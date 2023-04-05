От теории к практике - страница 1640

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Renat Akhtyamov:

5-ти знак когда появился?

тогда же появилась еще одна фишка

а прога у мну уже запущена и глаз радуется ;)

Однако 70 из 100 - не комильфо, риск приходится снижать с учетом 30 ошибок

Ошибок должно быть 0, т.е. 100% сделок в +

у тебя уже была стратегия с 30% прибыли в день, и с просадкой 0.
но как-то сдулась на мониторинге.

 
Martin Cheguevara:

агась...прямо совсем не рядом.

и заметь тут за полгода, а не за какие-то жалкие недели.



Ну в принципе главное помнить, что +санитары+ в Твоей квартире - плохая примета...

ох уж эти стэйты с мт4 без графика эквити.


 
danminin:

ох уж эти стэйты с мт4 без графика эквити.

Что я и пытался показать ныне новоявленному грааленосцу))


Этот график был выложен не для того чтобы похвастаться. 

Я не придаю этому тесту никакого значения.

Я просто показываю, что сделать систему дающую 100% прибыльных ордеров очень просто для достаточно опытного человека.

 
Martin Cheguevara:

агась...прямо совсем не рядом.

и заметь тут за полгода, а не за какие-то жалкие недели.



Ну в принципе главное помнить, что +санитары+ в Твоей квартире - плохая примета...

у мну такое на 3-ий день уже будет, максимум

 
danminin:

у тебя уже была стратегия с 30% прибыли в день, и с просадкой 0.
но как-то сдулась на мониторинге.

да мне пофигу
 
Renat Akhtyamov:

Где новый сигнал по формуле? Уже пятый или шестой сигнал по формуле будет?

 
Evgeny Belyaev:

Где новый сигнал по формуле? Уже пятый или шестой сигнал по формуле будет?

не будет сигнала

вот начало за сегодня:

лишь бы пищать не начали, эту уже не обманешь

до этой у меня были сотни тс-ок (все на эту тему) и мочили в самое гнилое место

а тут - никак и некуда

точнейший расчет, как у СМЁ-шников
 
Renat Akhtyamov:

не будет сигнала

вот начало за сегодня:

лишь бы пищать не начали, эту уже не обманешь

до этой у меня были сотни тс-ок (все на эту тему) и мочили в самое гнилое место

а тут - никак и некуда

точнейший расчет, как у СМЁ-шников

"точнейший расчет" в одно действие?)

 
Martin Cheguevara:

"точнейший расчет" в одно действие?)

идея в одно, остальное - расчет

просто нужно знать - что должно получиться

даже код вчера кинул

пофигу же всем

;)

 
Renat Akhtyamov:

идея в одно, остальное - расчет

просто нужно знать - что должно получиться

даже код вчера кинул

пофигу же всем

;)

бесконечный рост эквити?)

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