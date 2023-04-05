От теории к практике - страница 1641

Новый комментарий
 
Martin Cheguevara:

бесконечный рост эквити?)

невыносимая легкость зарабатывания денег



триллионер грядет.

 
Martin Cheguevara:

бесконечный рост эквити?)

я ж стейт кинул сегодня

баланс растет и подтягивает эквити

а если .рокер уже лютует, то котир ходит так:

и очень непонятно и страшно, когда там где был сигнал, его уже нет (минное поле)

 
Renat Akhtyamov:

я ж стейт кинул сегодня

баланс растет и подтягивает эквити

а если .рокер уже лютует, то котир ходит так:

и очень непонятно и страшно, когда там где был сигнал, его уже нет (минное поле)

причём в тестере всё виделось чуть-чуть иначе


а в планах мечт, так вовсе тут непубликомое

 
Maxim Kuznetsov:

причём в тестере всё виделось чуть-чуть иначе

а в планах мечт, так вовсе тут непубликомое

я не про себя, а про психоделию котировщика

судорожно шарит там, где уже ничего нет и не будет

ну обвели его вокруг носа, ну и обвели (по соплям получил ;))))

а по другому никак - начнут зарабатывать 95%, а 5% проиграют

так что....

идем дальше

;)

 

Ренат, когда находит очередной грааль:


Ренат, когда находит ошибку в граале:

https://youtu.be/0x23YPvh00g?t=21

 
Renat Akhtyamov:

баланс растет и подтягивает эквити

Формула К осталась без изменией?

 
Vizard_:

Формула К осталась без изменией?

а ее не изменишь

народная

 
Renat Akhtyamov:

а ее не изменишь

народная

На затяжных трендах прогони...

 
Vizard_:

На затяжных трендах прогони...

защищаться от трендов научился уже давно

но котировщик все равно был сильнее, т.к. до недавнего у меня не получалось так, как это сделано на СМЕ

теперь получается

и чем длиннее тренд, тем круче будет зашита и больше в мою пользу

ну и в тестере гонял, безусловно
 
Renat Akhtyamov:

защищаться от трендов научился уже давно

но котировщик все равно был сильнее, т.к. до недавнего у меня не получалось так, как это сделано на СМЕ

теперь получается

и чем длиннее тренд, тем круче будет зашита и больше в мою пользу

ну и в тестере гонял, безусловно

Я говорю что формула К на затяжных будет лить, лила?, "защита" - это другое...

1...163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648...1981
Новый комментарий