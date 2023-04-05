От теории к практике - страница 1640
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5-ти знак когда появился?
тогда же появилась еще одна фишка
а прога у мну уже запущена и глаз радуется ;)
Однако 70 из 100 - не комильфо, риск приходится снижать с учетом 30 ошибокОшибок должно быть 0, т.е. 100% сделок в +
у тебя уже была стратегия с 30% прибыли в день, и с просадкой 0.
но как-то сдулась на мониторинге.
агась...прямо совсем не рядом.
и заметь тут за полгода, а не за какие-то жалкие недели.
Ну в принципе главное помнить, что +санитары+ в Твоей квартире - плохая примета...
ох уж эти стэйты с мт4 без графика эквити.
ох уж эти стэйты с мт4 без графика эквити.
Что я и пытался показать ныне новоявленному грааленосцу))
Этот график был выложен не для того чтобы похвастаться.
Я не придаю этому тесту никакого значения.
Я просто показываю, что сделать систему дающую 100% прибыльных ордеров очень просто для достаточно опытного человека.
агась...прямо совсем не рядом.
и заметь тут за полгода, а не за какие-то жалкие недели.
Ну в принципе главное помнить, что +санитары+ в Твоей квартире - плохая примета...
у мну такое на 3-ий день уже будет, максимум
у тебя уже была стратегия с 30% прибыли в день, и с просадкой 0.
но как-то сдулась на мониторинге.
Где новый сигнал по формуле? Уже пятый или шестой сигнал по формуле будет?
Где новый сигнал по формуле? Уже пятый или шестой сигнал по формуле будет?
не будет сигнала
вот начало за сегодня:
лишь бы пищать не начали, эту уже не обманешь
до этой у меня были сотни тс-ок (все на эту тему) и мочили в самое гнилое место
а тут - никак и некудаточнейший расчет, как у СМЁ-шников
не будет сигнала
вот начало за сегодня:
лишь бы пищать не начали, эту уже не обманешь
до этой у меня были сотни тс-ок (все на эту тему) и мочили в самое гнилое место
а тут - никак и некудаточнейший расчет, как у СМЁ-шников
"точнейший расчет" в одно действие?)
"точнейший расчет" в одно действие?)
идея в одно, остальное - расчет
просто нужно знать - что должно получиться
даже код вчера кинул
пофигу же всем
;)
идея в одно, остальное - расчет
просто нужно знать - что должно получиться
даже код вчера кинул
пофигу же всем
;)
бесконечный рост эквити?)