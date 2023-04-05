От теории к практике - страница 1761
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Обычно выглядит так)) Для наглядности скопировал с какого то сигнала. Упорный парень.)
Свопы сожрали 30 000 прибыли.)
У Рената может так же случиться.
То что в мониторинге иногда показывают баланс или только эквити - это конечно малограмотность
да, они малограмотны, эти людишки.
показывают только баланс, а эквити не показывают.
хотя уже все умеют график баланса делать прямой линией.
закрывать только прибыльные сделки, а все убыточные локировать.
график баланса давно уже никто серьезно не воспринимает.
У Рената может так же случиться.
у Рената очевидно наоборот - эквити растёт, баланс нет (всё что вырастает - под вывод). Когда рынок взбрыкнёт против него, он всё одно в плюсе
у Рената очевидно наоборот - эквити растёт, баланс нет (всё что вырастает - под вывод). Когда рынок взбрыкнёт против него, он всё одно в плюсе
Я за то, что бы все зарабатывали. В мире денег много.
Он не показывает всю информацию. Юмор ценю))
До кучи, опубликую свой отчет за этот месяц:
Пока +29.7%... А надо хотя бы +50%
Буду и далее молиться и осенять Крестным Знамением монитор. Жажда Грааля сильнее меня...
До кучи, опубликую свой отчет за этот месяц:
Пока +29.7%... А надо хотя бы +50%
Буду и далее молиться и осенять Крестным Знамением монитор. Жажда Грааля сильнее меня...
Святая вода в блок питания помогает лучше
Эквити может быть выше баланса когда есть фиктивное закрытие встречным ордером, но без их удаления. То есть, выходит что смотреть надо на то что меньше, эквити или баланс - это показывает реальную прибыль, а не на эквити или баланс... Либо перед этим все встречные ордера сложить и нескомпенсированный остаток покажет реальное состояние...
То что в мониторинге иногда показывают баланс или только эквити - это конечно малограмотность, показывает что они не знают про висячие встречные ордера, которыми можно нарисовать что угодно.
Не согласен. Смотреть надо эквити.
До кучи, опубликую свой отчет за этот месяц:
Пока +29.7%... А надо хотя бы +50%
Буду и далее молиться и осенять Крестным Знамением монитор. Жажда Грааля сильнее меня...
Лучше бы на светлую сторону бы перешли с темной и перестали бы идолам кланяться, тогда глядишь бы и обрящили... вечную жисть. ))
Не согласен. Смотреть надо эквити.
Открытые ордера в балансе сидят, если там в сумме минус, то и баланс будет ниже эквити. Простая арифметика.
Обычно выглядит так)) Для наглядности скопировал с какого то сигнала. Упорный парень.)
Свопы сожрали 30 000 прибыли.)
У Рената может так же случиться.
Ту же картинку можно нарисовать если поменять эквити и баланс местами.)) Но тогда нужно висяков захеджирванных много держать. ))