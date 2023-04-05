От теории к практике - страница 1754

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Vladimir Baskakov:
Йенку надо брать, стартует на север

Пока видно только ослабление йены. 

По ней хороший фундамент, или почему её покупать?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Пока видно только ослабление йены. 

По ней хороший фундамент, или почему её покупать?

Нет, это была коррекция. Цель ближайшая 112
 
Vladimir Baskakov:
Нет, это была коррекция. Цель ближайшая 112

Так вы сначала определитесь, покупать йену, или продавать.

Сначала говорите что нужно брать, а сейчас что продавать.

Что следующее?

P.S. 21 век на дворе, а большинство не могут изложить свои мысли, как вроде живём в Каменном веке где не умели не писать не читать.
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Так вы сначала определитесь, покупать йену, или продавать.

Сначала говорите что нужно брать, а сейчас что продавать.

Что следующее?

P.S. 21 век на дворе, а большинство не могут изложить свои мысли, как вроде живём в Каменном веке где не умели не писать не читать.
Вам понятие север о чем-нибудь говорит?
 
Alexander_K:
И, все ж таки, я нарвался на тренд по USDCAD... Негодяй этот луни.... И прет и прет вверх и никакой индикатор разладки не помог. Тьфу...
Все произошло вполне логично. 
 
Vladimir Baskakov:
Вам понятие север о чем-нибудь говорит?

Конечно, это укрепление йены. Север - это рост.

[Удален]  

Свойства дробей (ежели кто не знает):

если USD/JPY на север (тобишь растёт), то это означает, что растёт USD или падает JPY.

Их взаимное движение может иметь более сложный характер, но для быстрого соображения этого достаточно.

Теперь вопрос: енка растёт?

;))

[Удален]  
Олег avtomat:

Свойства дробей (ежели кто не знает):

если USD/JPY на север (тобишь растёт), то это означает, что растёт USD или падает JPY.

Их взаимное движение может иметь более сложный характер, но для быстрого соображения этого достаточно.

Теперь вопрос: енка растёт?

;))

Хорошо для вас перепишу.
Надо покупать валютную пару USDJPY.
Покупать означает - будет расти или проще - пойдёт на север.
Так нормально?
 
Vladimir Baskakov:
Йенку надо брать, стартует на север

Тут согласен.

 
Vladimir Baskakov:
Вам понятие север о чем-нибудь говорит?

Олег вон дал ответ, что растёт, и что падает.

Ну и впоследок:

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От теории к практике

Vladimir Baskakov, 2019.11.20 16:11

Йенку надо брать, стартует на север

Ну а вот график фьюча на йену, прям с терминала.

Где вы видите "На север"?


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