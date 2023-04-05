От теории к практике - страница 1756

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Олег avtomat:

не хами, это не добавит тебе знаний и умений

Никто и не хамит, вы кто?
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Vladimir Baskakov:
Никто и не хамит, вы кто?

ты хочешь увидеть мой паспорт? или какой другой документ? мож налоговую декларацию сразу запросишь?

пустобрех ты...
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Олег avtomat:

ты хочешь увидеть мой паспорт? или какой другой документ? мож налоговую декларацию сразу запросишь?

пустобрех ты...
Зачем, просто имя, фамилию, как положено. Сегодня вы автомат, завтра пулемет. Флуда и так много
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Vladimir Baskakov:
Зачем, просто имя, фамилию, как положено. Сегодня вы автомат, завтра пулемет. Флуда и так много

Кроме флуда ты ничего более не генерируешь. И флудишь ты, как пулемёт.

Ничего полезного ты не в состоянии выдать, умеешь только гадить.

 

может кому-то и поможет спуститься с небес на землю) Построить занимает пять минут, а экономит несколько лет бесполезных исследований)))

PS: ничего не стоит подогнать распределение под показательное и построить точь в точь такой же график как на рынках=)

Ну это уже сами как-нибудь)

Файлы:
kg383dcex_hid.zip  68 kb
 
Martin CHEguevara:

может кому-то и поможет спуститься с небес на землю) Построить занимает пять минут а экономит несколько лет бесполезных исследований)))

PS: ничего не стоит подогнать распределение под показательное и построить точь в точь такой же график как на рынках=)

Ну это уже сами как-нибудь)

да ладно..не будем показывать пальцем, но чуть выше есть люди которые стремительно это обыгрывают, раз за разом, по нескольку раз в год :-)
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а ведь может быть?


 
Maxim Kuznetsov:
да ладно..не будем показывать пальцем, но чуть выше есть люди которые стремительно это обыгрывают, раз за разом, по нескольку раз в год :-)

вот настроил) теперь хрен отличишь) Н - неслучайность  говорили они =) даже ГЭПы присутствуют но тут уж сами настраиваете по своему вкусу=) А то тут умники сейчас начнут меня закидывать помидорами))

PS: отличия от этого графика начинаются в кризисы. и все. но и кризис вы там же можете сделать. пару чисел поменять и вуаля)

Все что вы имеете в распоряжении по факту - это кластерная волатильность.

Все остальное - сплошной рандом.

Файлы:
l13lelow_bvz.zip  78 kb
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Martin CHEguevara:

вот настроил) теперь хрен отличишь) Н - неслучайность  говорили они =) даже ГЭПы присутствуют но тут уж сами настраиваете по своему вкусу=) А то тут умники сейчас начнут меня закидывать помидорами))

PS: отличия от этого графика начинаются в кризисы. и все. но и кризис вы там же можете сделать. пару чисел поменять и вуаля)

Все что вы имеете в распоряжении по факту - это кластерная волатильность.

Все остальное - сплошной рандом.

Спасибо, ЧЕ! Поддержки, сопротивления, каналы, волны, .... Все присутствует)))

 
Oleg Bondarev:

Спасибо, ЧЕ! Поддержки, сопротивления, каналы, волны, .... Все присутствует)))

всегда рад помочь начинающим и "профессионалам" не потерять своих кровных)

В архиве присутствует Excel файл генерации рыночных движений)

По сути я там взял только 5 тиков из  них построил бары учел кластерную волатильность, можно туда же впилить рандомное изменение тиков и т.д. чем больше рандома впилите тем более реальную картину рынка получите. 

Но суть в том что чем больше вы будете впиливать рандомных процессов тем более мультиколлинеарную картинку получите.

то есть куча случайных процессов создают видимость трендов кризисов и так далее. все что душа пожелает увидеть.

но фокус то в том, что от этого график не перестает быть случайным изначально)



проделайте обратный процесс на реальном графике и узнаете как на самом деле строится грааль.

увидите то, что давно увидел я, узнаете почему Ренат грезит формулЕ. почему он там увидел игру с нулевой суммой, почему все видят в графике что-то свое,

на все вопросы "почему" вы найдете там ответ.

И еще поймете, что цена если и ходит неслучайно, то только вертикально вверх или вниз на что и наткнулся и слился Alexander_K, но никак не вбок) случайный процесс никогда не преодолеет вертикальное неслучайное движение рынка.
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