От теории к практике - страница 1669

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Alexander_K:

Вопрос - применял ли ты индикатор Колдуна к EUR и USD отдельно? Каковы результаты? Двигался ли дальше, ведь все-таки мы торгуем именно частное EUR/USD?


Делал два ряда приращений с каналами для каждой валюты. 

Вход если одна например пробила верхний, другая нижний пределы и наоборот - результат такой же , что и с изначальной парой. Может проблема в разной скорости схождения.. Х.З.

Пробовал корреляцией , допустим  сумма приращений EURUSD пробила верхний предел , корреляция EUR к USD  > 0.9 , по логике EUR должна дешеветь и как бы корреляция говорит, что валюты должны двигаться разно-направленно , но не тут-то было.  (может потому что скользящее окно ? как бы смещается)


Вот это скользящее окно как бы вносит муть во все это дело. Приращения цены не коррелируют с приращениями суммы и т.д. Вот если построишь модель, что у тебя будет фиксированная точка отсчета на начало недели и к ней суммировать приращения, то корреляция полная. Но канал строить фиг его знает по какой формуле.

 

Я уже не помню сумма приращений входит в три стандартных отклонения (по классической формуле) ?  Не охото просто проверять , тошнит уже от этих сумм.

 

"Должны"..

Единственное, что форекс "должен", так это сливать любой мартин рано или поздно. Чаще рано (до того, как мартин заработает 100%+).

Попытки заработать на каких-то тут "должен", приходят к "покупкам в перекупленности" и, в итоге, получать еще пару перекупленностей в плечи.

 
Evgeniy Chumakov:


Делал два ряда приращений с каналами для каждой валюты. 

Вход если одна например пробила верхний, другая нижний пределы и наоборот - результат такой же , что и с изначальной парой. Может проблема в разной скорости схождения..

А отдельно EUR и USD давали прибыль? Меня интересует сейчас именно этот вопрос. К частному  EUR/USD мы потом доберемся и умные люди может что подскажут.

Важно, чтобы EUR и USD по-отдельности давали профит.

Если эта тема совсем надоела - скинь в личку ряд EUR/USD и отдельно EUR и USD. Сам проанализирую.

 
Alexander_K:

А отдельно EUR и USD давали прибыль?


А как узнать , на графике суммы они все к нулю сходятся .

 
Alexander_K:

Если эта тема совсем надоела - скинь в личку ряд EUR/USD и отдельно EUR и USD. Сам проанализирую.


Скинул в личку EURUSD . По ценам открытия минутки. Там два файла , отличаются последовательностью по дате (возрастание/ убывание)


Жду картинок с исследованиями, а то скучно в последнее время на форуме.
 
Alexander_K:

А отдельно EUR и USD давали прибыль? Меня интересует сейчас именно этот вопрос. К частному  EUR/USD мы потом доберемся и умные люди может что подскажут.

Важно, чтобы EUR и USD по-отдельности давали профит.

Если эта тема совсем надоела - скинь в личку ряд EUR/USD и отдельно EUR и USD. Сам проанализирую.

Отдельно можно добыть только индексы, т.к. цена у валюты бывает только при размене одной на другую.
 

Графики:

Зеленый - EURUSD

Красный - USD

Синий - EUR

 

Гистограммы приращений:

Красный - EURUSD

Синий - USD

Зеленый - EUR

 

Не, все равно, распределения EUR и USD не являются нормальными.

Без разницы с чем работать - с частным EUR/USD либо с EUR и USD по отдельности. Тьфу. Пропади все пропадом...

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