми сетками рыбу ловить не стоит.
Сетка это погоня за крупной рыбой.
10% в месяц не сложно сделать. В год это 120.
Это если не спеша не торопясь.
Вот этот момент тоже интересовал, как сервис реагирует на такие показатели торговли.
Я надеялся увидеть конечно немного другую картину, а тут всё банально и печально.
Да, личка у меня закрыта, сорри.
А какой у него в рейтинге номер и какая платформа?
UPD: с приростом ниже -70% вообще не видно сигналов, видать нужна именно ссылка на сам сигнал, чтоб его увидеть
хотел дать ссыль на интересующий сигнал, но чо то не могу написать в личку
напиши мне , отвечу
хотел дать ссыль на интересующий сигнал, но чо то не могу написать в личку
напиши мне , отвечу
да уже прислали ссылку, спасибо
<===== 2020 =====>
ага, добил я все таки, год назад идея (в ноябре), вот конечный вариант модели торговой системы, тока что закончиллл (сразу говорю, не подглядывает;))))) :
скока раз порывался выложить сюда код от разочарования, не счесть
лана хоть сдержался
трендовая ;)
говорю же, можно предсказать, даже погоду, был бы график