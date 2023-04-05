От теории к практике - страница 1662
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:))) Никто никуда не ссал. Просто подслил маленько по канадцу прям 02.10.2019 и месяц не занимался форексом. Был в печали. А ты все буйствуешь? Тебе лет-то сколько, Дима?
Правильно понимаю, что готов повторить в реале то, что ТЫ мне написал? Можешь также публично извиниться - не зверь же я.
А насчет "подслил маленько" - это не случайное явление, а системное. Токо ТЫ, в силу своей слепой веры в авторитеты, похоже не способен этого понять. Для этого надо иметь самостоятельное мышление, дядя))
баланс > эквити=1500-1%
цена пойдет так, чтобы выполнилось это неравенство
закроешь убыток, планка понизится, т.е. эквити=1500-убыток1-1%
и так далее:
эквити=1500-убыток1-убыток2-...-убытокN-1%
то же самое для прибыли
но все равно эквити будет равно начальному (до последней прибыли) - 1%
Цены для разных трейдеров в одном ДЦ будут различны? Это же потенциальная возможность для арбитража.
Все это хорошо, но цена ходит только по одному закону, который напрямую зависит от денег в депо, точнее от эквити.
Вот с этим не могу не согласиться. Если правильно Вас понял, конечно.
Уточнил бы - зависит от общего оборота средств на бирже. Который что...?
Правильно понимаю, что готов повторить в реале то, что ТЫ мне написал? Можешь также публично извиниться - не зверь же я.
А насчет "подслил маленько" - это не случайное явление, а системное. Токо ТЫ, в силу своей слепой веры в авторитеты, похоже не способен этого понять. Для этого надо иметь самостоятельное мышление, дядя))
Хм... Извиняюсь, был не прав.
Однако, плиз, не надо лезть в ветку с комментариями не относящимися к делу. Если видишь, что я в чем-то не прав (к примеру, в неравномерном считывании котировок в зависимости от волатильности процесса) - указывай на это и обосновывай. Не надо огульно поливать помоями. ОК?
Цены для разных трейдеров в одном ДЦ будут различны? Это же потенциальная возможность для арбитража.
Вот с этим не могу не согласиться. Если правильно Вас понял, конечно.
Уточнил бы - зависит от общего оборота средств на бирже. Который что...?
Юра Асуленко слинял с форума, когда я ему в личке на примере МОЕХ написал как торговать надо
Он понял что все просто и одновременно понял, что читать тут не интересно и никчему.
Серьезно?!
А ведь похоже на правду - он просто в какой-то момент времени написал мне, что ему на рынке все понятно и исчез навсегда.
Однако!
Серьезно?!
А ведь похоже на правду - он просто в какой-то момент времени написал мне, что ему на рынке все понятно и исчез навсегда.
Однако!
анализируйте (из моего сообщения в адрес Юры), правда без пояснений будет:
Вот результат моих страданий в течение месяца:
1 строка - интервал времени суток
3 строка - частота считывания котировок (один раз в указанное количество секунд).
Что это дает? А вот это пока секрет. Расскажу, если попрет баблище на реале.
ладно, до вечера
читайте, думайте