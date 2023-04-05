От теории к практике - страница 1667

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Renat Akhtyamov:

самое место сказать - забудь про противотренд на всю жизнь, если не хошь ждать разворота и иметь висяки.

и в рамку
Я бы Тебе сказал так:
Забудь про свои и чужие утверждения, любое утверждение на счёт рынка имеет свою в равной степени обоснованную противоположность.)
 
Martin Cheguevara:
Я бы Тебе сказал так:
Забудь про свои и чужие утверждения, любое утверждение на счёт рынка имеет свою в равной степени обоснованную противоположность.)

я уж давно забыл

смотрю только на цифры и факты

 
Maxim Dmitrievsky:

аще псц бесят

Тише, тише, они сами себя наказали невежеством))
 
Закономерность в случайности.
 
Случайность в закономерности
 
Факты где-то посередине.
 

Говорят так

что не случайно, то закономерно

 
Renat Akhtyamov:

Говорят так

что не случайно, то закономерно

Как говорят многие  - так и будут говорить и толку так же будет ноль.
 

— Случайность — частный случай закономерности.

— Молодец, Клюева! Я думаю, ты осилишь шахматы.

 
Martin Cheguevara:
Как говорят многие  - так и будут говорить и толку так же будет ноль.

вот закономерность (напомню, цена падала):


открытые позиции - это "висяки" с отрицательным профитом на конец дня.

короткие - SELL, длинные - BUY

если цена выростет, то как изменятся итоги?

это уже не случайность, такую сводку можно открыть за любой день

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