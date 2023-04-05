От теории к практике - страница 1754
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Йенку надо брать, стартует на север
Пока видно только ослабление йены.
По ней хороший фундамент, или почему её покупать?
Пока видно только ослабление йены.
По ней хороший фундамент, или почему её покупать?
Нет, это была коррекция. Цель ближайшая 112
Так вы сначала определитесь, покупать йену, или продавать.
Сначала говорите что нужно брать, а сейчас что продавать.
Что следующее?P.S. 21 век на дворе, а большинство не могут изложить свои мысли, как вроде живём в Каменном веке где не умели не писать не читать.
Так вы сначала определитесь, покупать йену, или продавать.
Сначала говорите что нужно брать, а сейчас что продавать.
Что следующее?P.S. 21 век на дворе, а большинство не могут изложить свои мысли, как вроде живём в Каменном веке где не умели не писать не читать.
И, все ж таки, я нарвался на тренд по USDCAD... Негодяй этот луни.... И прет и прет вверх и никакой индикатор разладки не помог. Тьфу...
Вам понятие север о чем-нибудь говорит?
Конечно, это укрепление йены. Север - это рост.
Свойства дробей (ежели кто не знает):
если USD/JPY на север (тобишь растёт), то это означает, что растёт USD или падает JPY.
Их взаимное движение может иметь более сложный характер, но для быстрого соображения этого достаточно.
Теперь вопрос: енка растёт?
;))
Свойства дробей (ежели кто не знает):
если USD/JPY на север (тобишь растёт), то это означает, что растёт USD или падает JPY.
Их взаимное движение может иметь более сложный характер, но для быстрого соображения этого достаточно.
Теперь вопрос: енка растёт?
;))
Йенку надо брать, стартует на север
Тут согласен.
Вам понятие север о чем-нибудь говорит?
Олег вон дал ответ, что растёт, и что падает.
Ну и впоследок:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Vladimir Baskakov, 2019.11.20 16:11Йенку надо брать, стартует на север
Ну а вот график фьюча на йену, прям с терминала.
Где вы видите "На север"?