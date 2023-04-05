От теории к практике - страница 1641
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
бесконечный рост эквити?)
невыносимая легкость зарабатывания денег
триллионер грядет.
бесконечный рост эквити?)
я ж стейт кинул сегодня
баланс растет и подтягивает эквити
а если .рокер уже лютует, то котир ходит так:
и очень непонятно и страшно, когда там где был сигнал, его уже нет (минное поле)
я ж стейт кинул сегодня
баланс растет и подтягивает эквити
а если .рокер уже лютует, то котир ходит так:
и очень непонятно и страшно, когда там где был сигнал, его уже нет (минное поле)
причём в тестере всё виделось чуть-чуть иначе
а в планах мечт, так вовсе тут непубликомое
причём в тестере всё виделось чуть-чуть иначе
а в планах мечт, так вовсе тут непубликомое
я не про себя, а про психоделию котировщика
судорожно шарит там, где уже ничего нет и не будет
ну обвели его вокруг носа, ну и обвели (по соплям получил ;))))
а по другому никак - начнут зарабатывать 95%, а 5% проиграют
так что....
идем дальше
;)
Ренат, когда находит очередной грааль:
Ренат, когда находит ошибку в граале:
https://youtu.be/0x23YPvh00g?t=21
баланс растет и подтягивает эквити
Формула К осталась без изменией?
Формула К осталась без изменией?
а ее не изменишь
народная
а ее не изменишь
народная
На затяжных трендах прогони...
На затяжных трендах прогони...
защищаться от трендов научился уже давно
но котировщик все равно был сильнее, т.к. до недавнего у меня не получалось так, как это сделано на СМЕ
теперь получается
и чем длиннее тренд, тем круче будет зашита и больше в мою пользуну и в тестере гонял, безусловно
защищаться от трендов научился уже давно
но котировщик все равно был сильнее, т.к. до недавнего у меня не получалось так, как это сделано на СМЕ
теперь получается
и чем длиннее тренд, тем круче будет зашита и больше в мою пользуну и в тестере гонял, безусловно
Я говорю что формула К на затяжных будет лить, лила?, "защита" - это другое...