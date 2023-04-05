От теории к практике - страница 1756
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не хами, это не добавит тебе знаний и умений
Никто и не хамит, вы кто?
ты хочешь увидеть мой паспорт? или какой другой документ? мож налоговую декларацию сразу запросишь?пустобрех ты...
ты хочешь увидеть мой паспорт? или какой другой документ? мож налоговую декларацию сразу запросишь?пустобрех ты...
Зачем, просто имя, фамилию, как положено. Сегодня вы автомат, завтра пулемет. Флуда и так много
Кроме флуда ты ничего более не генерируешь. И флудишь ты, как пулемёт.
Ничего полезного ты не в состоянии выдать, умеешь только гадить.
может кому-то и поможет спуститься с небес на землю) Построить занимает пять минут, а экономит несколько лет бесполезных исследований)))
PS: ничего не стоит подогнать распределение под показательное и построить точь в точь такой же график как на рынках=)
Ну это уже сами как-нибудь)
может кому-то и поможет спуститься с небес на землю) Построить занимает пять минут а экономит несколько лет бесполезных исследований)))
PS: ничего не стоит подогнать распределение под показательное и построить точь в точь такой же график как на рынках=)
Ну это уже сами как-нибудь)
а ведь может быть?
да ладно..не будем показывать пальцем, но чуть выше есть люди которые стремительно это обыгрывают, раз за разом, по нескольку раз в год :-)
вот настроил) теперь хрен отличишь) Н - неслучайность говорили они =) даже ГЭПы присутствуют но тут уж сами настраиваете по своему вкусу=) А то тут умники сейчас начнут меня закидывать помидорами))
PS: отличия от этого графика начинаются в кризисы. и все. но и кризис вы там же можете сделать. пару чисел поменять и вуаля)
Все что вы имеете в распоряжении по факту - это кластерная волатильность.
Все остальное - сплошной рандом.
вот настроил) теперь хрен отличишь) Н - неслучайность говорили они =) даже ГЭПы присутствуют но тут уж сами настраиваете по своему вкусу=) А то тут умники сейчас начнут меня закидывать помидорами))
PS: отличия от этого графика начинаются в кризисы. и все. но и кризис вы там же можете сделать. пару чисел поменять и вуаля)
Все что вы имеете в распоряжении по факту - это кластерная волатильность.
Все остальное - сплошной рандом.
Спасибо, ЧЕ! Поддержки, сопротивления, каналы, волны, .... Все присутствует)))
Спасибо, ЧЕ! Поддержки, сопротивления, каналы, волны, .... Все присутствует)))
всегда рад помочь начинающим и "профессионалам" не потерять своих кровных)
В архиве присутствует Excel файл генерации рыночных движений)
По сути я там взял только 5 тиков из них построил бары учел кластерную волатильность, можно туда же впилить рандомное изменение тиков и т.д. чем больше рандома впилите тем более реальную картину рынка получите.
Но суть в том что чем больше вы будете впиливать рандомных процессов тем более мультиколлинеарную картинку получите.
то есть куча случайных процессов создают видимость трендов кризисов и так далее. все что душа пожелает увидеть.
но фокус то в том, что от этого график не перестает быть случайным изначально)
проделайте обратный процесс на реальном графике и узнаете как на самом деле строится грааль.
увидите то, что давно увидел я, узнаете почему Ренат грезит формулЕ. почему он там увидел игру с нулевой суммой, почему все видят в графике что-то свое,
на все вопросы "почему" вы найдете там ответ.И еще поймете, что цена если и ходит неслучайно, то только вертикально вверх или вниз на что и наткнулся и слился Alexander_K, но никак не вбок) случайный процесс никогда не преодолеет вертикальное неслучайное движение рынка.