От теории к практике - страница 1664
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а мне не надо ничего для размышлений
это откровение -- как медаль, как орден ;))или как справка ?...
-_- о_0 -_-
Один
закон
с пустых
лбов невежд
на форуме
скачет,
Среди них
генерит
идиотские теории,
по которым
дурка безостановочно плачет,
Превышение
критической
глупости
человеческой
заставляющая
идиотов друг с другом ср*ться,
Приводит
к цепной
реакции.
Так и хочется
тряпку статистики взять,
протереть розовые, годами немытые очи,
И сказать нежно,
тихо и вежливо:
главные по палате 6-ой
- вы превысили свои полномочия!
Вот результат моих страданий в течение месяца:
1 строка - интервал времени суток
3 строка - частота считывания котировок (один раз в указанное количество секунд).
Что это дает? А вот это пока секрет. Расскажу, если попрет баблище на реале.
Нет, все-таки, вот так точнее:
вот так ;)
вот так ;)
-_- о_0 -_-
Один
закон
с пустых
лбов невежд
на форуме
скачет,
Среди них
генерит
идиотские теории,
по которым
дурка безостановочно плачет,
Превышение
критической
глупости
человеческой
заставляющая
идиотов друг с другом ср*ться,
Приводит
к цепной
реакции.
Так и хочется
тряпку статистики взять,
протереть розовые, годами немытые очи,
И сказать нежно,
тихо и вежливо:
главные по палате 6-ой
- вы превысили свои полномочия!
Однако ж, не перевелись ещё на Руси Маяковские.)
Вот результат моих страданий в течение месяца:
1 строка - интервал времени суток
3 строка - частота считывания котировок (один раз в указанное количество секунд).
Что это дает? А вот это пока секрет. Расскажу, если попрет баблище на реале.
либо выравнивание количества тиков за период
либо количество считываний
Однако ж, не перевелись ещё на Руси Маяковские.)
он проста не видел чо тут у меня получается, ведь Визард меня заставил в серъез задуматься
понаблюдал недельку иииии....
думал готово, протетсировался и продолжил доработку проги, т.к. торговля в противотренд все равно имеет риск слива, как не крути
счас реализую то, что как грится накипело
эквити вырастает такое, что ппц проста
естественно что получается двойная фишка, торгующая по тренду в тренде и противотренд во флете
но индюков по прежнему нет
А мозги?
у меня своя система недоработана
демками я занимаюсь в будни (балуюсь), а реалом в выходные
он проста не видел чо тут у меня получается, ведь Визард меня заставил в серъез задуматься
понаблюдал недельку иииии....
думал готово, протетсировался и продолжил доработку проги, т.к. торговля в противотренд все равно имеет риск слива, как не крути
счас реализую то, что как грится накипело
эквити вырастает такое, что ппц проста
естественно что получается двойная фишка, торгующая по тренду в тренде и противотренд во флете
но индюков по прежнему нет
Рад за тебя, если получается. Но думаю, что как ни крути, остановиться на чём то окончательно не сможешь, такова судьба всех увлечённых программированием советников. Ибо нет предела совершенству.