От теории к практике - страница 1755
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Олег вон дал ответ, что растёт, и что падает.
Ну и впоследок:
Ну а вот график фьюча на йену, прям с терминала.
Где вы видите "На север"?
Вы вчера в лотах не могли разобраться, сегодня в сторонах света
В лотах как-раз таки Я могу разобраться прекраснее васЭто вы почему-то решили что 30 долларов, это 0.3 лота. С чего-бы это?
В лотах как-раз таки Я могу разобраться прекраснее вас
Вчера с девушкой не получилось
У меня есть моя - обзавидуешься, так что получать ничего не собирался.
давайте, давайте про еньку, по более
её аж колбасит, бедненькую, от ваших прений
вот, крою, и профиты хорошие на ней пошли, не нарадуюсь прям:
У меня есть моя - обзавидуешься, так что получать ничего не собирался.
Мне это вообще параллельно, кто у вас есть. Не об этом речь была, ну да ладно, вы как прицепитесь
Только по существу вопроса - не более!
Хорошо для вас перепишу.
это не для меня, это для тебя, чтобы ты умел правильно выражать свои мысли
это не для меня, это для тебя, чтобы ты умел правильно выражать свои мысли
Не интересует мнение человека без имени
не хами, юноша, это не добавит тебе знаний и умений