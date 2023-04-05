От теории к практике - страница 1667
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самое место сказать - забудь про противотренд на всю жизнь, если не хошь ждать разворота и иметь висяки.и в рамку
Я бы Тебе сказал так:
я уж давно забыл
смотрю только на цифры и факты
аще псц бесят
Говорят так
что не случайно, то закономерно
Говорят так
что не случайно, то закономерно
— Случайность — частный случай закономерности.
— Молодец, Клюева! Я думаю, ты осилишь шахматы.
Как говорят многие - так и будут говорить и толку так же будет ноль.
вот закономерность (напомню, цена падала):
открытые позиции - это "висяки" с отрицательным профитом на конец дня.
короткие - SELL, длинные - BUY
если цена выростет, то как изменятся итоги?
это уже не случайность, такую сводку можно открыть за любой день