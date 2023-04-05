От теории к практике - страница 1644
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Я конечно не знаю как Ты анализируешь цену, но я постоянно после такой картины откат волатильность- рывки в нашем случае вверх.
такое чувство, что в правом квадрате "скапливается" толпа, а в левом настоящая сила движущая рынок куда-нибудь.
Я рассчитал статистику анализа будущего исходя из этого движения, оказалось что система права в среднем на 85%.
Интересно просто узнать интерпретируется ли это как-то с Твоим представлением об уровнях СМЕ.
СМЕ-шные уровни я юзал не долго,
да и ни к чему они
главное - алгоритм работы, то есть отжима денеггг
вот потом против него и начинаешь писать прогуто есть программу, которая не отдает деньги
Ты думаешь я понимаю почему у меня вот такая картина образуется:
а потом раз и в прибыль
и так всегда - а всего-то 50 строчек управляющего ордерами кода.
Логику у системы всегда должен формировать рынок, так как логика должна соответствовать рынку и ее отсутствие кстати тоже;)
примерно такие же у меня были в начале
почему говорю что были, потому сейчас не такие
Визард правильно сказал - затяжной тренд
вот что сломает эту системуэто тоже головоломка, но имеющая простое решение
примерно такие же у меня были в начале
почему говорю что были, потому сейчас не такие
Визард правильно сказал - затяжной тренд
вот что сломает эту системуэто тоже головоломка, но имеющая простое решение
если знать распределение вероятностей рынка и ее свойства - проблем не будет ни на затяжных трендах ни на флетах.
в том то и фишка, что бы кто ни делал - распределение вероятностей это единственное, что полностью адекватно рынку в конце концов.
и чем больше проходит времени тем более адекватно само распределение и система по ней торгующая.
Ты конечно же не понимаешь о чем я, и в то же время знаешь,так как понимаешь, что если сложить все движения рынка - будет практически ноль;)
а почему статистически получается ноль?)
если знать распределение вероятностей рынка и ее свойства - проблем не будет ни на затяжных трендах ни на флетах.
если знать распределение вероятностей рынка и ее свойства - проблем не будет ни на затяжных трендах ни на флетах.
в том то и фишка, что бы кто ни делал - распределение вероятностей это единственное, что полностью адекватно рынку в конце концов.
и чем больше проходит времени тем более адекватно само распределение и система по ней торгующая.
Ты конечно же не понимаешь о чем я, и в то же время знаешь,так как понимаешь, что если сложить все движения рынка - будет практически ноль;)
а почему статистически получается ноль?)
было бы так, если бы рынок имел одну цену, а не две
если сложить все движения рынка - будет практически ноль;)
а почему статистически получается ноль?)
если сложить все движения рынка - то мы получим текущую цену.
то есть текущую цену минус начальную цену.
если сложить все движения рынка - то мы получим текущую цену.
то есть текущую цену минус начальную цену.
твое предположение очень легко опровергнуть спросив Тебя где находится начальная цена?)
и есть одно единственное место начальной цены для правильного определение положения текущей?)
если сложить все движения рынка - то мы получим текущую цену.
то есть текущую цену минус начальную цену.
да не, ты прав, мы получим текущую цену
то есть берем начальную цену в любой момент времени и прибавляем к ней все движение рынка за период от начала расчета до текущей даты и получаем в итоге текущую цену
твое предположение очень легко опровергнуть спросив Тебя где находится начальная цена?)
и есть одно единственное место начальной цены для правильного определение положения конечной?)
было бы так, если бы рынок имел одну цену, а не две
рынок имеет одну цену на которую влияет три вида сил:
случайность, силы на buy, силы на sell
все в принципе.
случайность образует и направленные движения и флэты.
силы на buy, силы на sell формируют такие выбросы, которые диапазон случайного движения преодолеть не состоянии именно оттуда и "рождаются" ценовые каналы.
выбросы формируются неслучайно. это несложно увидеть если сделать вот так:
а все остальное, проще говоря практически полная случайность для нас.