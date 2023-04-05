От теории к практике - страница 831
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Вот такой адский график доходности может быть только у таких людей как я:)))
У вас мания величия.)) Это любому по плечу.
Если бы плечо было 10 - я бы сказал, что м.б. и ничего. С плечом 100 - это близко к катастрофе.
У вас мания величия.)) Это любому по плечу.
Если бы плечо было 10 - я бы сказал, что м.б. и ничего. С плечом 100 - это близко к катастрофе.
М-да... Вижу. Неважно дело, тем более до НГ всего ничего... Ужель опять не будет Грааля?!
Отдай ключ "тренд/флет", Юрий - все прощу!
Немного трэша под занавес недели. Вуаля!!!
Вот такой адский график доходности может быть только у таких людей как я:)))
Эксцесс как ключ "тренд/флет" поработал удовлетворительно, пропустил всего 6 трендов (3х2 - выделены на графике) за неделю, но они наносили сокрушительные удары по депозиту.
Тренд (по моему определению - это направленное ускоренное движение цены) - это зверская штука, конечно.
больше половины торговли - падение
М-да... Вижу. Неважно дело, тем более до НГ всего ничего... Ужель опять не будет Грааля?!
Отдай ключ "тренд/флет", Юрий - все прощу!
М.б. какая АТС-ка и нарисуется, но... Спектакля Грааля не будет!
Во первых, уже рассказывал про ключ. Разве только дверку не показал, но это уже другая тема. Ну, а другого ключа не будет, будут вариации того-же самого. Тренд определяется только реал-тайм и никак иначе. Всякие эксцессы-асимметрии здесь - горячечный бред.
Во вторых, можете не прощать, и даже затаить...
Во первых, уже рассказывал про ключ. Разве только дверку не показал, но это уже другая тема. Ну, а другого ключа не будет, будут вариации того-же самого. Тренд определяется только реал-тайм и никак иначе.
Я помню ту беседу о ключе. Вернусь еще к ней, если и в этот раз не проканает.
больше половины торговли - падение
Очки протри, Рена! Из почти 100 сделок пропущено всего 6-7 трендов. Вдумайся!
6-7 отрицательных сделок гасят сотню!!! Не, рынок это ни фига не СБ...
Очки протри, Рена! Из почти 100 сделок пропущено всего 6-7 трендов. Вдумайся!
6-7 отрицательных сделок гасят сотню!!! Не, рынок это ни фига не СБ...
Не, рынок это ни фига не СБ...
Вот тебе и вывод.
А если будет реал, то вообще в рамочку повесишь.
Не, рынок это ни фига не СБ...
Типичное СБ в открытой системе.
Типичное СБ в открытой системе.
Не знаю, не знаю... Для СБ я бы понял плавные изменения депозита, пусть даже относительно 0 (как утверждает Бас). Но, на протяжении 30 сделок идти в уверенный "+", затем быть опрокинутым всего 2-я... Потом опять та же картина и опять и снова... - это знаете ли... Не понимаю.
Типичное СБ в открытой системе.
Сделал самооптимизирующийся индикатор, торгующий сам же по себе.
Нонсенс, но прибыльных исходов торговли за длительный промежуток времени - НЕТ.Перебирается единственный параметр - окно наблюдения.