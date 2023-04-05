От теории к практике - страница 1669
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Вопрос - применял ли ты индикатор Колдуна к EUR и USD отдельно? Каковы результаты? Двигался ли дальше, ведь все-таки мы торгуем именно частное EUR/USD?
Делал два ряда приращений с каналами для каждой валюты.
Вход если одна например пробила верхний, другая нижний пределы и наоборот - результат такой же , что и с изначальной парой. Может проблема в разной скорости схождения.. Х.З.
Пробовал корреляцией , допустим сумма приращений EURUSD пробила верхний предел , корреляция EUR к USD > 0.9 , по логике EUR должна дешеветь и как бы корреляция говорит, что валюты должны двигаться разно-направленно , но не тут-то было. (может потому что скользящее окно ? как бы смещается)
Вот это скользящее окно как бы вносит муть во все это дело. Приращения цены не коррелируют с приращениями суммы и т.д. Вот если построишь модель, что у тебя будет фиксированная точка отсчета на начало недели и к ней суммировать приращения, то корреляция полная. Но канал строить фиг его знает по какой формуле.
Я уже не помню сумма приращений входит в три стандартных отклонения (по классической формуле) ? Не охото просто проверять , тошнит уже от этих сумм.
"Должны"..
Единственное, что форекс "должен", так это сливать любой мартин рано или поздно. Чаще рано (до того, как мартин заработает 100%+).
Попытки заработать на каких-то тут "должен", приходят к "покупкам в перекупленности" и, в итоге, получать еще пару перекупленностей в плечи.
Делал два ряда приращений с каналами для каждой валюты.
Вход если одна например пробила верхний, другая нижний пределы и наоборот - результат такой же , что и с изначальной парой. Может проблема в разной скорости схождения..
А отдельно EUR и USD давали прибыль? Меня интересует сейчас именно этот вопрос. К частному EUR/USD мы потом доберемся и умные люди может что подскажут.
Важно, чтобы EUR и USD по-отдельности давали профит.
Если эта тема совсем надоела - скинь в личку ряд EUR/USD и отдельно EUR и USD. Сам проанализирую.
А отдельно EUR и USD давали прибыль?
А как узнать , на графике суммы они все к нулю сходятся .
Если эта тема совсем надоела - скинь в личку ряд EUR/USD и отдельно EUR и USD. Сам проанализирую.
Скинул в личку EURUSD . По ценам открытия минутки. Там два файла , отличаются последовательностью по дате (возрастание/ убывание)
Жду картинок с исследованиями, а то скучно в последнее время на форуме.
А отдельно EUR и USD давали прибыль? Меня интересует сейчас именно этот вопрос. К частному EUR/USD мы потом доберемся и умные люди может что подскажут.
Важно, чтобы EUR и USD по-отдельности давали профит.
Если эта тема совсем надоела - скинь в личку ряд EUR/USD и отдельно EUR и USD. Сам проанализирую.
Графики:
Зеленый - EURUSD
Красный - USD
Синий - EUR
Гистограммы приращений:
Красный - EURUSD
Синий - USD
Зеленый - EUR
Не, все равно, распределения EUR и USD не являются нормальными.
Без разницы с чем работать - с частным EUR/USD либо с EUR и USD по отдельности. Тьфу. Пропади все пропадом...