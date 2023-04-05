От теории к практике - страница 1761

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Uladzimir Izerski:

Обычно выглядит так)) Для наглядности скопировал с какого то сигнала. Упорный парень.)

Свопы сожрали 30 000 прибыли.)

У Рената может так же случиться.


Это джокер? Поэтому и убрали из лк?
 
Andrei:


То что в мониторинге иногда показывают баланс или только эквити - это конечно малограмотность

да, они малограмотны, эти людишки.

показывают только баланс, а эквити не показывают.

хотя уже все умеют график баланса делать прямой линией.
закрывать только прибыльные сделки, а все убыточные локировать.

график баланса давно уже никто серьезно не воспринимает.

 
Uladzimir Izerski:

У Рената может так же случиться.


у Рената очевидно наоборот - эквити растёт, баланс нет (всё что вырастает - под вывод). Когда рынок взбрыкнёт против него, он всё одно в плюсе

 
Maxim Kuznetsov:

у Рената очевидно наоборот - эквити растёт, баланс нет (всё что вырастает - под вывод). Когда рынок взбрыкнёт против него, он всё одно в плюсе

Я за то, что бы все зарабатывали. В мире денег много.

Он не показывает всю информацию. Юмор ценю))

 

До кучи, опубликую свой отчет за этот месяц:


Пока +29.7%... А надо хотя бы +50%

Буду и далее молиться и осенять Крестным Знамением монитор. Жажда Грааля сильнее меня...

 
Alexander_K:

До кучи, опубликую свой отчет за этот месяц:


Пока +29.7%... А надо хотя бы +50%

Буду и далее молиться и осенять Крестным Знамением монитор. Жажда Грааля сильнее меня...

Святая вода в блок питания помогает лучше

 
Andrei:

Эквити может быть выше баланса когда есть фиктивное закрытие встречным ордером, но без их удаления. То есть, выходит что смотреть надо на то что меньше, эквити или баланс - это показывает реальную прибыль, а не на эквити или баланс... Либо перед этим все встречные ордера сложить и нескомпенсированный остаток покажет реальное состояние...

То что в мониторинге иногда показывают баланс или только эквити - это конечно малограмотность, показывает что они не знают про висячие встречные ордера, которыми можно нарисовать что угодно.

Не согласен. Смотреть надо эквити.

 
Alexander_K:

До кучи, опубликую свой отчет за этот месяц:


Пока +29.7%... А надо хотя бы +50%

Буду и далее молиться и осенять Крестным Знамением монитор. Жажда Грааля сильнее меня...

Лучше бы на светлую сторону бы перешли с темной и перестали бы идолам кланяться, тогда глядишь бы и обрящили... вечную жисть. ))

 
khorosh:

Не согласен. Смотреть надо эквити.

Открытые ордера в балансе сидят, если там в сумме минус, то и баланс будет ниже эквити. Простая арифметика.

 
Uladzimir Izerski:

Обычно выглядит так)) Для наглядности скопировал с какого то сигнала. Упорный парень.)

Свопы сожрали 30 000 прибыли.)

У Рената может так же случиться.

Ту же картинку можно нарисовать если поменять эквити и баланс местами.)) Но тогда нужно висяков захеджирванных много держать. ))

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