От теории к практике - страница 1760
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кстати Рена хотел спросить у Тебя, работа моей системы чем то напоминает канат, который тем больше стягивается в прибыль чем сильнее котировка старается "брыкаться" и чем больше времени проходит... у Тебя такая же хрень получилась?
примерно
они все одинаковые, работают только по разному
На бирже сможешь такое продемонстрировать, хотя бы на демо-контуре ММВБ?
Почему я спрашиваю, да просто интересно что убыток даже если 100 ордеров открыто практически равен нулю. ну максимум долларов 10-15...а прибыль во много раз превышает максимальную просадку.
Ты же этой темой занимался...в чем причина такой производительности. откуда такая прибыль берется?
Просто у меня так робот ордера молотит что тут сам черт не разберет как он зарабатывает. А зарабатывает он так быстро, что я сам не пойму на чем он заработал.
Я только и знаю что центром притяжения всего есть шум рынка. и все. может ты что подскажешь?
хочу поняв принцип сделать систему эффективнее чтобы не по 10-20 ордеров было, а всегда только два buy и sell=)
так будет комиссии и спреда меньше а значит и прибыль гораздо больше.
вот это уже вопрос интимный, т.к. подробности работы стратегии знаешь только ты
какой бы не была стратегия, я знаю только одно
должно работать так:
Я к тому, что тут за мониторинг денег не берут, а скрины это как-то несерьёзно. Через пост утверждать , что я всех там вертел. А по сути в этой ветке у пяти завсегдатаев нет мониторинга
доказательство это только памм или сигнал или мониторинг.
всё остальное - это тупо рисование картинок от форумных балаболов.
почему так?
наверное все граалисты идут на форум, а сливаторы идут сигналы открывать... наверное так...
доказательство это только памм или сигнал или мониторинг.
всё остальное - это тупо рисование картинок от форумных балаболов.
какой бы не была стратегия, я знаю только одно
должно работать так:
Эквити может быть выше баланса когда есть фиктивное закрытие встречным ордером, но без их удаления. То есть, выходит что смотреть надо на то что меньше, эквити или баланс - это показывает реальную прибыль, а не на эквити или баланс... Либо перед этим все встречные ордера сложить и нескомпенсированный остаток покажет реальное состояние...
То что в мониторинге иногда показывают баланс или только эквити - это конечно малограмотность, показывает что они не знают про висячие встречные ордера, которыми можно нарисовать что угодно.
Лучше сразу на МТ5 нетто счет, будет всего 1 (ордер) позиция. Спред сильно экономится при таком большом количестве ордеров.
Эквити может быть выше баланса когда есть фиктивное закрытие встречным ордером, но без их удаления. То есть, выходит что смотреть надо на то что меньше, эквити или баланс - это показывает реальную прибыль, а не на эквити или баланс... Либо перед этим все встречные ордера сложить и нескомпенсированный остаток покажет реальное состояние...
То что в мониторинге иногда показывают баланс или только эквити - это конечно малограмотность, показывает что они не знают про висячие встречные ордера, которыми можно нарисовать что угодно.
Обычно выглядит так)) Для наглядности скопировал с какого то сигнала. Упорный парень.)
Свопы сожрали 30 000 прибыли.)
У Рената может так же случиться.