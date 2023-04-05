От теории к практике - страница 1751

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Martin CHEguevara:
Я такого никогда не писал. 
Я и так понимаю что будет ноль. Но нуля на рынке не бывает никогда. 
На самом деле прибыльную систему легко сделать зная лишь что у распределения вероятностей есть предел.и все в принципе.
Ну да, ещё что этот предел напрямую зависит от замера времени псевдослучайного процесса)
Берешь М1 разброс маленький, Н1 разброс больше и т.д. но сам алгоритм движения котировок никогда не поменяется. Это настолько очевидно, что увидеть это невооружённым глазом почти что нереально. Ты увидел это созданием своей формулы, я увидел это через элементарную теорию вероятностей, но самое главное конечно же ордерная система по сути если даже анализ очень хорош это ничего не даст без грамотного открытия ордеров (риск стремится к постояннству, а прибыль к бесконечности ну или как Ты это называешь бесконечный рост эквити) это и есть Грааль) 
А по другому слив 100% обеспечен хоть ты что анализируй. 
Самое интересное и этого я никак не могу понять почему если у меня система не закрывает ордера сразу то в конце концов даёт плюс а если закрывает то минус.

Но вообще я примерно понимаю почему, потому что время и есть вероятность, чем больше времени проходит от открытия ордера тем меньше а может и больше вероятность его закрытия, но вероятность колеблется постоянно, а если фиксировать, то и вероятность фиксируется, а это уже не система, а случайность. 

потому что плюс переливают в минус, при условии что ордеров больше одного

на одной паре это хорошо заметно

а если много пар, то плюс закрытый по одной паре, перельют в минус по другой (отсюда парный трейдинг и прочее и прочее)

суметь выиграть такой алгоритм очень сложно, но можно

я с этим боролся несколько лет, систем понаписал кучу

но, как говорится, все гораздо проще.

 
И, все ж таки, я нарвался на тренд по USDCAD... Негодяй этот луни.... И прет и прет вверх и никакой индикатор разладки не помог. Тьфу...
 
Alexander_K:
И, все ж таки, я нарвался на тренд по USDCAD... Негодяй этот луни.... И прет и прет вверх и никакой индикатор разладки не помог. Тьфу...

Только стоп или разворотный ордер могут спасти в таких ситуациях. 

 
khorosh:

Только стоп или разворотный ордер могут спасти в таких ситуациях. 

ну...

ппц полный

все бы так защищались

;)

только убыток может спасти, да?

ахахаха

 
Alexander_K:
И, все ж таки, я нарвался на тренд по USDCAD... Негодяй этот луни.... И прет и прет вверх и никакой индикатор разладки не помог. Тьфу...

а нафига ты его продавал то, а?

ппц...

2019.11.20 12:36:58.334  Grail EURUSD,Monthly: close #ХХХХХХХХХ buy 0.01 USDCAD at 1.3229 at price 1.3296

за сегодня:


 
Индикатор разладки разладился
 
Renat Akhtyamov:

ну...

ппц полный

все бы так защищались

;)

только убыток может спасти, да?

ахахаха

Да, если цена пошла против вашего ордера, других вариантов нет. Можно конечно попытаться пересидеть, но это связано с опасностью ещё больших потерь.

 
khorosh:

Да, если цена пошла против вашего ордера, других вариантов нет. Можно конечно попытаться пересидеть, но это связано с опасностью ещё больших потерь.

счаззззз, буду я пережидать или в убыток торговать, делать мне не х...

есть варианты, и их горы

но самый крутой только в Grail

ищите

 
Maxim Dmitrievsky:


давай только без мозговой каши


Он по другому не может.

 
Alexander_K:
И, все ж таки, я нарвался на тренд по USDCAD... Негодяй этот луни.... И прет и прет вверх и никакой индикатор разладки не помог. Тьфу...


Переходи на минутки и не мучай себе мозги.  На минутках хоть протестировать сможешь нормально.
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