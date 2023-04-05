От теории к практике - страница 1671

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Renat Akhtyamov:

да хз

переоткрыть надо, чтобы не путаться

Ну неужели реал?

Удачных торгов. И крепких нервов! :)

 
Макс:

Ну неужели реал?

Удачных торгов. И крепких нервов! :)

Спасибо!

Год с формулой парился, нанести на чарт не мог.

[Удален]  
https://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf
 
Maxim Dmitrievsky:
https://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf

Спасибо, Макс! Где ты это все находишь? Обязательно прочитаю.

[Удален]  
Alexander_K:

Спасибо, Макс! Где ты это все находишь? Обязательно прочитаю.

да в твиттере подписан на всякую фигню )

 
Maxim Dmitrievsky:
https://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf

Статья неплохая, но её базовая идея о детерминированности тренда всё же не является вполне очевидной или единственно возможной. Можно вспомнить о модели лежащей в основе HMM. Можно предположить некий промежуточный вариант, когда моменты смена тренда детерминированы (выход новостей), а смены направления тренда между ними - случайны.

В общем, эконометрические модели - весьма малая доля возможных моделей. 

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Статья неплохая, но её базовая идея о детерминированности тренда всё же не является вполне очевидной или единственно возможной. Можно вспомнить о модели лежащей в основе HMM. Можно предположить некий промежуточный вариант, когда моменты смена тренда детерминированы (выход новостей), а смены направления тренда между ними - случайны.

В общем, эконометрические модели - весьма малая доля возможных моделей. 

там нет идеи о постоянном тренде. Если я правильно понимаю "детерминированность" в этом контексте.

по сути, способ подбора оптимальной МАшки, который может быть использован и для детренда
 
Maxim Dmitrievsky:

там нет идеи о постоянном тренде. Если я правильно понимаю "детерминированность" в этом контексте.

по сути, способ подбора оптимальной МАшки, который может быть использован и для детренда

Детерминированный - однозначно заданный заранее (но при этом не обязательно известный нам заранее). Постоянный - частный случай детерминированного и к тому же известный нам заранее (полностью либо с точностью до значения угла наклона). Если тренд тоже стохастический (привёл примеры), то всё уже не так просто.

Из статьи (введение):

We suggest a different approach, the non-stationary time-series is decomposed into a deterministic time series (trend) and a stochastic time series that satisfies stationarity.

This paper address the question on whether the time series of the S&P500 index can be decomposed into a deterministic trend and a stochastic time series.

 
Martin Cheguevara:

Ты чертов красавец!)

Я когда это увидел аж прослезился)

но они конечно же опять начали лепить горбатого откидывая факты к сожалению...

да им прям само распределение "говорит" что на рынке ДВА разных процесса ОДИНАКОВЫХ по дисперсии и различных по времени работают...

а они там ну смотрите ребята мы увидели что на 78 отсчетах исчезают толстые хвосты.

Ну да для меня они америку не открыли я это уже давно знаю. Конечно ТФ больше колебания выше толстые хвосты относительно них меньше...

так они пошли коротким путем - тупо взяли больший период для приближения к случайным колебаниям...для точности заполировали показателем Херста...

ну блин...

я такое получил именно потому, что РАЗДЕЛИЛ ДВА СЛУЧАЙНЫХ процесса по времени. 1 процесс с колебаниями до 4 сигма, 2 процесс с колебаниями от 4 до 20 сигма, а не тупо увеличивать период анализа данных...это слишком простой путь чтобы быть правдой к сожалению...

На рынке форекс по моим расчетам и проверенным фактам, два случайных по направлению и разных по волатильности процесса.


но из за первой картинки возьму эту первую по моему мнению, хоть как-то удовлетворяющую реальным фактам работу к себе на полочку.

Красиво выглядит график.

 

статистика есть статистика.


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