От теории к практике - страница 1760

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Martin CHEguevara:


кстати Рена хотел спросить у Тебя, работа моей системы чем то напоминает канат, который тем больше стягивается в прибыль чем сильнее котировка старается "брыкаться" и чем больше времени проходит... у Тебя такая же хрень получилась?

примерно

они все одинаковые, работают только по разному

 
Sergey Chalyshev:

На бирже сможешь такое продемонстрировать, хотя бы на демо-контуре ММВБ?

мне бы тут набраться сначала
 
Martin CHEguevara:

Почему я спрашиваю, да просто интересно что убыток даже если 100 ордеров открыто практически равен нулю. ну максимум долларов 10-15...а прибыль во много раз превышает максимальную просадку. 

Ты же этой темой занимался...в чем причина такой производительности. откуда такая прибыль берется?

Просто у меня так робот ордера молотит что тут сам черт не разберет как он зарабатывает. А зарабатывает он так быстро, что я сам не пойму на чем он заработал.

Я только и знаю что центром притяжения всего есть шум рынка. и все. может ты что подскажешь?

хочу поняв принцип сделать систему эффективнее чтобы не по 10-20 ордеров было, а всегда только два buy и sell=)

так будет комиссии и спреда меньше а значит и прибыль гораздо больше.

вот это уже вопрос интимный, т.к. подробности работы стратегии знаешь только ты

какой бы не была стратегия, я знаю только одно

должно работать так:


 
Разве по граалю можно торговать? Он же святой, его нельзя трогать.
 
Vladimir Baskakov:
Я к тому, что тут за мониторинг денег не берут, а скрины это как-то несерьёзно. Через пост утверждать , что я всех там вертел. А по сути в этой ветке у пяти завсегдатаев нет мониторинга

доказательство это только памм или сигнал или мониторинг.

всё остальное - это тупо рисование картинок от форумных балаболов.

 
вот почему на форуме одни граалисты, а на сигналах одни сливаторы?

почему так?

наверное все граалисты идут на форум, а сливаторы идут сигналы открывать... наверное так...
[Удален]  
danminin:

доказательство это только памм или сигнал или мониторинг.

всё остальное - это тупо рисование картинок от форумных балаболов.

Я чего переживаю, как бы они все деньги с форекса не забрали, а то нам ничего не останется.
Как включат индикатор разладки так все, суши весла
 
Renat Akhtyamov:

какой бы не была стратегия, я знаю только одно

должно работать так:

Эквити может быть выше баланса когда есть фиктивное закрытие встречным ордером, но без их удаления. То есть, выходит что смотреть надо на то что меньше, эквити или баланс - это показывает реальную прибыль, а не на эквити или баланс... Либо перед этим все встречные ордера сложить и нескомпенсированный остаток покажет реальное состояние...

То что в мониторинге иногда показывают баланс или только эквити - это конечно малограмотность, показывает что они не знают про висячие встречные ордера, которыми можно нарисовать что угодно.

 
Sergey Chalyshev:

Лучше сразу на МТ5 нетто счет, будет всего 1 (ордер) позиция. Спред сильно экономится при таком большом количестве ордеров.

Если будет 1 ордер, то тогда вся махинация с кривой баланса в мониторинге не получится. )) Спред не экономится - он всегда постоянный от оборота, это маржа экономится, но есть ДЦ которые за встречные ордеры маржу не берут.
 
Andrei:

Эквити может быть выше баланса когда есть фиктивное закрытие встречным ордером, но без их удаления. То есть, выходит что смотреть надо на то что меньше, эквити или баланс - это показывает реальную прибыль, а не на эквити или баланс... Либо перед этим все встречные ордера сложить и нескомпенсированный остаток покажет реальное состояние...

То что в мониторинге иногда показывают баланс или только эквити - это конечно малограмотность, показывает что они не знают про висячие встречные ордера, которыми можно нарисовать что угодно.

Обычно выглядит так)) Для наглядности скопировал с какого то сигнала. Упорный парень.)

Свопы сожрали 30 000 прибыли.)

У Рената может так же случиться.

Ypir

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