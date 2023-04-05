От теории к практике - страница 1662

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Alexander_K:

:))) Никто никуда не ссал. Просто подслил маленько по канадцу прям 02.10.2019 и месяц не занимался форексом. Был в печали. А ты все буйствуешь? Тебе лет-то сколько, Дима?

Правильно понимаю, что готов повторить в реале то, что ТЫ мне написал? Можешь также публично извиниться - не зверь же я.

А насчет "подслил маленько" - это не случайное явление, а системное. Токо ТЫ, в силу своей слепой веры в авторитеты, похоже не способен этого понять. Для этого надо иметь самостоятельное мышление, дядя))

 
Renat Akhtyamov:

баланс > эквити=1500-1%

цена пойдет так, чтобы выполнилось это неравенство

закроешь убыток, планка понизится, т.е. эквити=1500-убыток1-1%

и так далее:

эквити=1500-убыток1-убыток2-...-убытокN-1%

то же самое для прибыли

но все равно эквити будет равно начальному (до последней прибыли) - 1%

Цены для разных трейдеров в одном ДЦ будут различны? Это же потенциальная возможность для арбитража.

 
Renat Akhtyamov:
Все это хорошо, но цена ходит только по одному закону, который напрямую зависит от денег в депо, точнее от эквити.

Вот с этим не могу не согласиться. Если правильно Вас понял, конечно.

Уточнил бы - зависит от общего оборота средств на бирже. Который что...?

 
Dmitriy Skub:

Правильно понимаю, что готов повторить в реале то, что ТЫ мне написал? Можешь также публично извиниться - не зверь же я.

А насчет "подслил маленько" - это не случайное явление, а системное. Токо ТЫ, в силу своей слепой веры в авторитеты, похоже не способен этого понять. Для этого надо иметь самостоятельное мышление, дядя))

Хм... Извиняюсь, был не прав.

Однако, плиз, не надо лезть в ветку с комментариями не относящимися к делу. Если видишь, что я в чем-то не прав (к примеру, в неравномерном считывании котировок в зависимости от волатильности процесса) - указывай на это и обосновывай. Не надо огульно поливать помоями. ОК?

 
Aleksey Nikolayev:

Цены для разных трейдеров в одном ДЦ будут различны? Это же потенциальная возможность для арбитража.

цены одинаковы, но базовый актив уже проиграл, поэтому интересует только настоящий, т.е. свежак.
 
Dmitriy Skub:

Вот с этим не могу не согласиться. Если правильно Вас понял, конечно.

Уточнил бы - зависит от общего оборота средств на бирже. Который что...?

предыдущий пост
 
Renat Akhtyamov:

Юра Асуленко слинял с форума, когда я ему в личке на примере МОЕХ написал как торговать надо

Он понял что все просто и одновременно понял, что читать тут не интересно и никчему.

Серьезно?!

А ведь похоже на правду - он просто в какой-то момент времени написал мне, что ему на рынке все понятно и исчез навсегда.

Однако!

 
Alexander_K:

Серьезно?!

А ведь похоже на правду - он просто в какой-то момент времени написал мне, что ему на рынке все понятно и исчез навсегда.

Однако!

анализируйте (из моего сообщения в адрес Юры), правда без пояснений будет:


 
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-0
40 100 150 200 200 200 200 200 240 300 400 400 400 400 400 400 450 450 450 400 400 360 360 100
90 36 24 18 18 18 18 18 15 12 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 10 10 36


Вот результат моих страданий в течение месяца:

1 строка - интервал времени суток

3 строка - частота считывания котировок (один раз в указанное количество секунд).

Что это дает? А вот это пока секрет. Расскажу, если попрет баблище на реале.

 

ладно, до вечера

читайте, думайте

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