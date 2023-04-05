От теории к практике - страница 1755

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Vitaly Muzichenko:

Олег вон дал ответ, что растёт, и что падает.

Ну и впоследок:

Ну а вот график фьюча на йену, прям с терминала.

Где вы видите "На север"?


Вы вчера в лотах не могли разобраться, сегодня в сторонах света
 
Vladimir Baskakov:
Вы вчера в лотах не могли разобраться, сегодня в сторонах света

В лотах как-раз таки Я могу разобраться прекраснее вас

Это вы почему-то решили что 30 долларов, это 0.3 лота. С чего-бы это?
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Vitaly Muzichenko:

В лотах как-раз таки Я могу разобраться прекраснее вас

Вчера с девушкой не получилось. Я писал 0.03 , не переверайте
 
Vladimir Baskakov:
Вчера с девушкой не получилось

У меня есть моя - обзавидуешься, так что получать ничего не собирался.

 

давайте, давайте про еньку, по более

её аж колбасит, бедненькую, от ваших прений

вот, крою, и профиты хорошие на ней пошли, не нарадуюсь прям:


;))))
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Vitaly Muzichenko:

У меня есть моя - обзавидуешься, так что получать ничего не собирался.

Мне это вообще параллельно, кто у вас есть. Не об этом речь была, ну да ладно, вы как прицепитесь
 
Vladimir Baskakov:
Мне это вообще параллельно, кто у вас есть. Не об этом речь была, ну да ладно, вы как прицепитесь

Только по существу вопроса - не более!

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Vladimir Baskakov:
Хорошо для вас перепишу.
Надо покупать валютную пару USDJPY.
Покупать означает - будет расти или проще - пойдёт на север.
Так нормально?

это не для меня, это для тебя, чтобы ты умел правильно выражать свои мысли

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Олег avtomat:

это не для меня, это для тебя, чтобы ты умел правильно выражать свои мысли

Не интересует мнение человека без имени
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Vladimir Baskakov:
Не интересует мнение человека без имени

не хами, юноша, это не добавит тебе знаний и умений

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