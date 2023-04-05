От теории к практике - страница 1758
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конечно, для непосредственно крупных государственных структур нет.
Для наблюдателя, то есть Тебя или Меня - да.
Рена..я не пытаюсь тут никого опровергнуть, я как всегда показываю факты.
Не все могут принять правду такой какая она есть особенно например как olegavtomat, который 10 лет надеется, что рынок неслучаен как тут уж после этого послушать такого "полоумного мистера Че")))
Слушать меня или не слушать, принимать во внимание факты или строить воздушные замки - сугубо дело каждого)
Ты совершенно не понимаешь то, что я делаю, поэтому и реакция твоя на мои действия именно такая.
Ну а коль скоро здесь уж так стало заведено, то и я позволю себе продемонстрировать результат работы на реальном счёте (открыт этот счёт 2019.10.28)
.
Ты совершенно не понимаешь то, что я делаю, поэтому и реакция твоя на мои действия именно такая.
Ну а коль скоро здесь уж так стало заведено, то и я позволю себе продемонстрировать результат работы на реальном счёте (открыт этот счёт 2019.10.28)
.
ну нормально....
на демо хуже чем на реале,
нонсенс
Ты совершенно не понимаешь то, что я делаю, поэтому и реакция твоя на мои действия именно такая.
Ну а коль скоро здесь уж так стало заведено, то и я позволю себе продемонстрировать результат работы на реальном счёте (открыт этот счёт 2019.10.28)
Браво, Олег!
Я иногда посматриваю за твоими результатами и вижу реальный прогресс.
Физика - forever! Я ж говорил!
ну нормально....
на демо хуже чем на реале,
нонсенс
нет, не нонсенс.
На реале соблюдаются ограничения рисков.
На демо поставлены очень высокие цели, поэтому и риски намного завышены.
нет, не нонсенс.
На реале соблюдаются ограничения рисков.
На демо поставлены очень высокие цели, поэтому и риски намного завышены.
согласен
но демо плюсом оттачивает достижение некой цели,
шлифует стратегию
Браво, Олег!
Я иногда посматриваю за твоими результатами и вижу реальный прогресс.
Физика - forever! Я ж говорил!
Здесь просто очень многие не понимают того, чего я стремлюсь добиться на демо-счёте, и к тому же экстраполируют это своё непонимание на мои реальные счета.
Хотя я много раз говорил, что задача-минимум мною давно уже решена. А вот задача-максимум пока ещё нет. Именно решением задачи-максимум я и занимаюсь на демо. А реал тем временем размеренно тикает.
Желаю успехов и тебе в этом непростом деле!
Ты совершенно не понимаешь то, что я делаю, поэтому и реакция твоя на мои действия именно такая.
Ну а коль скоро здесь уж так стало заведено, то и я позволю себе продемонстрировать результат работы на реальном счёте (открыт этот счёт 2019.10.28)
.
коль тут заведено одновременно открыть 30 сделок, а потом, при выходе в малейший плюс, одновременно закрыть 30 сделок.
а на графике баланса это будет выглядеть как будто это 30 разных сделок, открытых в разное время.
коль тут заведено одновременно открыть 30 сделок, а потом, при выходе в малейший плюс, одновременно закрыть 30 сделок.
а на графике баланса это будет выглядеть как будто это 30 разных сделок, открытых в разное время.
ты как всегда городишь чушь -- для тебя это норма.
Ты совершенно не понимаешь то, что я делаю, поэтому и реакция твоя на мои действия именно такая.
Ну а коль скоро здесь уж так стало заведено, то и я позволю себе продемонстрировать результат работы на реальном счёте (открыт этот счёт 2019.10.28)
не епрст!) ну наконец-то!)) Олег Я за Тебя очень рад!)) реально!) Это аттракторы так у Тебя работают что-ли?Да я то понимаю) Я давно следил за Твоей веткой которая аж с 2011 года ведется)
не епрст!) ну наконец-то!)) Олег Я за Тебя очень рад!)) реально!) Это аттракторы так у Тебя работают что-ли?Да я то понимаю) Я давно следил за Твоей веткой которая аж с 2011 года ведется)
Аттрактор -- это притягивающее множество.
И это действительно работает.