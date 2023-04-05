От теории к практике - страница 1751
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Я такого никогда не писал.
потому что плюс переливают в минус, при условии что ордеров больше одного
на одной паре это хорошо заметно
а если много пар, то плюс закрытый по одной паре, перельют в минус по другой (отсюда парный трейдинг и прочее и прочее)
суметь выиграть такой алгоритм очень сложно, но можно
я с этим боролся несколько лет, систем понаписал кучу
но, как говорится, все гораздо проще.
И, все ж таки, я нарвался на тренд по USDCAD... Негодяй этот луни.... И прет и прет вверх и никакой индикатор разладки не помог. Тьфу...
Только стоп или разворотный ордер могут спасти в таких ситуациях.
Только стоп или разворотный ордер могут спасти в таких ситуациях.
ну...
ппц полный
все бы так защищались
;)
только убыток может спасти, да?
ахахаха
И, все ж таки, я нарвался на тренд по USDCAD... Негодяй этот луни.... И прет и прет вверх и никакой индикатор разладки не помог. Тьфу...
а нафига ты его продавал то, а?
ппц...
2019.11.20 12:36:58.334 Grail EURUSD,Monthly: close #ХХХХХХХХХ buy 0.01 USDCAD at 1.3229 at price 1.3296
за сегодня:
ну...
ппц полный
все бы так защищались
;)
только убыток может спасти, да?
ахахаха
Да, если цена пошла против вашего ордера, других вариантов нет. Можно конечно попытаться пересидеть, но это связано с опасностью ещё больших потерь.
Да, если цена пошла против вашего ордера, других вариантов нет. Можно конечно попытаться пересидеть, но это связано с опасностью ещё больших потерь.
счаззззз, буду я пережидать или в убыток торговать, делать мне не х...
есть варианты, и их горы
но самый крутой только в Grail
ищите
давай только без мозговой каши
Он по другому не может.
И, все ж таки, я нарвался на тренд по USDCAD... Негодяй этот луни.... И прет и прет вверх и никакой индикатор разладки не помог. Тьфу...
Переходи на минутки и не мучай себе мозги. На минутках хоть протестировать сможешь нормально.